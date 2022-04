Record du monde pour le Gigatelier, la chaîne Tesla 3 à l’honneur

Le dernier événement que la rédaction de Tesla Mag souhaite mettre en lumière est le GIGATELIER. En effet, la chaîne Tesla 3 France a réalisé une superbe opération « PASSION » et grâce à une communauté authentique.

C’est en France que s’est tenu le plus grand rassemblement de Tesla au monde, selon le propriétaire de la chaîne Youtube.

Quelques souvenirs en image de l’événement Gigatelier

Voici les première images que nous pouvons partager en complément de la vidéo complète qui retrace les temps fort de cet événement mémorable pour beaucoup de propriétaires présents.

Cyberquad pour les adultes Le badge de l’événement Tesla 3 sponsorisé par Stations E Cyril Drevet en plein tournage de l’émission Turbo

L’événement de TFF Allemagne: Endiablé

Chez Tesla Mag, nous suivons régulièrement les aventures des « Owners Club » à travers le monde – En février 2021, nous avions mis à l’honneur la communauté de Taiwan. Tout simplement car nous nous suivons mutuellement depuis un bon bout de temps principalement via Twitter. Lorsque l’événement sort de l’ordinaire vous le retrouverez très certainement dans nos colonnes (et pas ailleurs).

Le plus important Club Tesla Allemand TFF (Tesla Fahrer und Freunde e.v.) réalise l’incroyable

J’ai toujours clairement distingué les US de l’Europe. En effet, la culture de l’événement n’est pas du tout la même. Mais il faut reconnaître que l’événement qui a eu lieu ce week-end à Hilden en Allemagne fait la différence.

C’est entre 80 et 115 Tesla qui se sont retrouvées pour réaliser une danse endiablée que nous vous présentons en vidéo. Tous les crédits vont à Lars Hendrichs, Président du Club TFF (Tesla Fahrer und Freunde e.v.)

Un événement organisé simplement

Corinna Josting (Elektrified Woman) a eu l’idée d’organiser l’événement après avoir vu les vidéos de la Suisse (40 Teslas jouant le spectacle de lumières).

Comme elle est une invitée régulière des « Seed and Greet » elle a demandé au propriétaire (Roland Schüren) qui est un vétéran Tesla s’il permettrait un tel événement à Hilden. Bien sûr, il a aimé l’idée et que l’événement est né.

Il s’est déroulé en deux étapes:

Un concours pour le meilleur Lightshow individuel. Lars Hendrichs a gagné le concours avec ce spectacle :

Toutes les voitures ont joué la fameuse « danse de Noël » en même temps. Environ 80-115 voitures ont participé (je n’ai pas de chiffre officiel). Nous avons vu des voitures de toute l’Allemagne, avec des gens conduisant plus de 400 km pour se rendre à cet événement.

Tout le monde s’est amusé, il y avait même des entreprises de tuning Tesla (Custom-Tesla et Startech).

Voici une petite galerie partagée par le Club où vous pourrez voir qu’il y avait Dark Vador 🤣

La communauté de Taiwan met le feu dans une vidéo exclusive

Nous scrutons la planète Tesla pour vous. Et nous n’avons pas fini de le faire. Pour vous rendre compte de ce que sont capables de produire les propriétaires de Tesla à travers le monde, nous avons décidé de mettre la lumière sur le Club Tesla de Taiwan. Pourquoi? Car c’est probablement la région du monde où nous n’attendons pas de voir ce type de cérémonies.

Les Owners Clubs de plus en plus actifs

La vidéo que nous vous proposons ce jour est diffusée en accord direct avec Michael Hsu, fondateur du Club Tesla de Taiwan. Nous lui avons demandé quelques mots sur l’origine de cet événement, voici ses mots:

Mickael Hsu

« C’était la séquence d’ouverture du spectacle de feu de l’anniversaire de notre club de propriétaires. Nous avons accueilli 280 personnes et près de 100 voitures. Notre événement a commencé par un pique-nique dans l’après-midi avec des jeux et des châteaux gonflables ainsi que des karts et des chasses au trésor. Après le spectacle de feu, notre événement s’est déplacé à l’intérieur pour le dîner, qui comprenait un spectacle de magie et des tirages au sort. Les prix les plus importants étaient un kart électrique et un ensemble PS5. »

Tous les propriétaires de Tesla qui étaient de passage en Taiwan avait le droit d’assister à cet événement qui doit raisonner comme une messe noire pour Daimler and consorts.

Cette vidéo est exceptionnelle à plus d’un titre:

Le Président du club parcours la place sur un Hoverboard muni du Lance-flamme vendu par Elon Musk pour financer « The Boring Company ».

La cérémonie célèbre l’anniversaire d’un club qui a uniquement 3/4 ans avec plus de 100 voitures sur un territoire de 36 008 km 2 .

. Il y a visiblement une grande majorité de Tesla Model X et Tesla Model S.

Il a été choisi d’allumer un feu avec le lance flamme d’Elon Musk.

La vidéo a été visualisée plus de 15000 fois à l’heure où nous écrivons ces lignes.

N’hésitez pas à réagir en commentaires sur cette vidéo. Pour avoir vu la communauté Tesla se construire à Travers le monde, je peux vous assurer que le Club de propriétaires de la Silicon Valley n’a pas encore fait mieux en termes de mise en scène 😉

TM SUMMIT, en 2015 Tesla Mag invite ses membres au Peninsula

Le 4 octobre 2015, s’est tenu à l’hôtel « The Peninsula Paris », le premier événement organisé par Tesla Magazine. Ce fut très agréable de pouvoir mettre des visages sur des adresses mails.

Merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui ont pu par leur présence garantir le succès de cette première rencontre.

Pour tous ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous et aussi ceux qui sont venus, j’ai souhaité réaliser un retour écrit retranscrivant le plus fidèlement possible ce TMSUMMIT2015!

TMSUMMIT 2015

En tant que fondateur de Tesla Magazine, j’ai choisi d’organiser cette première édition dans un lieu permettant de se projeter vers les ambitions que nous portons. En effet, même si nous sommes tous d’accord pour dire que ce palace est en ligne avec la cible Tesla Motors, la raison première fut de construire le cadre pour des échanges et actions permettant la promotion de l’automobile électrique.

Cette journée fut divisée en deux parties:

Le matin, une conférence d’introduction s’est tenue à l’hôtel Peninsula avec des intervenants qui étaient tous engagés pour l’automobile électrique. Quatre nationalités étaient présentes à cette conférence, en effet, nous avions le plaisir d’accueillir des Français, Belges, Suisses et Américains.

Pour permettre à tous de revivre l’ambiance de cette matinée, nous mettons à disposition les slides de cette conférence.

TMSUMMIT2015 from Armand Taïeb from

Vous pourrez par la suite échanger avec la communauté pour avoir davantage d’informations sur le contenu, et si vous souhaitez des informations sur les intervenants, nous nous ferons un plaisir de vous répondre et de transmettre vos coordonnées.

L’après-midi, nous avons organisé un cortège de 12 Tesla Model S dans Paris: le tracé de ce cortège nous a permis de nous arrêter sur des places particulièrement exposées : nous avons ainsi stationné sur la place de la Concorde, la place Vendôme et le rond-point des Invalides.

Ainsi, ce TMSUMMIT marque l’émergence d’un réseau ouvert de personnes partageant la même passion.

Les photos du TMSUMMIT sont disponibles à cette adresse:

Voici une sélection de photos pour revivre cet événement.

Pour préserver la confidentialité des personnes présentes, j’ai tenu à publier la totalité des photos au sein d’un espace privé. Si vous souhaitez y avoir accès, merci de nous contacter.

Merci encore à DRIVE et DEVIALET, les partenaires de cette première rencontre. Des partenariats que nous espérons renforcés pour l’année prochaine.

TMSUMMIT 2016

Pour 2016, nous souhaitons viser encore plus haut en élargissant les invitations à tous les acteurs qui veulent agir pour la performance électrique. Chez Tesla Magazine, nous savons que Tesla Motors définit les codes de la révolution électrique et que c’est par l’échange et la pédagogie que les véhicules électriques seront progressivement préférés aux thermiques.

Par cette première rencontre, Tesla Magazine a affirmé sa capacité à rassembler des propriétaires, prospects et passionnés dans une ambiance conviviale. C’est une démarche différente de celle d’un club puisqu’au delà du partage autour des modèles de Tesla, sur la Tesla Model S en particulier, nous pouvons donner envie à des personnes qui ne sont pas encore totalement convaincues.

L’expérience de ce premier événement a été très enrichissante et je remercie tout ceux qui ont pris le temps de nous transmettre un retour complet, il était important pour nous d’en tenir compte.

Voici donc les points qui seront moteur pour cette seconde édition: