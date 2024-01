VinFast, dirigé par Pham Nhat Vuong, le milliardaire vietnamien, s’impose comme un acteur majeur dans le secteur des véhicules électriques (VE). Fondée en 2017 et membre de Vingroup, la plus grande entreprise privée du Vietnam, VinFast se consacre à la création d’un avenir durable grâce à son complexe de fabrication à Hai Phong, qui représente 90% de l’automatisation de la région.

L’Ascension de Pham Nhat Vuong

Vuong, qui a étudié à Moscou et a dirigé Technocom, une entreprise de nouilles instantanées en Ukraine, a vendu son entreprise à Nestlé pour 150 millions de dollars US en 2009. Depuis, il a investi dans l’immobilier au Vietnam et aspire à améliorer le mode de vie dans son pays. En 2013, il est devenu le premier Vietnamien à figurer dans le classement Forbes des personnes les plus riches du monde.

Les VE de VinFast : avancés, intelligents et attrayants

VinFast produit des modèles de Sedans et SUVs, intégrant des systèmes d’infodivertissement avancés et des options de connectivité intelligentes. Les véhicules, conçus avec l’aide des designers italiens Pininfarina et ItalDesign, offrent des intérieurs attrayants. Le nouveau modèle VF 9 se distingue par un cockpit numérique, des sièges en cuir végan premium et un système de propulsion électrique à deux moteurs totalisant 402 chevaux.

Expansion internationale de VinFast

VinFast s’étend au-delà des frontières vietnamiennes avec des sites aux États-Unis, en Inde et au Royaume-Uni. La future usine de Chatham County en Caroline du Nord, d’une valeur de 4 milliards de dollars US, vise une production annuelle de 150 000 véhicules. En Inde, VinFast investit 2 milliards de dollars US dans une nouvelle usine à Tamil Nadu. La société a également confirmé ses plans d’expansion au Royaume-Uni.

En résumé, l’ambition et l’innovation de VinFast, sous la direction de Pham Nhat Vuong, positionnent l’entreprise comme une force influente dans le mouvement mondial des véhicules électriques. Avec ses véhicules avancés et ses plans d’expansion internationale, VinFast est prêt à redéfinir le marché des VE.

