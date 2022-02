SpaceX: Combien de lancements sont prévus en 2022?

SpaceX prévoirait de lancer un nombre record de 52 fusées en 2022 – et elle est déjà en passe d’atteindre cet objectif.

Une fusée chaque semaine pour SpaceX

SpaceX s’efforce de lancer un total de 52 missions cette année, ce qui signifie qu’en moyenne, elle enverrait une fusée dans l’espace chaque semaine.

CNBC et The Verge ont annoncé la nouvelle jeudi.

Objectif : battre son propre record

L’atteinte de cet objectif permettrait de battre le record de 31 lancements établi par la société l’année dernière.

« Il y a un manifeste ambitieux de 52 lancements pour SpaceX au cours de l’année », a déclaré Sandra Magnus, astronaute et ancienne directrice exécutive de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics, lors d’une réunion virtuelle du groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (ASAP) de la NASA, citée par The Verge.

Un rythme incroyable mais attention à la sécurité

« C’est un rythme incroyable », a déclaré M. Magnus, ajoutant que « la NASA et SpaceX devront être vigilants au cours de l’année 2022 pour ne pas être victimes de leur succès », selon The Verge.

« La NASA et SpaceX devront s’assurer que l’attention et la priorité appropriées sont concentrées sur les missions de la NASA, et que les bonnes ressources sont mises à contribution pour maintenir ce rythme à un niveau de sécurité », a déclaré Magnus lors de la réunion, selon CNBC et The Verge.

Magnus n’a pas précisé si les lancements incluraient des vols de prototypes de Starship, selon les rapports.

SpaceX déjà en passe de réussir

SpaceX a déjà procédé à trois lancements de Falcon 9 cette année, entre le 6 et le 19 janvier, et prévoit d’envoyer le quatrième en orbite vendredi. Cela signifie qu’elle est en passe de lancer une fusée par semaine, en moyenne.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré en 2020 que son entreprise aérospatiale avait pour objectif de réaliser 48 lancements en 2021. Il n’y en a eu que 31 l’année dernière, mais cela reste un record pour le fabricant de fusées.

Le nombre de lancements le plus bas que SpaceX ait eu au cours des cinq dernières années était de 13 en 2019, selon les médias.