Uni wheel de Hyundai : révolution dans la conception des voitures électriques

Hyundai et Kia, leaders de l’innovation automobile, ont récemment dévoilé Uni wheel, un système révolutionnaire qui transforme la transmission des véhicules électriques. Ce concept novateur remet en question les méthodes traditionnelles et promet de nombreux avantages en termes d’espace, de performance et de design.

L’innovation Uni wheel : plus qu’un simple réducteur

L’architecture d’Uni wheel déplace le réducteur dans l’espace habituellement perdu de la jante. Ce changement apparemment mineur permet d’utiliser des moteurs électriques de taille réduite sur chaque roue, libérant ainsi des zones précieuses sous le capot avant et à l’arrière.

Cette configuration offre un potentiel énorme pour augmenter l’espace de stockage, comme un coffre plus grand ou un frunk volumineux, et même intégrer des modules de batterie supplémentaires pour une autonomie accrue.

Avantages de l’Uni wheel : réinvention de l’espace et de la flexibilité

Avec Uni wheel, Hyundai et Kia repensent l’espace intérieur des véhicules. L’absence de composants de transmission volumineux signifie un plancher de véhicule parfaitement plat, offrant une liberté sans précédent dans la conception de la carrosserie et une modularité intérieure améliorée.

Cela pourrait se traduire par une capacité de transport accrue, comparable à celle d’un fourgon, tout en maintenant le confort et le style d’une voiture personnelle.

Suppression des joints homocinétiques : un confort de conduite amélioré

Uni wheel élimine le besoin de joints homocinétiques, dont l’efficacité varie avec l’angle de déflexion de l’arbre d’entraînement. À la place, un système d’engrenages planétaires innovant dans le disque du moyeu garantit une transmission de force constante à la roue, quel que soit son mouvement. Cela se traduit par une amélioration notable du confort de conduite, en particulier sur des routes dégradées.

Potentiel et applications de l’Uni wheel

Ce système n’est pas seulement prometteur pour les voitures personnelles. Hyundai et Kia envisagent une multitude d’applications pour l’Uni wheel, allant des fauteuils roulants aux utilitaires, en passant par les vélos et les robots de livraison. Le potentiel pour transformer la mobilité est immense, avec des implications allant bien au-delà des véhicules traditionnels.

Conclusion : un tournant pour Hyundai et Kia

L’Uni wheel de Hyundai et Kia marque un tournant dans la conception des véhicules électriques. En optimisant l’espace et en améliorant la performance, ce système ouvre la voie à des véhicules plus fonctionnels, confortables et polyvalents. Hyundai et Kia continuent de travailler sur l’efficacité, la lubrification et le refroidissement du système, promettant des avancées encore plus significatives dans l’avenir proche.

