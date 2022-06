Essai Tesla Model 3 2022, faut-il craquer ?

La Tesla Model 3 Propulsion millésime 2022 change sa batterie, son moteur et montre une basse consommation. Mais cette version d’accès perd son principal argument : son prix attractif et son bonus maximal.

La Tesla Model 3 poursuit son incessante évolution

Voiture électrique la plus vendue au monde, la Tesla Model 3 poursuit son incessante évolution. Et c’est souvent par petites touches que la protégée d’Elon Musk montre des changements. Mais pour 2022 les modifications concernant la version de base, Propulsion, sont plus profondes qu’une simple mise à jour logicielle.

Tout commence par le cœur de la voiture. Exit la batterie lithium-ion, éclipsée au profit d’un bloc LFP (lithium-fer-phosphate) qui évite donc le recours au cobalt. Les recoupements indiquent une capacité nette de 57 kWh (60 en brut) pour la nouvelle batterie de la Model 3 Propulsion.

Le second changement de taille est le remplacement du moteur électrique par celui que l’on trouve sur l’essieu arrière de la version Performance ; un bloc de type synchrone à aimant permanent et à refroidissement liquide. Le 0 à 100 km/h est en effet indiqué en 6,1 s contre 5,6 s auparavant. Mais on verra que, volant en mains, cette Model 3 de base a encore bien des ressources.

Prix Tesla Model 3 Propulsion 2022

C’est la valse des prix dans l’automobile… et pas dans le bon sens. La Model 3 subit plus que les autres l’inflation avec trois hausses tarifaires successives depuis fin 2021. De 43 800 € avec bonus de 6 000 €, le montant est passé à 49 990 €, incluant le bonus réduit à 2 000 €. En quelques semaines, l’américaine a donc gonflé son prix de 10 190 € !

Un impact sur les ventes en 2022 ?

Reste à savoir quel sera l’impact sur les ventes en 2022, sachant qu’un modèle commandé ce jour est livrable en février 2023 si l’on ne prend pas d’option. Ce délai est ramené à novembre 2022 si l’on coche une option (peinture métallisée par exemple) et même à août 2022 si l’on en retient deux (peinture métallisée et jantes de 19 pouces par exemple).

Une manière pour Tesla de pousser à la consommation de ses Model 3, dont les versions livrées en France proviennent de l’usine de Shanghai (Chine). À noter que ce site connaît des coupures de production pour des raisons sanitaires qui peuvent encore changer la donne sur les délais de livraison.

Une évolution au plan cosmétique et en équipements

Elle propose désormais une finition extérieure noir satin en remplacement du chrome, une nouvelle console centrale avec un chargeur à induction pour deux smartphones, une pompe à chaleur, un double vitrage avant et un haut-parleur extérieur. Enfin, volant, sièges avant, banquette et essuie-glace sont chauffants, tandis que l’ordinateur de bord embarque un nouveau processeur plus puissant (AMD Ryzen, utilisé dans les consoles de jeu), qui rend l’écran davantage fluide et réactif.

Parmi les évolutions de la Model 3, on retient notamment la mise en action des caméras latérales à l’enclenchement du clignotant pour afficher l’image sur l’écran central. On aurait préféré que Tesla soigne un peu plus les bruits d’air sur autoroute, toujours trop présents, ou travaille sur l’amortissement, peu conciliant quand le bitume génère des cahots.

Autonomie Tesla Model 3 2022

Avec son changement de batterie et de moteur, la Model 3 Propulsion affiche une autonomie WLTP en progrès à 510 km contre 448 auparavant. Valeur qui descend à 491 km avec les roues de 19 pouces optionnelles. L’américaine se distingue puisque aucune berline de son rang n’était jusqu’ici passée sous la barre des 20 kWh aux 100 km, ce qui induit une autonomie réelle de 295 km sur autoroute.

Le résultat est encore plus remarquable sur le parcours routier avec 14 kWh aux 100 km et une autonomie réelle de 407 km compte tenu de la capacité de la batterie. Si ces rayons d’action sont éloignés de ce que peuvent faire les versions supérieures (Grande Autonomie et Performance), on dispose quand même avec cette Model 3 de base d’une belle polyvalence pour faire la semaine sans recharger.

Et la recharge ?

Quant aux voyages, ils sont facilités par la qualité et la fiabilité du réseau de superchargeurs Tesla, mais aussi par le planificateur de trajet intégré au GPS. Avec une précision et une réactivité remarquables, celui-ci indique les lieux, temps d’arrêt, disponibilités des bornes et pourcentage de batterie à destination.

Concernant la recharge, la Model 3 Propulsion accepte 170 kW en courant continu. C’est loin des 250 kW des autres versions, mais au-dessus de bien des concurrentes. Le tarif moyen de la recharge sur les superchargeurs est de 0,46 €/kW, ce qui est compétitif sur les grands axes. Et il faut souligner une fois de plus la simplicité d’usage des bornes Tesla : il suffit de se brancher pour déclencher la charge. Ici, nul besoin de carte d’abonnement, de QR code ou d’application à connecter.