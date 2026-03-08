Top 5 des Accessoires Exclusifs Tesla Model Y Juniper (2025) — Guide Amazon

💡 Cet article contient des liens affiliés Amazon. En achetant via ces liens, vous soutenez Tesla Mag sans frais supplémentaires.

Le Model Y Juniper introduit en 2025 n’est pas une simple mise à jour cosmétique : nouveau Hardware 4, Bluetooth 5.2, ports USB-C optimisés, intérieur redessiné — les dimensions et les fixations ont changé. Résultat : beaucoup d’accessoires conçus pour l’ancienne génération ne s’adaptent plus. Ce guide recense les 5 produits certifiés compatibles Juniper, testés sur le nouveau modèle.

🥇 1. Station Invisible Sous-Écran — Jowua (Model Y Juniper 2025+)

L’upgrade incontournable du Juniper, introuvable sur les guides généralistes.

Le redesign de la console centrale du Juniper crée un nouvel espace sous l’écran central qui n’existait pas sur l’ancienne génération. Jowua a été parmi les premiers à en tirer parti avec cette station magnétique invisible qui combine un hub USB-C 130W (compatible HW4), un rangement fermé par aimants et un support téléphone rétractable. Testé et validé sur Juniper de production.

Caractéristique Valeur Hub 2× USB-C (130W total) + 1× USB-A Compatible HW4 OUI (certifié) Rangement Compartiment magnétique 10 × 8 cm Matière Aluminium + ABS premium Fixation Adhésif 3M nano + clips Compatible Model Y Juniper 2025+ uniquement

⭐ 4,8/5 — +620 avis (Jowua/Amazon)

💰 Prix indicatif : ~89 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

🥈 2. Tapis de Sol TPE 3D — Version Dédiée Juniper (Nouvelle Coupe 2025)

Les anciens tapis Model Y ne s’adaptent plus : voici la version certifiée Juniper.

Le Juniper a des dimensions de plancher légèrement modifiées par rapport aux Model Y 2021-2024. Les tapis de sol génériques laissent des espaces aux angles ou ne tiennent pas correctement. Ce kit est moulé spécifiquement pour la coupe 2025, avec des rebords surélevés de 14 mm (vs 12 mm sur les anciennes versions) pour une meilleure rétention.

Caractéristique Valeur Matière TPE recyclé (sans odeur, sans PVC) Coupe Sur mesure Juniper 2025+ Rebords 14 mm surélevés Jeu inclus AV + AR + coffre + sous-coffre Fixations Clips OEM compatibles Juniper Compatible Model Y Juniper 2025+ uniquement

⭐ 4,7/5 — +880 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

🥉 3. Pare-Soleil Toit Panoramique Nano-Cristal — Juniper (Split Design Nouveau Format)

Le toit en verre du Juniper a changé de dimensions : attention aux anciens modèles.

Le toit panoramique du Model Y Juniper est plus grand et adopte un format splitté en deux panneaux (avant/arrière séparément) différent de l’ancienne génération. Ce pare-soleil en nano-cristal (blocage UV 99%, chaleur 90%) est découpé au millimètre pour ce nouveau format. Idéal pour l’été, il évite la surchauffe de l’habitacle et protège les sièges crème du Juniper.

Caractéristique Valeur Technologie Nano-cristal réfléchissant Blocage UV 99% Réduction chaleur ~90% Format Splitté AV + AR (Juniper 2025+) Épaisseur 3 mm (souple, enroulable) Rangement Housse fournie

⭐ 4,6/5 — +1 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~69 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

4. Pédalier Sport Aluminium — Compatibilité Juniper Vérifiée

Un détail qui change tout l’ambiance de l’habitacle.

Les caches de pédales du Juniper ont une légère différence de dimensionnement par rapport aux Model 3/Y ancienne génération. Ce kit aluminium brossé (frein + accélérateur + repose-pied) est certifié compatible avec la géométrie des pédales Juniper. Installation par clippage en 5 minutes, sans perçage. Finition argon brossé qui s’harmonise avec les touches métal du Juniper.

Caractéristique Valeur Matière Aluminium brossé + caoutchouc antidérapant Pièces Frein + accélérateur + repose-pied Installation Clippage 5 min, sans outil Compatible Model Y Juniper 2025+ et Model 3 Highland Finition Argon brossé ou noir mat

⭐ 4,5/5 — +430 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~39,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

5. SSD 1 To USB-C — Stockage TeslaCam Optimisé pour HW4

Le Hardware 4 du Juniper mérite un stockage à la hauteur.

Le HW4 du Model Y Juniper génère des vidéos en résolution plus élevée que le HW3 — les clés USB bas de gamme saturent en quelques semaines. Ce SSD portable 1 To en USB-C 3.2 Gen 2 (vitesse 1 000 Mo/s) est le format recommandé par la communauté Tesla pour le stockage Sentry Mode + TeslaCam sur Juniper. Compact, sans câble, il s’enfile directement dans le port USB-C de la console.

Caractéristique Valeur Capacité 1 To Interface USB-C 3.2 Gen 2 Vitesse lecture 1 000 Mo/s Vitesse écriture 900 Mo/s Format Nano (direct USB-C, sans câble) Compatible HW3 et HW4 (Juniper)

⭐ 4,8/5 — +4 200 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

⚠️ Avertissement Compatibilité — À Lire Avant d’Acheter

Le Model Y Juniper (2025+) a des spécifications intérieures différentes des Model Y 2021-2024. Avant tout achat d’accessoire, vérifiez que le vendeur mentionne explicitement « compatible Juniper 2025 » dans sa fiche produit. Les termes « compatible Model Y » sans précision de génération désignent souvent l’ancienne version. En cas de doute, contactez directement le vendeur ou consultez notre forum TeslaMag.