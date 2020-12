Un propriétaire de Model X installe des pots d’échappements

- Communauté -

Panique sur les réseaux. Qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de ce propriétaire US? La nostalgie probablement. Ce n’est pas un mais quatre pots d’échappements qui ont été installés sur ce véhicule.

Cela peut semer le doute dans l’esprit des passants qui découvrent ce véhicule.

Quand je regardais Tesla, mon patron essayait de me convaincre de prendre la BMW avec le prolongateur de portée. Je me suis dit, non, je ne veux pas du tout de moteur dans mon véhicule. La dernière chose que je veux, c’est d’avoir l’entretien et les soucis d’un véhicule BEV et d’un véhicule ICE. De plus, aussi souvent qu’il avait sa BMW en atelier, ce n’était pas un argument très convaincant. Je devais aller le chercher chez le concessionnaire au moins une fois par mois pendant qu’ils travaillaient sur quelque chose.

Un propriétaire de Model X donne sont point de vue