KIA EV6 ou Tesla Model 3: le match de l’autonomie

Tesla Magazine – Bienvenue dans cette comparaison KIA EV6 vs. Tesla Model 3 portant UNIQUEMENT sur l’autonomie respective de ces deux véhicules. C’est parti pour un article détaillé, avec des tableaux à la clé pour plus de lisibilité.

Consommation : l’EV6 plus gourmande que le Model 3

La consommation de la coréenne est plus élevée que celle du SUV américain, de plusieurs kilowattheures aux 100 km. Autonomie propre a enregistré 25-26 kWh/100 km sur autoroute à 130 km/h, et une moyenne d’un peu plus de 22 kWh/100 km sur toute la distance parcourue lors de l’essai. Il sera donc difficile de tomber en dessous de 19 kWh/100 km. Un internaute indique cependant qu’il a rarement dépassé ce plancher et ce, dans des conditions de conduite particulièrement difficiles.

Autant dire que les 506 km d’autonomie promis par le cycle mixte WLTP ne seront que très exceptionnellement atteints. Compter entre 280 et 420 km sera plus réaliste, en fonction de l’utilisation. Ce même internaute indique une autonomie réelle de 480 km, supérieure donc à celle énoncée précédemment par nos confrères. Et ce, sans utiliser la conduite éco !

Tesla : le choix de l’écoconduite

Même chose pour le SUV américain qui peut toutefois se prêter de façon plus efficace au jeu de l’écoconduite. Contre 602 km communiqués par son constructeur, le rayon d’action réel est le plus souvent compris entre 491 et 602 km (norme WLTP) dans le meilleur des cas. Il faut bien reconnaître la plus grand efficacité de la Tesla… Même si la KIA EV6 peut espérer atteindre l’autonomie minimum de la Tesla Model 3 grâce à une conduite éco.

Sur un forum spécialisé, un internaute indique que « l’EV6 avec la grosse batterie de 73Kw a la même autonomie que la Tesla Model 3 d’entrée de gamme avec seulement 60 kw ». Et oui, la comparaison n’est pas très flatteuse. Il enfonce le clou en disant que « chez hyundai/Kia ils avaient la ioniq 28, capable de records de sobriété. Ils ont fait quoi de leur savoir faire ? ».

Kia : une déception à nuancer

Cet internaute n’est probablement pas le seul à se le demander. La Tesla Model 3 reste indétrônée. Attention cependant à ne pas déclarer la KIA EV6 perdante : sa courbe de recharge sur une borne rapide étant plus favorable que la Tesla. La vitesse de charge est, selon les besoins, une donnée à prendre en compte.

Ainsi, si la Tesla este la reine de sa catégorie en efficacité et puissance moteur, la coréenne lui colle au basque et à sans conteste des atouts. Dans les deux cas, ces voitures peuvent avaler les kilomètres avec des temps de recharge sans concurrence avec le reste du marché (excepté la Taycan ou e-tron d’Audi).

Focus autonomie Kia EV6

L’autonomie de la voiture électrique Kia EV6 est de 394 km à 528 km, avec une seule charge, suivant la norme WLTP. L’autonomie réelle peut ensuite dépendre de plusieurs éléments : niveau de charge de la batterie, le type de parcours (autoroute, ville ou mixte), climatisation ou chauffage, la météo, le dénivelé… Comme indiqué précédemment, compter entre 280 et 420 km sera plus réaliste.

Version Capacité batterie Autonomie 77.4 kWh – 2RM 72.5 kWh 528 km 77.4 kWh – 4RM 72.5 kWh 506 km GT 72.5 kWh 500 km 58 kWh – 2RM 54 kWh 394 km

Focus autonomie Tesla Model 3

L’autonomie WLTP indiquée est bel et bien de 491 à 602 km.

En France, la Tesla Model 3 se décline en trois versions. Leurs dernières caractéristiques sont listées ci-dessous :

la Model 3 . Configurée en propulsion, celle-ci propose une autonomie de 491 km en cycle WLTP (510 km avec les jantes 18″ de série), un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes et une vitesse de pointe de 225 km/h.

. Configurée en propulsion, celle-ci propose une autonomie de 491 km en cycle WLTP (510 km avec les jantes 18″ de série), un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes et une vitesse de pointe de 225 km/h. la Model 3 « Grande Autonomie » . Également appelée Long Range aux Etats-Unis, celle-ci accueille une transmission intégrale pour un 0 à 100 km/h abattu en 4,4 secondes et une vitesse de pointe de 233 km/h. En matière d’autonomie, le constructeur communique sur 602 kilomètres en cycle WLTP (638 km avec les jantes 18″ de série).

. Également appelée Long Range aux Etats-Unis, celle-ci accueille une transmission intégrale pour un 0 à 100 km/h abattu en 4,4 secondes et une vitesse de pointe de 233 km/h. En matière d’autonomie, le constructeur communique sur 602 kilomètres en cycle WLTP (638 km avec les jantes 18″ de série). la Model 3 « Performance » qui reprend les bases de la version « Long Range » mais avec une motorisation plus poussée qui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 261 km/h. Basée sur la même batterie que la version Grande Autonomie, celle-ci annonce jusqu’à 547 km d’autonomie en cycle WLTP.

Model 3 Grande Autonomie Performance Autonomie 491 km WLTP 602 km WLTP 547 km WLTP

Les autonomies WLTP les plus importantes du marché

La Tesla Model 3 propose trois niveaux d’autonomie : 491 km pour la version de base nommée « Model 3″ chaussée des jantes 19″ (510 km avec les jantes 18 » de série), 602 km WLTP pour la version « Grande Autonomie » chaussée des jantes 19″ (638 km avec les jantes 18″ de série) et 547 km pour la Performance chaussée de jantes 20″. Ces distances sont parmi les autonomies WLTP les plus importantes du marché, sachant que les clients bénéficient également du réseau de recharge rapide Supercharger déployé par Tesla.

Lancée en 2019, la Model 3 voit une évolution de son autonomie dès 2020, mais avec des disparités entre les modèles. Tesla la rend disponible dès octobre sur les Grande Autonomie et Performance, et en février 2021 sur la variante Standard Plus. En 2022, l’autonomie et l’accélération de la Tesla Model 3 de base (anciennement « Standard Plus ») sont à nouveau mises à jour.

Résultat final de ce match