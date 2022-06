Des bustes d’Elon Musk et des Iphones créés à partir d’une Tesla Model 3!

Rien n’est trop beau ou trop ambitieux pour rendre hommage à Elon Musk, le fondateur (entre autres) de Tesla !

En effet, la marque Caviar spécialisée dans la personnalisation de gadgets de luxe a eu l’étonnante idée de faire fondre l’un de ces véhicules électriques pour le transformer en objets totalement insolites.

Si la ressemblance peu évidente avec Elon Musk a été mise en cause, le responsable de Caviar s’est défendu en annonçant que le buste de 20 centimètres de hauteur gravé en double plaqué or 24 carats était davantage un hommage qu’une représentation fidèle du patron de Tesla.

Mais ce n’est pas tout, Caviar a également personnalisé des iPhones 13 Pro Tesla Electro. Ce dernier est équipé d’une coque en panneau métallique conçue à partir de pièces en aluminium de la voiture, sur laquelle sont gravées des représentations d’Elon Musk et de la voiture ainsi que le logo Tesla Motors.

Et ces créations atypiques ne sont pas sans nous rappeler les mini-shorts et la bouteille de tequila commercialisés par Tesla courant 2020 : une stratégie marketing des plus originales pour un constructeur automobile pas comme les autres.