Un groupe Facebook pour trouver l’amour en Tesla

Et ça vient des US. Avons-nous le droit d’en douter? Un groupe Facebook pour les célibataires qui roulent en Tesla et qui souhaitent partager un peu plus que leur passion. Fun!

De la pub ciblée aux Superchargers

Je vais rendre hommage à un membre historique du Forum Tesla Mag. En effet, Phil avait développé une application chatcar qui permettait de contacter le propriétaire d’une Tesla garée à un Supercharger avec l’aide de sa plaque d’immatriculation et de l’appli.

C’était peut être une application toute trouvée pour répondre à la demande.

Un univers qui invite au rapprochement?

Alors là entre les fans et les investisseurs, nous pouvons vous assurer que le potentiel est énorme. A la rédaction, c’est plusieurs centaines de témoignages de divorce à cause de la passion non partagée.

Alors un groupe pour trouver ou retrouver l’amour, c’est assurément un très bon plan. Avis aux amateurs, qui veut l’adresse?

L’amour électrique arrive!