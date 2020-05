Share Share Share Tweet Email

Nous avons interrogé plusieurs propriétaires de véhicules électriques sur les nouvelles habitudes à prendre en tant que propriétaire de véhicule électrique. Lorsqu’il s’agit de témoignages, nous avons souhaité conserver la langue d’origine des participants

Problématiques communes à tous les propriétaires

Une nouvelle passion pour la planification

Planning a road trip used to be time consuming. Took me a good evening filling in maps and making notes. Now it takes 5 seconds for the same trip of a 1000km to be calculated. Modern apps help a lot. Making an smart app using the logic and thinking of more than 10yrs driving. @NissanElectricA via Twitter

Astuces de propriétaire

Sur le thème pur de l’électrique… je pense qu’il y a un gros travail à faire la pédagogie des bornes de recharge car c’est le point qui moi m’intéresse vraiment car je passe des heures à regarder les sites spécialisés mais je ne suis pas certain que ce soit l’envie de tous… ensuite je pense qu’il faut absolument que les gens essaye la voiture et ça va en faire changer d’avis beaucoup le moteur électrique est fabuleux… de plus un tableau comparatif sur une année de consommation d’essence par rapport à la consommation électrique serait aussi intéressant… pour moi avant l’achat l’idée de parler aussi de l’installation personnelle à domicile car ça fait partie intégrante pour moi de l’achat de la voiture électrique… @mique24 via Twitter

Les questions légitimes

Personnellement les sujets d’inquiétude avant achat sur lesquels se documenter sont la durée de vie des batteries, faut-il acheter ou louer ce type de voiture? quel entretien précisément sera à faire par la suite? et pour une tesla où les concessions sont éloignées comment faire en cas de besoin de réparations? La question sur les badges de rechargement est également complexe et peut faire peur il faut donc la simplifier. Aussi le temps de recharge car dans la tête d’un non initié cela prend très très longtemps donc il est important d’apporter des éléments factuels sur ce sujet. Après pour être honnête aujourd’hui beaucoup d’acheteurs de voitures électriques sont passionnés ce qui est mon cas donc de là à te dire que j’ai perdu du temps avant mon achat pas vraiment vu que c’est une passion… @mique24 via Twitter

Une nouvelle envie de partager

Ma femme et moi, sommes de récents propriétaires d’une Tesla Model S Grand Autonomie livrée fin mars durant le confinement et donc livrée via la procédure de Tesla « sans contact » (Tesla Center de Bruxelles).

Bien entendu, nous n’avons pas eu la chance de véritablement profiter de notre TMS mais on a déjà pu se rendre compte de ses capacités et du plaisir qu’elle devrait nous procurer.

Bien sur elle n’est pas parfaite puisqu’en mai je retournerai au Tesla Center pour régler toute une série de « petits » défauts constatés à la livraison. @chm000 via Forum Tesla Magazine



Je suis un bagnolard et gros rouleur, fin septembre dernier j’ai franchis le pas pour quitter mon thermique et passer à l’électrique,

et posséder une Tesla model 3 LR grande autonomie Dual Motor de couleur blanche avec option conduite entièrement autonome, jantes Aero 18″ depuis cette acquisition (6 mois) j’ai parcouru plus de 15000 Km, j’ai découvert un nouveau monde avec cette bagnole et je ne regrette absolument pas mes thermiques (Bmw) , on aime ou on n’aime pas, mais moi j’adore son silence sa conduite cool, et réveiller en elle, sa brutalité cachée que l’on a sous le pied et qui n’a rien a envier aux marques allemandes ou françaises… @Pat Bret via Forum Tesla Magazine

Voici déjà quelques années que je suis l’actualité Tesla de plus ou moins loin. Je me suis fortement rapproché depuis quelques mois notamment suite à un passage à Gennevilliers avant que Chambourcy ne prenne le relais. Grand fan de voiture depuis de nombreuses années, notamment allemandes que ce soient de Wolfsburg (5), Munich (3), Ingolstadt (7) ou Zuffenhausen (3). Depuis peu une « vieille » Mini Cooper est venu rejoindre le garage actuel qui se compose aussi d’un X5 F15 et d’une Golf 7 GTD. @NordNico via Forum Tesla Magazine

Après 5 ans en DS5 Hybride et 2 ans avec une zoé (en + de la DS5 pas en remplacement) je rêvais de passer en électrique mais avec une autonomie autre que la Zoé première du nom. Malheureusement mes finances ne me le permettait pas.. Aujourd’hui c’est possible et de 3 voitures (un corsa de bientôt 30 ans + la Zoé et la DS5 H4), nous allons passer à 2, la corsa… et sans doute une Model 3 . Je pensais a une long range, avec autopilot . J’ai eu l’occasion d’essayer la model 3 performance d’un membre du forum mguw, et la la claque, elle est superbe en vrai et après un petit essai, j’ai été littéralement collé au siège et j’en voulais une. J’ai appelé ce matin, Tesla pour voir car j’ai besoin de l’autopilot ET du crochet d’attelage pour le support vélo. Il m’ont trouvé une grise intérieur noir, autopilot, et crochet, avec une option performance. Si j’ai bien compris la long range avec le moteur/puissance de la performance pour 1000€ de plus, et dispo à Paris… alors je me tâte comme on dit … @Titanium31 via Forum Tesla Magazine

Je m’appelle Samuel, Teträm, c’est lié à mon physique d’ours et au fait que j’ai roulé des années en tout terrain avec un Patrol (trol).

Soit, j’ai 3 ados (deux à ma compagne et un à moi) et je vis près de Bruxelles.

Je gère deux stations de pneus et après avoir partagé avec les clients qui roulent en Tesla, après avoir attendu des modèles améliorés (batterie, prix, amélioration qualité perçue, …) , je me lance en signant pour une TMX grâce à la pub de juin : les superchargeurs gratuits.

J’habite à coté de Nivelles, je travaille à Diegem (SC à chaque endroit). Cela faisait partie du calcul à l’achat. Livraison ce samedi à 14:00, impatient donc. Elle est noire de partout (sauf les chromes que je pense passer en noir).

Je cherchais à remplacer ma Renault Espace Initiale, 7 places dont une première rangée avec 3 places confortables et pas 40/20/40, plutôt premium, et la Tesla S ou X n’a jamais quitté ma short list. Je devais même déjà me décider avant la Renault, mais je n’ai pas osé passer le cap. A coté de la familiale, j’ai une Z3M roadster pour les beaux jours et je garde un vieux Dodge RAM équipé pour le TT plus pour le bruit et le coté décalé. Je vais prendre le temps de parcourir le site (que j’ai déjà lu avant le m’inscrire).

Si vous avez des questions pneus, je serai ravis de pouvoir vous aider. @Teträm via Forum Tesla Magazine