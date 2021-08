Mercedes-EQ : les ambitions de la marque pour la mobilité électrique

Mercedes-Benz terminera sa participation au Mercedes-EQ Formula E Team en tant que membre de l’équipe et constructeur à la fin de la saison 8. La décision a été prise dans le cadre d’un recentrage stratégique des ressources pour le développement des véhicules électriques.

En effet, dans le sport automobile, la Formule E a été la preuve de l’expertise de la société en matière de conduite électrique et un bon pilote pour l’établissement de leur marque Mercedes-EQ.

Mercedes-EQ conclut son histoire de réussite avec la Formule E

Nyck de Vries (NLD), Mercedes Benz-EQ, celebrates in Parc Ferme after securing the title

A l’avenir, ils continueront à promouvoir les progrès technologiques – en particulier du côté de la conduite électrique – en mettant l’accent sur la Formule 1. Ils peuvent être fiers de leurs réalisations concernant la Formule E et surtout de la victoire du double championnat du monde, une étape historique dans l’histoire du sport automobile Mercedes-Benz.

Le week-end dernier à Berlin, Nyck de Vries et le Mercedes-EQ Formula E Team sont devenus les premiers champions du monde de sport automobile tout électrique en remportant les titres de Pilotes et Équipes du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E. Une victoire de taille. En parallèle, Mercedes-Benz a annoncé fin juillet que la marque sera prête à passer au tout électrique à la fin de la décennie, ce que les conditions du marché permettent et valoriseront même à terme.

La marque concentre ses ressources sur le développement de véhicules électriques uniquement

Présentation du concept car Vision EQXX

Dans le cadre de sa nouvelle orientation stratégique, la marque a délibérément choisi de déplacer les ressources pour cette accélération de l’électrification, y compris le développement de trois architectures électriques qui seront lancées en 2025. Par conséquent, Mercedes va réaffecter des ressources loin de son programme ABB FIA Formula E World Championship et appliquer les leçons apprises en compétition au développement de produits en série.

À l’avenir, l’entreprise concentrera ses activités de sport automobile sur la Formule 1, renforçant ainsi son statut de laboratoire le plus rapide pour le développement et la démonstration de technologies de performance durables et évolutives. De plus, cet apprentissage sera mis en œuvre grâce à de futures architectures de produits telles que la plateforme AMG.EA, la plateforme dédiée aux véhicules électriques performants qui sera lancée en 2025, et des projets de concept car, tels que le Vision EQXX.

Alors que Mercedes-Benz quittera la Formule E à la fin de la saison 8, le groupe de direction de l’équipe a commencé à explorer des options pour continuer à participer à la série pendant l’ère Gen 3, y compris une vente potentielle à de nouveaux propriétaires.

Un mot de Markus Schäfer

Membre du conseil d’administration de l’entreprise et responsable de la recherche, il affirme que Mercedes-Benz s’est engagé à lutter contre les changements climatiques au cours de cette décennie. Cela exige la transformation accélérée de leur entreprise, de leurs produits et services vers un avenir exempt d’émissions et axé sur les progrès technologiques. Pour y parvenir, ils souhaitent s’investir pleinement dans leurs activités de base.

Il conclut que dans le sport automobile la Formule E a été un bon moteur pour prouver l’expertise de la société et établir leur marque Mercedes-EQ. Cependant, ils se concentreront à l’avenir sur la formule 1 afin de promouvoir les progrès technologiques – en particulier du côté de la propulsion électrique.

L’avenir de la mobilité électrique se renforce pour Mercedes-EQ

Démarrage des ventes

Deux modèles de la première berline électrique de luxe de la marque Mercedes-EQ peuvent être commandés dès aujourd’hui :

Le EQS 450+ avec 245 kW (consommation électrique combinée NEDC : 18,9-16,2 kWh/100 km; émissions de CO2 : 0 g/km) ; à partir de 106374,10 euros.

avec 245 kW (consommation électrique combinée NEDC : 18,9-16,2 kWh/100 km; émissions de CO2 : 0 g/km) ; à partir de 106374,10 euros. Le EQS 580 4MATIC avec 385 kW (consommation électrique combinée NEDC : 19,6-17,6 kWh/100 km; émissions de CO2 : 0 g/km) ; à partir de 135529,10 euros.

Elles sont disponibles en Allemagne à partir de fin septembre, aux États-Unis au quatrième trimestre. De plus, Mercedes-Benz Bank offre à ses clients privés et professionnels des conditions de financement et de location attrayantes pour le EQS, y compris un système d’abonnement. Deux polices d’assurance véhicule incluant la protection électrique peuvent être souscrites en ligne.

Une nouveauté dans ces modèles Mercedes : les fonctions OTA

Le EQS est le premier Mercedes-Benz à offrir la possibilité d’activer des fonctions de véhicule entièrement nouvelles via des mises à jour en direct (OTA) dans de nombreux domaines. L’offre de lancement est constituée de plusieurs éléments :

Le package de personnalisation avec l’expérience sonore supplémentaire “Roaring Pulse” et plusieurs mini-jeux (Tetris, Sudoku, Pairs, Shuffle Puck). Le forfait comprend également des animations DIGITAL LIGHT supplémentaires pour l’ouverture et la fermeture (12 mois d’utilisation inclus dans le prix d’achat, après quoi il peut être étendu via Mercedes pour 89 euros).

avec l’expérience sonore supplémentaire “Roaring Pulse” et plusieurs mini-jeux (Tetris, Sudoku, Pairs, Shuffle Puck). Le forfait comprend également des animations DIGITAL LIGHT supplémentaires pour l’ouverture et la fermeture (12 mois d’utilisation inclus dans le prix d’achat, après quoi il peut être étendu via Mercedes pour 89 euros). Les deux modes de conduite spéciaux “mode conducteur débutant” et “mode service valet” (prix du forfait : 50 euros).

“mode conducteur débutant” et “mode service valet” (prix du forfait : 50 euros). Enfin, le “mode highlight” : Le véhicule se présente et son équipement se met en valeur, activé par l’assistant vocal “Hey Mercedes”[4]

La gamme de fonctions OTA peut être progressivement élargie. Cela signifie qu’à la suite de l’achat et de la configuration initiale de la nouvelle voiture, certaines des caractéristiques du EQ peuvent être adaptées selon les préférences personnelles. Des activations temporaires et des périodes d’essai gratuites sont également prévues.

Le modèle spécial exclusif du lancement : l’édition 1

Pour une durée limitée, le nouveau EQS est également proposé comme l’Edition 1 (supplément : à partir de 18433,10 euros) : à l’extérieur, l’AMG Line et les roues de 21 pouces ajoutent une touche sportive au véhicule. Les caractéristiques intérieures comprennent une palette de couleurs uniquement disponible pour cette édition et des caractéristiques de confort haut de gamme.

Quelles sont les caractéristiques extérieures de l’édition 1 ?

Extérieur de la ligne typée AMG

Peinture métallique obsidienne noire

Toit ouvrant coulissant panoramique 3 cm (21 pouces)

Roues en alliage léger

Badge “édition 1” dans les triangles de la fenêtre en face des miroirs extérieurs pour plus d’exclusivité

Quelles sont ses caractéristiques intérieures ?

Sièges de luxe avec support lombaire 4 voies et éclairage de contour

Sièges multi-contour pour conducteur et passager avant

Garniture en noyer de pont de navire à pores ouverts

Boucles de ceinture de sécurité avant et arrière

Tapis de sol avec lettrage “Édition 1”

Panneaux de seuil de porte avec lettrage “Édition 1” éclairé en blanc

Les principales options (on vous prévient, elles sont extra !)

La direction standard de l’essieu arrière avec un angle de braquage allant jusqu’à 4,5° contribue à la maniabilité et à l’impression dynamique de l’EQS. Il est également possible de commander la direction de l’essieu arrière avec un angle allant jusqu’à 10° (1547 euros). Ainsi, un cercle de rotation de 10,9 mètres est possible pour le EQS, qui mesure plus de cinq mètres de long.

La pré-installation de l’INTELLIGENT PARK PILOT fait partie du pack stationnement avec fonctions de stationnement à distance (1844,50 euros). Avec l’équipement spécial requis et le service Connect correspondant, le véhicule dispose de la technologie embarquée pour se garer et déballer entièrement automatiquement sans l’intervention du conducteur, à condition que les parkings soient équipés de l’infrastructure AVP et de la législation nationale permettant de telles opérations.

Le clou du spectacle concernant l’intérieur est le grand écran incurvé MBUX (de série sur l’EQS 580 4MATIC, supplément sur l’EQS 450+ : 8568 euros). Trois écrans se trouvent sous un couvercle de verre et semblent fusionner en un seul. L’écran OLED de 12,3 pouces pour le passager avant lui donne sa propre zone d’affichage et de contrôle.

Avec ENERGIZING AIR CONTROL Plus (535,50 euros), Mercedes-Benz adopte une approche globale de la qualité de l’air dans le EQS. Le système repose sur la filtration, les capteurs, un concept d’affichage et la climatisation. Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) a un niveau de filtration très élevé qui lui permet de piéger les particules, les micro-particules, le pollen et d’autres substances qui entrent dans l’air extérieur. Un revêtement de carbone activé réduit le dioxyde de soufre et les oxydes d’azote ainsi que les odeurs à l’intérieur.

Le filtre à air intérieur a même obtenu la certification 2021 “OFI CERT” ZG 250-1 de l’Institut autrichien de recherche et d’essais (OFI) pour les virus et les bactéries. En utilisant le contrôle de la température de pré-entrée, il est également possible de nettoyer l’air intérieur avant de monter dans le véhicule. Les niveaux de particules à l’extérieur et à l’intérieur du véhicule sont également affichés dans MBUX. Ils peuvent être consultés en détail dans le menu Qualité de l’air dédié.

L’expérience sonore complète de l’EQS rend également audible le changement de paradigme d’une voiture conventionnelle à une voiture électrique. Une variété de paysages sonores permet une installation acoustique individuelle. En combinaison avec le système de son ambiophonique Burmester® (1428 euros), l’EQS comprend les deux environnements sonores Silver Waves et Vivid Flux. Ces expériences sonores peuvent être sélectionnées ou désactivées sur l’écran central. Le système de son ambiophonique Burmester® comprend 15 haut-parleurs et offre une puissance de 710 watts.

Mais ce n’est pas tout… quels packs sont proposés par Mercedes ?

Le Pack Avancé (2082.50 euros) comprend le Pack Assistance avec trois systèmes d’assistance à la conduite : Active Distance Assist DISTRONIC, Active Lane Keeping Assist et Blind Spot Assist. Parmi les autres composants, mentionnons la navigation de réalité augmentée MBUX, des panneaux de seuil de porte éclairés avec lettrage Mercedes-Benz et un compartiment de rangement sous la console centrale.

Le forfait Advanced Plus (7021 euros) comprend le forfait Driving Assistance Plus, le forfait Parking avec caméra 360° et DIGITAL LIGHT en plus du forfait Advanced. DIGITAL LIGHT dispose d’un module d’éclairage avec trois LED extrêmement puissantes dans chaque projecteur, dont la lumière est réfractée et dirigée par 1,3 million de micro-miroirs. La technologie révolutionnaire des projecteurs peut également projeter des repères ou des symboles d’avertissement sur la route.

Deux fonctions d’assistance sont nouvelles : le EQS peut indiquer le début d’un changement de voie coopératif et avertir ou donner une directive si l’aide au maintien de voie ou l’aide au repérage des angles morts détecte un danger.

Le Premium Package (11781 euros) élève le EQS à un niveau d’équipement supérieur. Les détails de l’équipement s’ajoutent au contenu des ensembles Advanced et Advanced Plus: toit ouvrant coulissant panoramique, système de son ambiophonique Burmester®, affichage tête haute et climatisation automatique THERMOTRONIC.

Enfin, le forfait Premium Plus (14994 euros) offre encore plus de confort. En plus du contenu de l’Advanced Package et du Premium Package, il comprend des sièges multi-contours rembourrés en cuir pour le conducteur et le passager avant ainsi que le Pack AIR-BALANCE.

De nombreux avantages dans l’un des plus grands réseaux de recharge au monde

Les clients de Mercedes peuvent se charger dans toutes les bornes de recharge publiques du réseau à travers l’Europe depuis 2021 via Mercedes me Charge. Des garanties d’origine de haute qualité assurent que l’énergie verte provient bien des énergies renouvelables. De plus, dans les trois premières années suivant l’achat d’un EQS, il n’y a pas de frais de base pour Mercedes me Charge et donc Green Charging pour les clients. Un autre avantage est IONITY Unlimited : tous les clients européens EQS peuvent utiliser gratuitement le réseau de recharge rapide IONITY pendant un an via Mercedes me Charge.

Mercedes Benz et GROB lancent une coopération concernant la batterie

Mercedes-Benz intensifie sa coopération avec GROB-WERKE dans le domaine de la technologie de fabrication, augmentant sa capacité de production et son savoir-faire pour les batteries de nouvelle génération. De fait, la production locale de batteries est un facteur de différenciation clé pour Mercedes-Benz et sa poussée électrique.

Le réseau mondial de production de batteries de l’entreprise comprendra neuf usines de batteries sur trois continents, ce qui souligne l’ambition de l’entreprise de devenir entièrement électrique avant la fin de la décennie. Pour aider à l’industrialisation de la production de batteries génération future, Mercedes-Benz intensifie sa coopération avec son partenaire de longue date GROB-WERKE GmbH & Co. KG, un leader allemand sur le marché mondial des systèmes de production et d’automatisation de batteries hautement innovants.

La coopération porte sur le développement et la construction en commun d’installations de production de batteries hautement efficaces pour le réseau mondial de production de batteries. Elle comprend à la fois l’assemblage de modules de batteries et de packs de batteries. Mercedes-Benz renforce ainsi sa capacité de production de batteries et son savoir-faire dans le domaine des technologies de fabrication innovantes.

Si les systèmes de production de GROB-WERKE sont déjà utilisés dans les usines de batteries de Mercedes-Benz, les partenaires renforceront leur collaboration à l’avenir sur le développement et la construction d’installations de production hautement spécialisées. Cette coopération s’axera sur l’élaboration et le fonctionnement des batteries futures générations de Mercedes-Benz, utilisés dans les véhicules Mercedes-EQ à partir de 2025.

Mercedes-Benz : un réseau mondial de production de batteries

Comme indiqué précédemment, les batteries des véhicules électriques Mercedes-EQ seront à l’avenir fournies par un réseau mondial de production de batteries avec neuf usines réparties sur sept sites sur trois continents. Mercedes-Benz fabrique déjà des systèmes de batteries sur ses sites de Kamenz (Saxe), Hedelfingen (Stuttgart), ainsi qu’à Bangkok (Thaïlande), Pékin (Chine) et Jawor (Pologne).

Les collègues de Brühl (Stuttgart) et de Tuscaloosa (USA) se préparent déjà au démarrage de la production en 2022. En outre, une usine de batteries sera également construite à l’usine de Sindelfingen près de Stuttgart. Une avancée à suivre donc…