Visite incroyable dans les ateliers d’Apple

Vous êtes curieux comme nos rédacteurs ? Vous êtes fan des produits Apple, admirateurs secrets ou simplement désireux d’en apprendre plus sur cette société comparable à nulle autre ? Alors c’est parti pour une découverte en règle de ses ateliers…

L’Apple Park de Cupertino : le point

Dirigée par Evans Hankey et Alan Dye, l’équipe de conception d’Apple exerce une influence considérable sur l’évolution de notre relation avec la technologie. Ce département agile mais extrêmement important pense en termes de portée, et non d’échelle..

Le site compte 12 000 employés, dont l’équipe de conception Apple. Cela fait trois ans que l’équipe de conception Apple a emménagé dans ses nouveaux locaux.

Apple : une croissance qui n’en finit plus

Apple est un mastodonte dans tous les sens du terme, générant 366 milliards de dollars de revenus en 2020, dont plus de la moitié provient de l’iPhone, le combiné le plus vendu au monde chaque année depuis 2016 (on estime que plus d’un milliard d’iPhones ont été vendus à ce jour). De la télévision aux écouteurs en passant par les montres, la croissance a été ressentie dans toute l’entreprise.

Une impulsion écologique portée par le groupe

Pour des designers tels que Hankey et Dye, le défi consiste à transformer les responsabilités colossales d’une telle empreinte en un avenir mutuellement bénéfique qui sert les clients et les actionnaires sans épuiser les ressources et accélérer le changement climatique.

Le pouvoir implique la responsabilité, mais aussi la capacité d’impulser le changement. À l’été 2020, Apple a promis de devenir totalement neutre en carbone d’ici 2030, notamment en décarbonisant sa chaîne d’approvisionnement.

Rendez-vous dans l’Apple Park avec l’équipe de conception

De loin, tout est lisse et homogène. Pourtant, il s’agit d’une machine de 260 000 m² d’une grande complexité. Des systèmes de ventilation naturelle aux vitrages multicouches, des poignées de porte sur mesure aux 9 000 arbres soigneusement spécifiés, chaque facette de cette structure de plusieurs milliards de dollars a été soumise à un examen minutieux.

Le sens du détail

C’est la même chose avec l’appareil dans votre poche. Dix-sept ans après le premier prototype de l’iPhone, la dernière génération de l’iPhone 13 n’a rien perdu de la tactilité magique et du plaisir sensoriel de ses prédécesseurs. À l’extérieur, l’iPhone incarne un minimalisme méticuleux : il suffit d’effleurer la surface pour que des mondes infinis se révèlent, comme à l’Apple Park.

L’humilité de la conception : l’exemple des AirPods

Dye et Hankey utilisent fréquemment le mot » humilité « , en particulier lorsqu’Apple se lance sur de nouveaux marchés. Par exemple, le développement des AirPods a commencé il y a une dizaine d’années.

“Nous avons moulé et scanné des oreilles, travaillé avec des universitaires voisins, en nous concentrant sur les oreilles externes pour la conception des écouteurs et sur les oreilles internes pour l’acoustique », explique la chercheuse en facteurs humains Kristi Bauerly. “Des milliers d’oreilles ont été scannées. La base de données est le point de départ de la conception », poursuit-elle.

Apple Park : l’outil ultime

L’Apple Park a été conçu pour répondre à cette croissance et à cette pollinisation croisée. La possibilité de faire des croquis, des modèles et des prototypes en interne crée un flux de travail fluide qui fait partie intégrante de l’évolution du produit.

L’aspect intimiste de la marque

On peut dire qu’Apple a mis le « personnel » dans l’ordinateur personnel, en transformant le marché des PC avec des objets qui donnent un sentiment d’interaction avec leur utilisateur.

Des décennies avant que nous ne commencions à parler à nos appareils, le Macintosh démarrait avec un visage heureux et souriant. Il disait que tout allait bien se passer.

Apple : de la vision à la concrétisation

Depuis le mantra « penser différemment » des débuts jusqu’à l’accent mis collectivement par Steve et Jony sur l’artisanat, le soin et la fabrication d’outils, en passant par leur respect du processus créatif, c’est ce qui nous anime encore aujourd’hui« , déclare Hankey.

Dans l’Apple Park, l’équipe de conception d’Apple a trouvé l’outil ultime, un lieu où le rôle en constante évolution de la technologie dans la société est étudié, disséqué, développé et conçu avant d’être transformé en réalité physique.

📸 Aditi Kedia