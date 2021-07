Voiture électrique : Pourquoi changer de fournisseur d’énergie ?

Les véhicules hybrides et électriques sont toujours plus nombreux en France. Vous êtes peut-être déjà propriétaire d’un de ces véhicules, ou bien vous projetez d’en acquérir un rapidement. Avec l’achat d’un véhicule électrique, la question qui se pose le plus souvent est : comment ça se passe pour la recharge ? En France, les options sont nombreuses, avec déjà plus de 30 000 bornes accessibles au public. Les centres commerciaux et les réseaux autoroutiers en mettent de plus en plus régulièrement à disposition sur leurs aires de stationnement.

Mais, à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous, comment chargez-vous votre véhicule ? Avez-vous déjà une borne de recharge à la maison ? Ou est-ce que vous utilisez une prise de courant classique ? ins

De l’avis même des concepteurs de véhicules électriques, et bien qu’elle constitue une solution de départ, ou de dépannage, la prise de courant domestique n’est pas la meilleure option pour brancher votre véhicule durablement. Ce n’est pas la qualité de la charge qui est en question ici, mais la sollicitation prolongée (entre 8h et 10h en moyenne) de l’installation électrique (risque d’échauffement). Il est d’ailleurs recommandé de s’assurer que celle-ci est bien aux normes.

Cela étant posé, et quel que soit votre niveau d’équipement actuel, nous vous proposons de faire un petit tour d’horizon des options qui s’offrent désormais à vous, pour identifier le meilleur fournisseur d’énergie : celui qui répondra à vos besoins tout en vous aidant à maitriser votre budget.

Installation d’une borne de recharge

Un des principaux avantages d’une telle démarche, c’est de pouvoir recharger votre véhicule trois à cinq fois plus vite qu’avec une prise de courant classique. Cela offre aussi la possibilité de programmer les horaires de recharge pour qu’ils se synchronisent avec les heures creuses, comme le soir ou le week-end, par exemple.

Une entreprise spécialisée installe votre borne de recharge, après avoir effectué le diagnostic électrique de votre maison. Cela aide à définir le meilleur emplacement (par exemple sur un des murs du garage) ; Plus c’est proche du lieu de stationnement, meilleur c’est.

Le prix d’une borne de recharge dépend en partie de votre fournisseur d’énergie, de même que le coût du kWh, qui varie selon le contrat que vous avez signé ; Il est possible que celui proposé par votre fournisseur connaisse des fluctuations (voir le tableau ci-dessous). Le prix peut dépendre aussi de la capacité de la batterie de votre véhicule électrique.

Enfin, vous êtes peut-être éligible pour bénéficier des aides financières qui vous permettront de vous équiper, que vous habitiez en logement individuel ou en résidentiel collectif.

Choisir votre fournisseur d’énergie

Nous avons référencé trois fournisseurs, actuellement sur le marché, qui proposent des forfaits exceptionnels pour les véhicules électriques. Certains d’entre eux offrent même des rabais sur vos factures mensuelles, si vous optez pour la recharge de votre véhicule à domicile. Ces fournisseurs sont :

Entreprise de production et fourniture d’électricité

Néo-fournisseur d’énergie danois, 100% digital

Anciennement Total ; entreprise de production et fourniture d’énergie

Voici un aperçu de leurs offres respectives :

Fournisseur Offre Avantages Prix Abonnement mensuel Min Max EDF Vert Auto Electricité – 50% nuit et week-end Heures Pleines Heures Creuses Week-End 13,16 € 38,76 € 21,79 € / mois 12,84 € / mois 12,84 € / mois pour Véhicules Hybrides ou Electriques Garantie Electricité verte BARRY Tarifs dynamiques : payez au prix du marché Le prix que vous payez est le prix du marché Les prix ne sont pas fixés. 14 € 23 € Exemple des prix le 6 juillet : et profitez quand les prix baissent Vous êtes informé des changements 24 heures à l’avance. Prix du marché 0,180 €/kWh TTC / Tarif réglementé 0,158 €/kWh TTC. TOTAL ENERGIES Heures Super Creuses Jusqu’à 4h super creuses par jour Heures Pleines Heures Creuses Heures Super Creuses 2,99 € 5,99 € Jusqu’à 237 € d’économies. 0,122 € / kWh 0,0803 € / kWh 0,0610 € / kWh Energie verte (éolienne et solaire)

Pas de contrat à signer

Comme vous pouvez le constater, à la lecture de ce tableau, des solutions pour équilibrer votre budget existent avec ces fournisseurs d’énergie. Ils ont chacun des offres spécifiques pour les propriétaires de voitures hybrides ou électriques. En plus, toutes les offres énumérées ici sont sans engagement. Donc, vous n’avez pas à signer un contrat à long terme pour en profiter !

Ainsi par exemple, TotalEnergies offre la possibilité d’installer votre borne de recharge à partir de 990€. De plus, l’enseigne garantit que le matériel installé sera compatible avec votre véhicule, et vous avez plusieurs choix d’emplacement, en intérieur ou en extérieur. Vous pouvez faire installer une borne de recharge chez vous et changer de fournisseur tout en même temps. C’est aussi simple que ça !

Maintenant que vous en savez un peu plus sur les meilleurs fournisseurs d’électricité, les formules qu’ils proposent, et la liste des avantages liés à l’installation d’une borne de recharge, adaptée à votre mode vie, qu’en pensez-vous ? Avec, en prime, toutes les options qui s’offrent à vous pour vous aider à gérer votre budget, pourquoi ne pas opter pour une borne à votre domicile, en choisissant le bon fournisseur et en réalisant quelques économies dans le même temps ?

Et même si vous ne possédez pas encore de voiture hybride ou électrique, les avantages sont là, et très incitatifs. Vous pouvez épargner sur vos factures mensuelles juste en étant un propriétaire d’un de ces véhicules. Les fournisseurs EDF, Barry, et Total Énergies ont des offres adaptées, pour répondre à vos besoins et vos envies !

Bonus : vous agissez pour l’environnement en même temps !