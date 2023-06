Pierre-Alexandre Pillet et Muriel Houel façonnent l’avenir du travail avec Sowen

Avec la montée de la nouvelle ère numérique, les espaces de travail sont en constante évolution. En réponse à ces changements, Sowen, sous la direction innovante de Pierre-Alexandre Pillet et Muriel Houel, s’est positionné en tant que pionnier dans la redéfinition du paysage de travail moderne.

Pierre-Alexandre Pillet, diplômé de l’Université de Lyon et de l’INSEEC Business School, a entamé sa carrière dans le monde financier chez BNP Paribas en tant que senior broker pendant 8 ans. Cette expérience dans le monde de la finance lui a donné un aperçu précieux des rouages des entreprises et du monde des affaires.

En 2013, il fait une transition significative et rejoint le monde de l’art en travaillant pour le Group Artdesk, où il est responsable développement. Il est promu directeur commercial et développement près de deux ans après son arrivée. Ce passage de la finance à l’art a façonné son approche de l’entreprise et de la conception des espaces.

En 2017, avec sa femme Géraldine Pillet, il fonde Sowen. Sowen se spécialise dans l’aménagement d’espaces de bureaux, en offrant un service de conception sur-mesure pour les entreprises modernes.

Muriel Houel : une transition du marketing à l’architecture d’intérieur

Muriel Houel, également associée chez Sowen, a suivi une voie tout aussi intéressante. Avec 15 ans d’expérience en marketing chez Henkel et Estée Lauder, elle apporte une perspective unique sur la manière dont les espaces peuvent être conçus pour favoriser la productivité et l’engagement.

En 2017, Muriel décide de se reconvertir dans l’architecture d’intérieur et retourne sur les bancs de l’école à l’Ecole Boulle. Elle applique aujourd’hui ses compétences en marketing et en architecture d’intérieur pour créer des espaces de travail qui reflètent l’ADN et la culture des entreprises.

Sowen : Créateur de Lieux de Vie pour les Entreprises

Sowen, fondée en 2017, est plus qu’une entreprise d’aménagement d’espaces de travail. Elle est le partenaire de choix pour les organisations cherchant à transformer leurs espaces de travail en lieux vivants et dynamiques. Sowen croit fermement que les bureaux doivent offrir une expérience qui reflète l’ADN et les valeurs de l’entreprise, en mettant le design au service de l’humain.

Son approche unique à 360° comprend la conception de l’aménagement, l’architecture d’intérieur, la réalisation des travaux, le choix du mobilier, la décoration et l’identité visuelle. Tous ces éléments sont combinés pour créer un lieu qui non seulement facilite le travail, mais le rend aussi plus agréable et stimulant.

Grâce à son expertise en matière de nouveaux modes de travail, comme l’organisation hybride et le Flex office, Sowen transforme les bureaux en espaces plus agiles et collaboratifs. Elle offre une solution complète pour les entreprises souhaitant moderniser leurs espaces de travail et maximiser leur potentiel.

Sowen est donc plus qu’une entreprise d’aménagement de bureaux : c’est une vision, un partenaire et une force motrice pour les entreprises cherchant à faire évoluer leurs espaces de travail et à favoriser l’engagement, la productivité et le bien-être de leurs employés. Choisir Sowen, c’est choisir un avenir où le travail est plus qu’une obligation, c’est une expérience enrichissante et gratifiante.

Le Travail Hybride : une innovation de Sowen

Sowen ne se contente pas de répondre aux tendances existantes ; l’entreprise cherche activement à innover et à définir le futur du travail. Sowen a développé un nouveau mode de travail hybride, une fusion du travail à distance et du travail sur site, permettant aux employés d’avoir une flexibilité sans précédent dans leur environnement de travail.

Cette nouvelle approche du travail est particulièrement pertinente dans le contexte post-COVID, où les entreprises cherchent des moyens d’accroître l’efficacité et la productivité tout en garantissant le bien-être des employés. Le travail hybride offre le meilleur des deux mondes, permettant aux employés de travailler à leur manière tout en restant connectés à l’équipe et à l’entreprise.

Sowen, grâce à la vision de ses fondateurs Pierre-Alexandre Pillet et Muriel Houel, se positionne à l’avant-garde de la transformation des espaces de travail. En réinventant la manière dont nous percevons et utilisons les espaces de travail, Sowen est non seulement en phase avec les tendances actuelles, mais contribue activement à façonner l’avenir du travail.