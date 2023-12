Supercharger : J’ai payé 24 € pour recharger mon MG ZS EV

Je voulais partager avec vous mon expérience récente de recharge de ma MG ZS EV dans un Supercharger Tesla. Vous savez, ceux généralement réservés aux voitures Tesla ? Eh bien, avec leur politique d’ouverture récente, j’ai tenté le coup, et les résultats sont assez bluffants.

Ma Routine de Recharge et les Économies Réalisées

Ma MG ZS EV, avec sa batterie de 72 kWh, m’offre une bonne autonomie de 440 km. Mais, comme beaucoup d’entre vous le savent, l’autonomie réelle dépend beaucoup de votre style de conduite, de la météo, etc. J’ai calculé que j’utilise environ 60% de ma batterie chaque semaine, ce qui équivaut à environ 43 kWh.

En utilisant les Superchargers Tesla, à un tarif de 0,46 €/kWh, recharger ces 43 kWh m’a coûté un peu moins de 20€. C’est assez compétitif par rapport à d’autres réseaux de recharge rapide, et ça bat largement le coût de l’essence pour le même nombre de kilomètres parcourus.

Comparaison des Coûts : Électrique vs Essence

Pour mettre ça en perspective, avec ma vieille voiture à essence, un trajet d’environ 300 km (un aller-retour Paris-Orléans par exemple) me coûtait aux alentours de 45€ (à 0,15 €/km). Avec la MG ZS EV et les Superchargers, ce même trajet me revient à environ 12,90€ (300 km à 0,043 €/km). Vous voyez la différence ?

Mon Bilan : MG ZS EV et Superchargers Tesla

Finalement, je dois dire que je suis agréablement surpris. Non seulement la MG ZS EV se révèle être une voiture électrique abordable et fiable pour mes trajets quotidiens, mais l’utilisation des Superchargers Tesla rend le processus de recharge rapide, pratique et surtout économique.

Pour ceux qui hésitent encore à passer à l’électrique en raison de l’autonomie ou des coûts de recharge, je pense que des options comme la MG ZS EV et l’accessibilité des Superchargers pourraient vraiment changer la donne.

Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous eu des expériences similaires avec votre voiture électrique ? Partagez vos expériences et dites-moi combien vous payez pour vos recharges !