Top 5 des Accessoires Exclusifs Tesla Model Y Juniper (2025) — Guide Amazon

Le Model Y Juniper introduit en 2025 n’est pas une simple mise à jour cosmétique : nouveau Hardware 4, Bluetooth 5.2, ports USB-C optimisés, intérieur redessiné — les dimensions et les fixations ont changé. Résultat : beaucoup d’accessoires conçus pour l’ancienne génération ne s’adaptent plus. Ce guide recense les 5 produits certifiés compatibles Juniper, testés sur le nouveau modèle.

🥇 1. Station Invisible Sous-Écran — Jowua (Model Y Juniper 2025+)

L’upgrade incontournable du Juniper, introuvable sur les guides généralistes.

Le redesign de la console centrale du Juniper crée un nouvel espace sous l’écran central qui n’existait pas sur l’ancienne génération. Jowua a été parmi les premiers à en tirer parti avec cette station magnétique invisible qui combine un hub USB-C 130W (compatible HW4), un rangement fermé par aimants et un support téléphone rétractable. Testé et validé sur Juniper de production.

CaractéristiqueValeur
Hub2× USB-C (130W total) + 1× USB-A
Compatible HW4OUI (certifié)
RangementCompartiment magnétique 10 × 8 cm
MatièreAluminium + ABS premium
FixationAdhésif 3M nano + clips
CompatibleModel Y Juniper 2025+ uniquement

4,8/5 — +620 avis (Jowua/Amazon)

💰 Prix indicatif : ~89 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

🥈 2. Tapis de Sol TPE 3D — Version Dédiée Juniper (Nouvelle Coupe 2025)

Les anciens tapis Model Y ne s’adaptent plus : voici la version certifiée Juniper.

Le Juniper a des dimensions de plancher légèrement modifiées par rapport aux Model Y 2021-2024. Les tapis de sol génériques laissent des espaces aux angles ou ne tiennent pas correctement. Ce kit est moulé spécifiquement pour la coupe 2025, avec des rebords surélevés de 14 mm (vs 12 mm sur les anciennes versions) pour une meilleure rétention.

CaractéristiqueValeur
MatièreTPE recyclé (sans odeur, sans PVC)
CoupeSur mesure Juniper 2025+
Rebords14 mm surélevés
Jeu inclusAV + AR + coffre + sous-coffre
FixationsClips OEM compatibles Juniper
CompatibleModel Y Juniper 2025+ uniquement

4,7/5 — +880 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

🥉 3. Pare-Soleil Toit Panoramique Nano-Cristal — Juniper (Split Design Nouveau Format)

Le toit en verre du Juniper a changé de dimensions : attention aux anciens modèles.

Le toit panoramique du Model Y Juniper est plus grand et adopte un format splitté en deux panneaux (avant/arrière séparément) différent de l’ancienne génération. Ce pare-soleil en nano-cristal (blocage UV 99%, chaleur 90%) est découpé au millimètre pour ce nouveau format. Idéal pour l’été, il évite la surchauffe de l’habitacle et protège les sièges crème du Juniper.

CaractéristiqueValeur
TechnologieNano-cristal réfléchissant
Blocage UV99%
Réduction chaleur~90%
FormatSplitté AV + AR (Juniper 2025+)
Épaisseur3 mm (souple, enroulable)
RangementHousse fournie

4,6/5 — +1 100 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~69 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

4. Pédalier Sport Aluminium — Compatibilité Juniper Vérifiée

Un détail qui change tout l’ambiance de l’habitacle.

Les caches de pédales du Juniper ont une légère différence de dimensionnement par rapport aux Model 3/Y ancienne génération. Ce kit aluminium brossé (frein + accélérateur + repose-pied) est certifié compatible avec la géométrie des pédales Juniper. Installation par clippage en 5 minutes, sans perçage. Finition argon brossé qui s’harmonise avec les touches métal du Juniper.

CaractéristiqueValeur
MatièreAluminium brossé + caoutchouc antidérapant
PiècesFrein + accélérateur + repose-pied
InstallationClippage 5 min, sans outil
CompatibleModel Y Juniper 2025+ et Model 3 Highland
FinitionArgon brossé ou noir mat

4,5/5 — +430 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~39,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

5. SSD 1 To USB-C — Stockage TeslaCam Optimisé pour HW4

Le Hardware 4 du Juniper mérite un stockage à la hauteur.

Le HW4 du Model Y Juniper génère des vidéos en résolution plus élevée que le HW3 — les clés USB bas de gamme saturent en quelques semaines. Ce SSD portable 1 To en USB-C 3.2 Gen 2 (vitesse 1 000 Mo/s) est le format recommandé par la communauté Tesla pour le stockage Sentry Mode + TeslaCam sur Juniper. Compact, sans câble, il s’enfile directement dans le port USB-C de la console.

CaractéristiqueValeur
Capacité1 To
InterfaceUSB-C 3.2 Gen 2
Vitesse lecture1 000 Mo/s
Vitesse écriture900 Mo/s
FormatNano (direct USB-C, sans câble)
CompatibleHW3 et HW4 (Juniper)

4,8/5 — +4 200 avis Amazon

💰 Prix indicatif : ~79,99 €

👉 Voir sur Amazon → (lien affilié)

⚠️ Avertissement Compatibilité — À Lire Avant d’Acheter

Le Model Y Juniper (2025+) a des spécifications intérieures différentes des Model Y 2021-2024. Avant tout achat d’accessoire, vérifiez que le vendeur mentionne explicitement « compatible Juniper 2025 » dans sa fiche produit. Les termes « compatible Model Y » sans précision de génération désignent souvent l’ancienne version. En cas de doute, contactez directement le vendeur ou consultez notre forum TeslaMag.

