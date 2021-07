Nürmanstone , des vêtements haut de gamme pour les passionnées d’autos et de motos

La plupart des vêtements de luxe destinés au fan d’automobile reprennent trop souvent les design et les logo des véhicules et sont difficiles à porter dans un cadre professionnel. Une nouvelle marque, Nürmanstone, vient changer la donne en proposant des vêtements haut de gamme destinés aux passionnés de sports autos et motos à travers des vêtements sobres.

Nürmanstone est issu de l’esprit de Jean-Baptiste George, en 2020 en pleine pandémie, il lance plus qu’une marque de vêtement, un style de vie comme il l’entend. Passionnée par l’automobile depuis tout petit, l’homme en a rapidement fait sa vie même si ce n’est pas sa seule passion.

Jean-Baptiste George, créateur de la marque Nürmanstone

Une marque issu de trois circuits mythiques

Vous l’aviez sûrement reconnu si vous êtes fans d’automobile mais le nom de cette marque ne doit rien au hasard. Nürmanstone est issu de la contraction de trois grands circuits. Le Nürburgring, Le Mans et le Silverstone.

La marque Nürmanstone propose vêtements haut de gamme comme des chemises et des polos haut de gamme sobres pour afficher sobrement sa passion. Toutes les chemises de Nürmanstone sont conçues et fabriquées en France avec du tissu italien et les polos sont fabriqués au Portugal.

Pour Jean-Baptiste George, la création de ses chemises part d’un constat simple. Dans une voiture, les détails et les finitions que les passionnés aiment reconnaître se trouvent le plus souvent à l’intérieur des véhicules. C’est dans cette optique que les particularités de la marque ne se trouvent qu’à des endroits discret des vêtements. Les motifs sont affichés dans le revers du col de la chemise, le revers des manchettes ou la gorge de boutonnière. Idéal pour pouvoir montrer sa passion pour l’automobile dans le cadre professionnel mais aussi dans un cadre plus familial.

Des chemises sobres pour les passionnés

Les produits phares de la marque sont certainement ses chemises Business. Discrètes et confortables, les différentes chemises reprennent l’esprit et les couleurs de certaines voitures mythiques. La chemise business « 787 » reprend par exemple l’esthétique de la Mazda 787B japonaise qui a gagné les 24h du Mans en 1991. La marque propose également des modèles calquant l’esprit de la 27RS, de la 30 CSLR ou encore des anciens Roadsters anglais.

La chemise “787B” reprenant les codes de la mythique voiture

Toutes les chemises sont également personnalisables sur commande puisque l’on peut choisir son tissu pour obtenir du tissu double retors ou agrandir la longueur des manches. Nürmanstone propose des tailles allant du 38 au 50 mais de plus grandes tailles sont également disponibles sur commande pour être accessible à tous.

Des vêtements pour “tous les jours”

La marque ne s’arrête pas là et propose des polos plus adaptés en dehors du cadre professionnel. Ils reprennent également ce design pour faire un clin d’œil aux plus grandes voitures de course tout en restant sobre, adapté pour toutes les situations.

Le polo calqué sur le design de la chemise “787B”

En parallèle de ces vêtements haut de gamme, la marque a développé une casquette conçue en France qui mélange les trois circuits mythiques qui composent le nom de la marque.

Nürmanstone espère prochainement développer une gamme de vêtements plus adaptés à la gente féminine pour agrandir sa collection, tout en proposant de nouveaux motifs.

Le club Nürmanstone

Plus qu’une marque, Nürmanstone souhaite rassembler les passionnés d’automobile et de moto autour de ses vêtements haut de gamme. Ce n’est pas sa seule ambition, grâce au Club Nürmanstone tous les fans peuvent suivre l’actualité de la marque et de ses passionnées. Reportage photos, vidéos, la marque partage régulièrement les évènements auxquels elle participe comme récemment avec la 27ème édition de Sport & Collection : un événement qui réunit 500 Ferrari au profit de la lutte contre le cancer.

A terme, la marque aimerait organiser des rencontres non seulement entre les acheteurs de Nürmanstone mais également entre toutes les personnes passionnées par la belle mécanique autour d’événements auto et moto.

En ce moment, la marque offre leur nouvelle casquette avec l’achat d’un polo ou d’une chemise sur leur site internet. Il serait dommage de laisser passer cette offre !

Qui sait, de nouvelles chemises sortiront peut-être plus tard reprenant le design de voitures plus actuelles comme les Tesla Model 3.