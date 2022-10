Une voiture électrique à la fourrière car non branchée!

Nous avons lancé un appel au civisme cette semaine après la publication d’une photo choquante du Supercharger de Tours Sud occupé par des véhicules thermiques. Il est également important de vous parler d’un autre fléau. Tout aussi embêtant pour l’usager.

Occuper une place réservée à la recharge sans recharger

Oui vous venez de passer à l’électrique. Mais je crois que ce phénomène est un peu plus grave car les propriétaires de véhicules électriques savent ce que c’est. Il faut donc faire preuve de civisme et d’empathie.

Ce n’est plaisant pour personne de chercher une place pour se recharger et de tomber sur une voiture électrique non branchée. Après tout, c’est vrai qu’il y a peu de place à Paris et que ça peut être tentant mais ce n’est pas une bonne pratique.

Une amende et la fourrière pour ne plus le refaire

Nous souhaitons que cette très mauvaise expérience profite au plus grand nombre. Il est évident que lorsque vous voyez un véhicule électrique non branché, c’et que le propriétaire a voulu faire vite! Maintenant la fourrière, c’est tout sauf un gain de temps, sans compter l’amende!

Il faut comprendre que les véhicules thermiques qui se garent et les voitures ventouses seront la hantise des exploitants de réseaux. Un véhicule non branché, c’est une double perte. Il ne serait pas choquant que le signalement aux forces de l’ordre vienne dans très peu de temps de la borne.

A défaut de trouver une meilleure solution… Respectons-nous!