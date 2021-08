Sélection de 3 produits indispensables pour votre Tesla

Préparez votre rentrée avec notre sélection de trois produits indispensables pour votre Tesla. Qu’ils s’agisse de réparer, protéger ou recharger votre véhicule électrique, vous devriez trouver votre bonheur ici.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Gebildet / 20 Pièces Capuchon d’écrou de Roue pour Tesla Model 3, Model S & Model X

Couvre-écrous de Boulon de roue, Couvre-écrous Hexagonaux avec Outil de Démontage.

De couleur noire (Mat)

Une voiture, c’est coûteux, alors ça se protège. Et ce, dans les moindres détails. D’autant qu’une voiture peut susciter de l’envie. Et personne n’est à l’abri du vol. Tiens la dernière fois, Albert s’est trouvé bien embêté quand on lui a retiré, sans doute par esprit de vengeance, les écrous de sa Tesla Model 3.

Une autre fois, il ne sait même pas comment il s’est débrouillé pour se retrouver, après une conduite endiablée, avec des écrous manquants. Mais ce genre de problème, ça s’évite. Comment ? Avec une protection adaptée.

Pour Albert, on conseille les vingt couvre-écrous hexagonaux de boulons de roue avec un outil de démontage intégré. De couleur grises, noires, ou avec le symbole Tesla intégré (c’est vraiment comme vous voulez !), ils sont disponibles sur Amazon, maintenant.

L’ensemble comprend vingt pièces (capuchons d’écrous de roue) de 17 mm chacune, et une pièce outil d’enlèvement, ce qui correspond tout simplement au nombre d’écrous de pneu sur une voiture, avec la praticité en plus.

Ce sont des capuchons spécifiques pour votre Tesla, s’adaptant aux boulons de roue de votre modèle, quel qu’il soit. Ils sont faciles à installer puisqu’il suffit de pousser sur le dessus de votre écrou existant (ou boulon) pour un montage facile.

Pensez à la beauté de votre voiture ! Ces capuchons sont utiles pour couvrir les têtes de boulons de votre voiture et les protéger de la corrosion. Cela permet aussi que les vieux écrous ou boulons ressemblent à des neufs, le pneu de votre voiture semble donc plus joli à l’extérieur.

Avec une note de 4.5/5 et à seulement 8€, vous pouvez les recevoir en à peine trois jours. N°1 des ventes, ils vous seront envoyé directement chez vous et vous pourrez jouir de la tranquillité d’esprit que seuls connaissent ceux qui savent qu’ils ont fait le bon choix…

En outre, avec ces produits indispensables pour Tesla sont souvent achetés les 20 Boulons de Roue Jantes M14x1,5 28mm Conique pour Tesla. Autant tout prendre d’un coup pour plus de sécurité et d’esthétisme !

Prix: 8,99 € à commander directement sur Amazon

Protecteur de coffre arrière pour Tesla Model 3

Insert de garniture chromée, protecteur de pare-chocs arrière en acier inoxydable au look fibre de carbone, paquet de 3 pièces

Le problème avec les voitures, c’est qu’elles coûtent cher à l’achat et à l’entretien. Pour limiter les frais, il faut limiter les passages chez le garagiste et donc, les accidents. Mais on a beau conduire correctement, on n’est pas à l’abri de croiser des incapables au volant lors de ses trajets.

C’est ce qui est arrivé à Pierre la dernière fois qu’il est sorti faire des courses. Garé en créneau dans le centre-ville, il ne s’est rendu compte qu’en déposant ses achats dans le coffre qu’un chauffard lui était rentré dedans, avant de décamper, bien entendu.

S’il avait eu le “Model 3 protecteur de coffre arrière” pour sa voiture, insert de garniture chromée, un protecteur de pare-chocs arrière en acier inoxydable au look fibre de carbone, cela ne serait jamais arrivé. Ou du moins, les dégâts auraient été minimes et cela ne lui aurait rien coûté, ou presque, une fois chez le garagiste.

Maintenant qu’il est au courant de cette protection, pas question de se faire avoir une fois de plus ! Pour une cinquantaine d’euros, il peut l’acheter en gris ou en noir, c’est comme il préfère. Ce dernier va dans tous les cas se fondre dans le décor puisque la protection de seuil de chargement a été spécialement découpée pour le Tesla Model 3.

La protection de pare-chocs arrière peut protéger votre pare-chocs arrière lorsque vous chargez et déchargez vos bagages, courses, boîtes à outils, etc. Il évite les rayures disgracieuses, l’usure, les encoches et autres dommages ainsi que la fonction antidérapante. Il peut également être utilisé pour couvrir les rayures existantes et les dommages de peinture. Un accessoire complet somme toute !

Cette protection est d’une qualité hautement supérieure : la protection pour pare-chocs est fabriquée en acier inoxydable de sorte à ce qu’elle ne rouille jamais. Les finitions sont en acier inoxydable poli, ce qui améliore considérablement l’apparence de votre véhicule.

Son installation facile le classe dans la catégorie des produits indispensables pour votre Tesla : il suffit de décoller l’adhésif 3M et de le coller au bon endroit. Aucun outil n’est nécessaire pour ces deux protections pare-chocs et cette protection anti-chocs Frunk.

Pierre peut également choisir d’acheter avec le Couvercle de Verrou pour Porte de Voiture pour Model 3 en Acier Inoxydable Boucle de Verrouillage de Porte de Voiture Couvercle décoratif sur Amazon. Pour enfin compléter son panier avec le Tapis de Coffre Protection en Caoutchouc antidérapant du Model 3. La livraison est rapide et la protection garantie 1 an : tout ce qu’on aime !

Prix: 51,99 € à commander directement sur Amazon

Green Cell® GC Type 2 Câble de Charge EV Voiture Électrique

PHEV | 22kW | 32A | Type 2 de Type 2 | 7 Mètre | Triphasé

Compatible avec Tesla Model S / 3 / X/Y, ID.3, i3, Leaf, Zoe, I-Pace, E-Tron

Avoir une voiture électrique, c’est bien, la recharger facilement, c’est mieux. Quand Bernard est tombé en rade parce que son câble de charge était défectueux, il fut bien embêté. Pour s’éviter ce problème une énième fois, il s’est donc décidé à acquérir le Green Cell® GC Type 2 Câble de Charge EV Voiture Électrique PHEV | 22kW | 32A | Type 2 de Type 2 | 7 Mètre | Triphasé.

En plus d’être de qualité, il est compatible avec sa Tesla Model S, que demander de mieux ? Il s’achète facilement via Amazon et pour un prix quasiment dérisoire. Quand on sait les économies que permettent un véhicule électrique, on n’hésite plus.

En effet, 200€ pour économiser plusieurs milliers d’euros d’essence, à ce prix-là ça ne se refuse pas. Grande qualité et large compatibilité : le câble GC est compatible avec toutes les voitures électriques et les hybrides rechargeables avec des connecteurs de Type 2 et CCS2. Bernard peut recharger sans souci sa Tesla Model S mais aussi la 3, la X et la Y.

Comme l’a compris notre propriétaire de Tesla, plus la peine de perdre son temps. Le câble GC Type 2 vous permet de recharger votre voiture électrique le plus rapidement possible avec une puissance maximale de 22kW. Gagnez jusqu’à plusieurs heures en chargeant avec du courant alternatif.

La prise de Type 2 est la norme européenne (IEC 61962-2 / Mennekes) qui vous permet de recharger votre véhicule à chaque station de recharge en Europe. De plus, le câble de 5 mètres est léger, flexible et agréable à utiliser. Choisissez le confort !

Un tel chargeur peut vous durer de longues années et donc vous éviter d’avoir à en acheter un nouveau. Sa construction renforcée rend le câble résistant à l’écrasement par une voiture (pression jusqu’à 2 tonnes), possède un degré élevé d’étanchéité à l’eau et à la poussière (norme IP55) et une résistance accrue à la chaleur. Que demande le peuple ?

Enfin, ce chargeur est garanti deux ans et on vous assure un service clientèle convivial auprès d’Amazon ainsi que de son fournisseur. Pour compléter votre liste des produits indispensables pour votre véhicule Tesla, vous pouvez enfin opter pour le EV Support de Chargeur Véhicule Electrique Type 2 Organiseur de Câble de Chargement, afin de ne pas emmêler votre câble et de pouvoir le déplacer facilement.

Prix: 189,37 € à commander directement sur Amazon