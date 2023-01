Est-il possible d’augmenter le nombre de panneaux solaires sur son toit ?

Le solaire est un marché en pleine croissance, et de plus en plus de propriétaires souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Cependant, il peut arriver que les besoins en électricité évoluent au fil du temps, et qu’il soit nécessaire d’ajouter des panneaux supplémentaires. Est-ce possible ? Comment procéder ? Nous allons répondre à ces questions dans cet article.

Agrandir une installation solaire avec des panneaux supplémentaires

Pourquoi ajouter des panneaux solaires ? Plusieurs facteurs peuvent vous amener à vouloir augmenter le nombre de panneaux sur votre toit :

Vous êtes en autoconsommation et vos besoins en électricité ont évolué . (Cela peut être dû à une augmentation du nombre de résidents vivant sous votre toit, par exemple.)

. (Cela peut être dû à une augmentation du nombre de résidents vivant sous votre toit, par exemple.) Vous avez fait l’acquisition de nouveaux équipements et vous souhaitez les faire fonctionner grâce à de l’électricité verte.

et vous souhaitez les faire fonctionner grâce à de l’électricité verte. Vous revendez votre électricité auprès d’EDF OA et vous désirez augmenter les revenus que vous recevez par ce biais.

Les critères à prendre en compte pour redimensionner votre installation

Afin que votre installation solaire continue de fonctionner efficacement, il est important de respecter certaines règles lors de l’ajout de panneaux supplémentaires. Il convient de :

S’assurer que le toit est suffisamment grand pour accueillir des panneaux supplémentaires.

Vérifier que l’orientation et l’inclinaison du toit sont adaptées pour optimiser la production d’électricité.

S’assurer que l’installation électrique existante peut supporter une puissance supplémentaire.

Prendre en compte les coûts liés à cet ajout (achat des panneaux, main d’œuvre pour l’installation, etc.).

Pour augmenter le nombre de panneaux solaires sur votre toit, il convient de déposer une nouvelle demande de raccordement auprès d’Enedis dans le cadre d’une augmentation de puissance. Cette nouvelle demande conduira à l’élaboration d’un nouveau contrat d’achat aux conditions et tarif en vigueur.

Ce nouveau contrat sera associé à l’existant et la production de votre installation sera répartie au prorata des puissances installées. Une mise en service sera faite, ainsi, deux périodes de facturation distinctes devront être réalisées.

Il est également important de faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l’installation des panneaux supplémentaires, afin de garantir la sécurité et l’efficacité de l’installation.

Les obligations légales à prendre en compte

Une loi encadre les secondes installations afin d’éviter les abus concernant les aides accordées au photovoltaïque. Si votre première installation de panneaux solaire a plus de 18 mois, alors il n’y a pas de règle spécifique. En revanche, si elle a moins de 18 mois, la somme des puissances nominales des deux installations est prise en compte.

Si la somme est supérieure à 9 kWc, vous ne pourrez pas bénéficier des tarifs d’achat ou des subventions.

Si la somme est entre 3 kWc et 9 kWc, le tarif d’achat sera de 85% du tarif en vigueur pour la vente totale et 75% pour les subventions.

Si la somme est inférieure à 3 kWc, il n’y a pas de changement.

Il est important de prendre en compte ces obligations légales avant de procéder à l’ajout des panneaux solaires.

Les avantages de ce nouveau dimentionnement

En ajoutant des panneaux solaires à votre installation existante, vous pourrez :

Augmenter votre production d’électricité verte, et ainsi réduire votre dépendance aux énergies polluantes et coûteuses.

Améliorer votre bilan énergétique, et ainsi réaliser des économies sur vos factures d’électricité.

Augmenter les revenus que vous percevez en revendant votre électricité excédentaire.

Il est important de noter que depuis 2 ans, le nombre d’installations photovoltaïques a doublé, et plus de 85 % d’entre elles sont destinées à l’autoconsommation. Il est d’ailleurs désormais plus intéressant de consommer sa production plutôt que de la vendre et d’acheter de l’électricité plus cher ailleurs.

En résumé, il est possible d’ajouter des panneaux solaires à une installation existante. Il convient de respecter certaines règles pour garantir la sécurité et l’efficacité de l’installation, et de faire appel à un professionnel qualifié pour réaliser l’installation. Les avantages de cet ajout sont multiples, notamment une augmentation de la production d’électricité verte, une amélioration de votre bilan énergétique et des économies sur vos factures d’électricité. Il est donc un bon investissement à considérer.