Un vendeur Polestar veut s’acheter une Tesla Model 3

Incroyable! Ça se passe aux US. Un représentant Polestar est tombé amoureux de la Tesla Model 3. Il admet à @TacosandTeslas un membre US influent dans la communauté Tesla. Pour la petite histoire, ce propriétaire est très dynamique et adore partager sa passion sur la marque.

Une Polestar et une Tesla Model 3

La communauté Tesla s’ouvre de plus en plus aux autres véhicules. Chez Tesla Magazine, c’est un positionnement que nous avons toujours eu. En effet, pour atteindre les 90% de parts de marché pour l’électrique, il est indispensable d’affirmer les points positifs et négatifs de chaque voiture électrique sur le marché.

Pour savoir si c’est la Polestar ou la Tesla Model 3 qui vous convient le mieux. Il suffit d’organiser un essai du modèle de votre choix. Vous saurez alors quel est le modèle qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins: en autonomie, en design, en espace intérieur. Pour ce représentant Polestar, il admet volontiers vouloir acquérir une Tesla Model 3 à titre personnel.

Tesla Magazine n’a pas eu l’occasion d’essayer la Polestar, elle est plutôt discrète en France mais nous ne doutons pas que ce véhicule électrique répond à certains besoins. Si le véhicule Polestar vous intéresse, nous vous invitons à lire l’essai réalisé par l’automobile Magazine pour vous en faire une idée.

La Californie, une terre électrique

Cette histoire se passe en Californie, un État qui a fait le choix de l’électrique depuis plusieurs années. Le marché y est très dynamique et il n’est pas possible de ne pas croiser de véhicules électriques dans les rues. Les politiques se sont emparées du sujet, pour le meilleur.

Le plus important dans cet histoire est de voir un représentant Polestar qui souhaite rouler en électrique. C’est un bon signe de confiance dans la technologie.

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !