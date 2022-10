Salon Auto 2022: CA Mobility, Fisker et véhicule électrique

Le Salon de l’auto 2022 se tient actuellement à la porte de Versailles et toute l’équipe de Tesla Mag a pu visiter les stands. Notre objectif est de retenir quelques points pour vous inciter à vous y rendre. L’exercice n’est pas simple mais nous allons essayer! En route!

L’ambition du Salon de l’Auto 2022

Un nouveau monde assumé pour l’automobile. Voici les sept faits qui nous permettent de le dire.

1/ Après une défiance certaine contre le véhicule électrique, le temps est à la démonstration de force! Renault Group et sa Megane E-Tech, Peugeot et sa E-208.

2/ Le véhicule pas cher sera à trouver du côté des constructeurs chinois (BYD et Edenauto MG ) une réalité annoncée depuis des mois. Quelle stratégie pour baisser les prix? Challenge intéressant.

MG Marvel sur le stand CA Mobility

3/ La conduite autonome sera le roi des logiciels. A Paris, nous parlerons homologation avant tout. Mais le logiciel redéfinit bien l’auto.

4/ La recharge sera repensée pour les usages massifs. Aujourd’hui, nous branchons un câble, mais demain ? Volvo Group et d’autres travaillent sur de nouveaux systèmes.

5/ La conduite sur de longues distance sera un plaisir! Avec des dizaines d’acteurs privés qui dépensent des millions pour des bornes performantes, vous pouvez dès maintenant trouver un service de recharge avec Bump, Stations-e et TotalEnergies, entre autres!

6/ Les nouvelles mobilités à l’honneur : La trottinette et le vélo électriques ne sont que le début. Des véhicules concurrents de la Citroën Ami arrivent pour encore plus nous forcer au civisme ! Avec Nimbus par exemple !

stand XEV – démonstation YOYO

XEV est ravi de présenter le modèle 2023 YOYO, une voiture urbaine 100% électrique. Pour parler conduite autonome, la marque a fait venir Arturo Tedeschi, une figure éminente et inspirante dans le monde du design informatique, qui partage ses pensées sur la YOYO.

7/ Le financement et les délais de livraisons seront transformées : Le Covid et la crise ukrainienne rendent le client et les vendeurs patients. Avec ces crises, les modes de financement évoluent, les LOA et LLD sont plébiscités. Cette tendance ne s’arrêtera pas!

Ce que nous avons retenu du salon de l’auto 2022

Globalement je constate une arrivée massive de véhicules électriques et également un positionnement intéressant des banques sur le créneau. Avec une mention particulière à la nouvelle marque ombrelle CA Mobility, qui devrait redéfinir notre façon d’acquérir un véhicule électrique.

Une présence remarquée pour l’électrique grâce à l’Avere-France, association nationale pour le développement de la mobilité électrique, tiendra deux stands dans le Pavillon 4 : l’un dédié à la pédagogie autour de la mobilité électrique, dans le cadre de son programme CEE Advenir Formations et l’autre en compagnie de ses adhérents.

Présentation de la Fisker Océan par Henrik Fisker

Présentation du stand CA Mobility par le patron monde

Présentation de la vision des services de recharge par CA Mobility

Un salon dédié avant tout à la révolution électrique que nous avons eu grand intérêt à suivre. Pour l’occasion nous avons également enregistré un podcast dédié.

N’hésitez pas à partager vos points de vue.