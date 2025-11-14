Un Pas de Plus vers la Mobilité Durable : EDF et Stellantis Solidifient leur Partenariat

La collaboration entre EDF et Stellantis vient de franchir une nouvelle étape cruciale avec la remise des clés d’une Peugeot E-3008 Long Range. Cet événement, qui s’est récemment déroulé en présence d’éminents responsables tels qu’Emanuele Cappellano, Xavier Duchemin et Marc Benayoun, symbolise une alliance stratégique profondément ancrée dans la vision partagée d’une mobilité durable.

Un Partenariat Historique et Confiance Renforcée

Le partenariat entre EDF et Stellantis n’est pas nouveau. Avec une coopération fondée sur des décennies de confiance, les deux groupes ont travaillé ensemble sur divers projets, notamment la gestion de flottes à grande échelle. Enedis et Dalkia, deux filières d’EDF, ont été des partenaires clés dans cet effort continu, soulignant l’engagement profond des deux entreprises envers les solutions énergétiques innovantes.

Objectif EV 100 : Un Engagement Stratégique

Ce qui démarque cet événement, c’est sa mise en lumière du projet ambitieux EV 100. EDF, avec le soutien de Stellantis, cherche à convertir toute sa flotte en véhicules électriques d’ici 2030. Cet objectif représente un engagement clair vers un avenir durable et montre comment les entreprises peuvent jouer un rôle de premier plan dans la révolution énergétique.

La Peugeot E-3008 Long Range : Symbole de Progrès

La Peugeot E-3008 Long Range, le modèle remis lors de cet événement, n’est pas seulement un véhicule, mais un symbole du potentiel et de l’innovation associés à ce partenariat. Avec une autonomie étendue et une performance énergétique élevée, ce modèle est l’exemple parfait de ce que peut accomplir une collaboration stratégique entre des géants de l’énergie et de l’automobile.

Transition Énergétique : Le Chemin vers l’Avenir

La transition énergétique, un défi majeur de notre temps, nécessite des efforts conjoints et une vision partagée. EDF et Stellantis, en renforçant leur partenariat, montrent la voie à suivre pour d’autres acteurs de l’industrie. En s’engageant à créer une flotte 100 % électrique, ces entreprises préviennent les défis énergétiques de demain avec des solutions visionnaires.

En conclusion, ce partenariat renforcé marque un tournant décisif vers une mobilité plus verte et plus accessible. Il ne fait aucun doute que cette alliance inspirera d’autres collaborations similaires, accélérant ainsi le rythme du changement vers un avenir plus durable.