Pour rouler 100 km par jour en province sans recharger en route, il faut une électrique d’au moins 300 km d’autonomie WLTP et une prise à la maison ou au travail : la marge couvre l’hiver, la nuit et les portions rapides. Parmi les petites électriques, les versions à grande batterie des Renault 5 et 4, de la Peugeot e-208, de la Volkswagen ID. Polo ou de la Nissan Micra dépassent 400 km. Et si les longs trajets sont fréquents, une Tesla Model 3 change d’échelle. Voici comment choisir.

Pour les pressés

100 km par jour : visez au moins 300 km d’autonomie WLTP et rechargez chaque nuit à la maison.

: visez au moins 300 km d’autonomie WLTP et rechargez chaque nuit à la maison. Seule voiture du foyer en grande couronne : visez plutôt 400 km et une recharge rapide d’au moins 100 kW.

: visez plutôt 400 km et une recharge rapide d’au moins 100 kW. Ville + 3 ou 4 longs trajets par an : une grande batterie et une recharge rapide puissante rendent les arrêts courts.

: une grande batterie et une recharge rapide puissante rendent les arrêts courts. 15 000 km par an : à prix proches, comparez autonomie, recharge rapide et garantie plutôt que la marque.

Pourquoi 300 km pour en faire 100

L’autonomie WLTP est une valeur d’homologation, mesurée sur un cycle mixte. Sur la route, trois choses la réduisent : le froid, qui pèse sur la batterie et oblige à chauffer l’habitacle ; la vitesse, la consommation montant vite au-delà de 110 km/h ; et l’éclairage et les équipements quand on roule de nuit. Avec 300 km WLTP pour 100 km par jour, vous gardez une marge confortable même en plein hiver, et vous ne rechargez que la nuit.

La condition, c’est la recharge à domicile ou au travail. Une prise renforcée ou une borne suffit à remplir 100 km dans la nuit. Au tarif réglementé EDF en heures creuses, en vigueur depuis le 1er août 2026, 100 km coûtent environ 2,50 € avec une Peugeot e-208 (calcul Tesla Mag).

Les petites électriques qui passent la barre

Modèle et batterie Autonomie WLTP Recharge rapide maximale Prix catalogue Renault 5 evolution 52 kWh 410 km 100 kW 31 990 € Renault 4 evolution 52 kWh 409 km 100 kW 33 490 € Peugeot e-208 156 ch 422 à 433 km 100 kW 35 800 € Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh jusqu’à 453 km 105 kW à partir de 28 780 € (Life) Nissan Micra Advance 52 kWh 416 km 100 kW 33 000 € Kia EV2 61 kWh jusqu’à 453 km 10-80 % en 30 min à partir de 28 820 € (Air) MG4 Urban 54 kWh 416 km 87 kW 30 495 € (Premium) Citroën ë-C3 Aircross 54 kWh 400 km 100 kW 29 950 € Opel Corsa Electric 156 ch 423 à 428 km 100 kW 33 790 € Données officielles des constructeurs, relevées le 12 octobre 2026. Renault : prix calculés par Tesla Mag en ajoutant la prime de 3 620 € ; autonomies des brochures. Pour l’ID. Polo et l’EV2, le prix exact de la version 52 ou 61 kWh dépend de la finition.

Avec leur petite batterie, beaucoup de ces modèles restent au-dessus de 300 km : Renault 5 en 40 kWh (312 km), e-208 136 ch (352 à 363 km), ID. Polo 37 kWh (334 km), Micra 40 kWh (317 km), Hyundai Inster 42 kWh (327 km). Ils conviennent aux 100 km quotidiens si vous rechargez chaque nuit.

Seule voiture du foyer, en grande couronne

Quand l’électrique est la seule voiture du foyer, elle doit aussi assurer les départs en vacances et les imprévus. Deux critères comptent alors plus que tout :

400 km d’autonomie WLTP ou plus , pour qu’une journée chargée ne vous oblige pas à vous arrêter ;

, pour qu’une journée chargée ne vous oblige pas à vous arrêter ; une recharge rapide d’au moins 100 kW, pour que les arrêts sur autoroute ne dépassent pas une demi-heure. La ë-C3 de 30 kWh, limitée à 30 kW, ou les Twingo et Spring, qui n’ont la recharge rapide qu’en option, s’y prêtent mal.

La ville, plus trois ou quatre longs trajets par an

C’est le cas le plus fréquent. La ville ne demande pas une grande batterie, mais les longs trajets en profitent. La bonne réponse est souvent la version à grande batterie d’une citadine, parce qu’elle combine plus d’autonomie et une recharge plus rapide pour environ 3 500 € de plus. Notre analyse détaillée : petite ou grande batterie.

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Française très connue ou allemande plus discrète, pour 15 000 km par an ?

Le duel le plus fréquent oppose la Renault 5 à la Volkswagen ID. Polo, arrivée en 2026. À 15 000 km par an, les deux font l’affaire ; ce qui les départage se lit sur les fiches officielles :

Renault 5 evolution 52 kWh Volkswagen ID. Polo Life 52 kWh Autonomie WLTP 410 km (430 km selon le site Renault) jusqu’à 453 km Recharge rapide 100 kW, 15 à 80 % en 30 min 105 kW, 10 à 80 % en 24 min Garantie batterie 8 ans ou 160 000 km, 70 % 8 ans ou 160 000 km, 70 % Prime Coup de pouce oui oui (la version 52 kWh 211 ch est sur la liste ADEME) Sources : brochure et site Renault ; site Volkswagen France, relevés le 12 octobre 2026.

À kilométrage modéré, l’écart d’autonomie compte peu. Comparez plutôt le prix réel de la version qui vous intéresse, prime déduite, et les services inclus dans les offres de location : en octobre 2026, Volkswagen inclut l’entretien dans sa LLD d’ID. Polo, Renault une extension de garantie et l’assistance dans celle de la Renault 5.

Le repère Tesla : quand on roule beaucoup

Pour qui fait 100 km par jour et part souvent loin, la Tesla Model 3 Propulsion mérite d’entrer dans la comparaison : 572 km d’autonomie WLTP selon Tesla, une consommation officielle de 12,2 kWh aux 100 km, et l’accès au réseau de Superchargeurs. À 36 990 €, elle coûte à peine plus qu’une citadine haut de gamme en grande batterie, sans être éligible à la prime Coup de pouce.

Questions fréquentes

Quel modèle de petite voiture électrique pour 100 km par jour en province ?

Une électrique d’au moins 300 km WLTP rechargée chaque nuit à la maison suffit : Renault 5, e-208, ID. Polo, Micra ou Inster, par exemple. Pour plus de marge en hiver, préférez une version de 400 km.

Quelle citadine électrique pour faire 100 km par jour sans recharge intermédiaire ?

Toute citadine dépassant 300 km d’autonomie WLTP, à condition de recharger chaque nuit. Évitez les versions de moins de 250 km si vos trajets sont rapides ou si l’hiver est rude.

Laquelle choisir comme seule voiture d’un foyer en grande couronne parisienne ?

Une version d’au moins 400 km WLTP avec une recharge rapide de 100 kW ou plus, pour les vacances et les imprévus.

Laquelle pour rouler surtout en ville avec 3 ou 4 longs trajets par an ?

La version à grande batterie d’une citadine : plus d’autonomie et une recharge plus rapide pour environ 3 500 € de plus.

Quelle citadine électrique pour rouler souvent de nuit sur route ?

Gardez de la marge : visez au moins 300 km WLTP pour vos trajets quotidiens. La nuit, l’éclairage, le chauffage et la vitesse sur route consomment davantage qu’en ville.

Sources : tarifs, brochures et fiches officiels Renault, Peugeot, Volkswagen, Nissan, Kia, MG, Citroën, Opel et Hyundai ; liste ADEME du score environnemental (21 septembre 2026), lus le 12 octobre 2026 ; tarif Bleu EDF au 1er août 2026 ; Tesla, autonomie et consommation WLTP de la Model 3 Propulsion relevées par Tesla Mag le 2 octobre 2026, prix au configurateur du 8 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.