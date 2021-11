Image insolite d’une voiturette de Golf Tesla

- Publicité -

Vous ne rêvez pas c’est bien une voiturette de golf qui arbore un magnifique logo de la marque au grand T rouge.

Vous rêvez de jouer au golf avec une Tesla, ce sera bientôt possible et on va même vous expliquer comment faire.

Fabriquer une voiture de golf Tesla en trois étapes.

Déjà vous allez faire Ami-ami avec le propriétaire de votre club de golf. Vous lui expliquez que le futur est comme son golf, vert!

Ensuite, vous lui dites qu’il va falloir plus de bornes de recharge pour les membres et que ces bornes pourra lui apporter des nouveaux membres. Au passage, s’il n’a pas le temps d’appeler les électriciens de la ville, conseillez lui de passer par notre service charge direct.

Enfin, vous lui expliquez que vous aimeriez rajeunir la flotte de voiturette toujours dans la logique d’avoir plus de membres. Et là vous prenez votre plus grand logo Tesla et vous le collez à l’avant. Compris ?