Découvrez Fresh Magazine, une création parisienne

Fondé en novembre 2020, Fresh Magazine dit non à la mort de la presse.Ne vous laissez pas tromper par son nom, Fresh Magazine ce n’est pas un nouveau journal

hype du marché. Fresh Magazine est un média qui bouleverse la consommation : un guide premium.

C’est un quadrimestriel. Contrairement aux magazines qu’on pose et feuillette sans jamais y retourner, Fresh propose 3 exemplaires par an. On y trouve de la gastronomie et toutes les informations lifestyle nécessaires pour vivre et profiter de Paris :

_ cuisine

_ hôtel

_ beauté

_ mode

_ technologie

_ voyages

_ culture

Pour vous procurer ce guide dont les parisiens raffolent, deux possibilités : l’achat au magazine (en pièce unique) ou l’abonnement annuel. Et comme l’on a tous envie de plus de premium et d’exclusivité, Fresh a lancé le club privé avec des conciergerie dans tout Paris, des événements très selects ainsi qu’un réseau de partenaires triés sur le volet.

Interviews exclusives, le made in france assumé, l’accès à des lieux élitistes : tout y est pour mieux cibler un public raffiné et exigeant comme le sont les parisiens.