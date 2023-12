NWTN présente le Rabdan Muse EV à la COP28

La société de technologie de mobilité éco-responsable NWTN a fait sensation lors de la COP28 aux Émirats arabes unis, en mettant en avant ses solutions premium centrées sur les passagers. Basée à Dubaï avec une installation complète d’assemblage de véhicules à Abu Dhabi, NWTN est une réussite locale illustrant l’engagement des Émirats dans le développement durable.

Rabdan Muse EV : une Révolution dans la Mobilité Durable

Le Rabdan Muse, véhicule électrique intelligent de NWTN, est le clou de l’exposition. Il incarne un design futuriste, alliant puissance, confort, et un système d’infodivertissement numérique axé sur la centralité du passager. Dévoilé avec succès à la Monterey Car Week en août 2023, le Muse symbolise l’innovation dans le domaine des véhicules écoresponsables.

NWTN a également dévoilé le SUV électrique Rabdan One lors de l’Adipec 2023, soulignant ainsi sa capacité à diversifier et à innover dans le segment des véhicules électriques.

NWTN : Exploration de la Chaîne de Valeur de l’Énergie Propre

Outre les véhicules à nouvelle énergie, NWTN explore l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie propre, incluant la photovoltaïque, la puissance hydrogène vert et le stockage d’énergie.

Cette stratégie est mise en avant dans le stand de 150 m² de NWTN, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie et de la Technologie Avancée des Émirats (MoIAT), Abu Dhabi Ports, le Département du Développement Économique d’Abu Dhabi, et China Construction.

Engagement du MoIAT et d’ADDED pour la Mobilité Durable

Le MoIAT joue un rôle clé dans le soutien de l’objectif des Émirats d’atteindre zéro émission d’ici 2050, en promouvant les technologies avancées, le développement de politiques, et la collaboration avec les parties prenantes. De même, ADDED contribue à l’objectif de zéro émission en 2050 des Émirats à travers plusieurs initiatives et stratégies axées sur le développement économique durable.

Expansion Stratégique de NWTN avec AD Ports

Dans un mouvement stratégique, NWTN et AD Ports ont signé un protocole d’accord, se concentrant sur la logistique, la fabrication locale, les expéditions, le dédouanement, le financement et la distribution de véhicules. Ce partenariat vise à faciliter l’expansion de NWTN aux Émirats et à contribuer au développement économique d’Abu Dhabi.

NWTN façonne un Avenir Durable

En poursuivant sa présence à la COP28, NWTN reste engagée dans sa mission de façonner un avenir durable. Son approche innovante, ses partenariats stratégiques et ses produits révolutionnaires établissent de nouvelles normes dans l’industrie, s’orientant vers un futur sans émissions.