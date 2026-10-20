Sur une citadine électrique, la grande batterie coûte en général 3 500 € de plus et apporte environ 100 km d’autonomie WLTP supplémentaires, soit 35 € par kilomètre gagné. Elle vaut ce prix si vos trajets réguliers dépassent ce que permet la petite batterie, ou si vous partez souvent sur autoroute. Pour la ville seule, la petite batterie suffit, et l’économie paie souvent une meilleure finition. Les chiffres, modèle par modèle, aux tarifs d’octobre 2026.

Pour les pressés

Écart de prix habituel : 3 460 à 4 400 € entre les deux batteries d’un même modèle (Renault 5, Renault 4, ë-C3, Micra, Dolphin Surf, Fiat 500e, Epiq).

: 3 460 à 4 400 € entre les deux batteries d’un même modèle (Renault 5, Renault 4, ë-C3, Micra, Dolphin Surf, Fiat 500e, Epiq). Gain : 100 km d’autonomie WLTP environ, et souvent une recharge rapide plus puissante.

: 100 km d’autonomie WLTP environ, et souvent une recharge rapide plus puissante. Prenez la grande batterie si votre trajet régulier le plus long, aller-retour, approche l’autonomie de la petite, ou si vous faites des longs trajets.

si votre trajet régulier le plus long, aller-retour, approche l’autonomie de la petite, ou si vous faites des longs trajets. Prenez la petite pour une voiture qui ne quitte pas la ville et se recharge à la maison.

Ce que coûte la grande batterie, modèle par modèle

Modèle Petite batterie Grande batterie Écart de prix Autonomie gagnée Renault 5 evolution 40 kWh, 312 km, 28 490 € 52 kWh, 410 km, 31 990 € +3 500 € +98 km Renault 4 evolution 40 kWh, 308 km, 29 990 € 52 kWh, 409 km, 33 490 € +3 500 € +101 km Citroën ë-C3 You 30 kWh, 212 km, 20 390 € 44 kWh, 320 km, 23 850 € +3 460 € +108 km Nissan Micra Advance 40 kWh, 317 km, 29 500 € 52 kWh, 416 km, 33 000 € +3 500 € +99 km BYD Dolphin Surf 30 kWh, 220 km, 19 990 € (Active) 43,2 kWh, 322 km, 23 990 € (Boost) +4 000 € +102 km Fiat 500e 21,3 kWh utiles, 190 km, 28 900 € 37,3 kWh utiles, 320 km, 32 400 € +3 500 € +130 km Skoda Epiq City 37 kWh nets, environ 310 km, 27 670 € 52 kWh nets, plus de 440 km, 32 070 € +4 400 € +130 km environ Opel Corsa Edition 46,3 kWh utiles, 347-356 km, 31 990 € 51 kWh utiles, 423-428 km, 33 790 € +1 800 € +75 km environ Prix catalogue TTC et autonomies WLTP mixtes officiels, relevés le 12 octobre 2026. Renault : prix calculés par Tesla Mag en ajoutant la prime de 3 620 € aux prix affichés « prime déduite » ; autonomies de la brochure de mars 2026 (Renault 5) et juin 2026 (Renault 4). Fiat : tarifs au 2 juillet 2026, finition d’entrée. Écarts calculés par Tesla Mag.

La règle est remarquablement stable : environ 3 500 € pour 100 km, soit 35 € par kilomètre d’autonomie. L’Opel Corsa fait exception, avec un écart plus faible, mais aussi un gain plus modeste. Sur la Peugeot e-208, la grande batterie coûte plus cher (35 800 € contre 28 400 € en finition Style), parce qu’elle s’accompagne d’un moteur de 156 ch.

Ce que la grande batterie apporte en plus de l’autonomie

Une recharge rapide plus puissante , souvent. La ë-C3 passe de 30 kW à 100 kW en courant continu : 20 à 80 % en 36 minutes avec la petite batterie, 26 minutes avec la grande. La Renault 5 passe de 80 à 100 kW, la Micra aussi.

, souvent. La ë-C3 passe de 30 kW à 100 kW en courant continu : 20 à 80 % en 36 minutes avec la petite batterie, 26 minutes avec la grande. La Renault 5 passe de 80 à 100 kW, la Micra aussi. Plus de puissance sur certains modèles : 150 ch au lieu de 120 ch sur les Renault 5 et 4.

sur certains modèles : 150 ch au lieu de 120 ch sur les Renault 5 et 4. Parfois une prime plus élevée : Kia affiche une prime Coup de pouce de 6 100 € avec la batterie standard de l’EV2, et de 8 100 € avec la grande.

La garantie, elle, ne change pas : Renault, Citroën, Peugeot, Opel, Volkswagen, Hyundai et Kia garantissent leurs batteries 8 ans ou 160 000 km, avec un seuil de 70 % de capacité, quelle que soit leur taille.

Partez de votre usage réel, pas de l’autonomie affichée :

Repérez le trajet que vous faites régulièrement et qui est le plus long, aller et retour, sans possibilité de recharger. Gardez une marge : l’autonomie WLTP est une valeur d’homologation, et l’hiver comme l’autoroute la réduisent. Si ce trajet dépasse environ les deux tiers de l’autonomie de la petite batterie, prenez la grande. Si vous partez plusieurs fois par an sur de longs trajets, la grande batterie et sa recharge plus rapide rendent les arrêts plus courts.

Pour un usage urbain, l’autonomie en ville publiée par certains constructeurs est un meilleur repère que la valeur mixte : 304 km pour la ë-C3 de 30 kWh, 356 km pour la Dolphin Surf Active, 473 km pour le Hyundai Inster de 42 kWh. Une petite batterie suffit alors largement, à condition de recharger à la maison ou au travail.

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Plus de batterie ou une finition plus chic ?

À budget égal, il faut parfois choisir. Sur la Renault 5, la finition techno en 40 kWh coûte 30 490 €, quand la finition evolution en 52 kWh coûte 31 990 € : 1 500 € de plus seulement pour 98 km d’autonomie et 30 ch supplémentaires, contre 2 000 € pour passer de evolution à techno à batterie égale. Pour qui sort de la ville, la batterie est le meilleur investissement.

Sur la Renault 4, la logique est la même : evolution 52 kWh à 33 490 €, techno 52 kWh à 35 490 €. La finition supérieure apporte du confort et de l’équipement ; la batterie apporte de la liberté.

Et la revente ?

Aucune source publique ne compare la valeur de revente des deux tailles de batterie. On peut seulement observer que les versions à grande batterie se rechargent plus vite et vont plus loin, deux critères que les acheteurs d’occasion regardent. À l’inverse, une petite batterie accumule plus de cycles de charge qu’une grande pour le même kilométrage, puisqu’on la recharge plus souvent.

Le repère Tesla

À 36 990 €, la Tesla Model 3 Propulsion offre 572 km d’autonomie WLTP selon Tesla, avec l’accès au réseau de Superchargeurs. C’est à peu près le prix d’une citadine haut de gamme en grande batterie, comme la Renault 5 iconic cinq 52 kWh à 35 490 €, pour plus de 160 km d’autonomie supplémentaires. Pour qui fait souvent la route, la comparaison vaut d’être faite, même si la Model 3 n’est pas éligible à la prime Coup de pouce.

Questions fréquentes

Faut-il payer plus cher pour une grande batterie sur une petite voiture électrique ?

Oui si vos trajets réguliers dépassent les deux tiers de l’autonomie de la petite batterie ou si vous faites des longs trajets. Comptez environ 3 500 € pour 100 km de plus.

Partez de votre plus long trajet régulier, aller-retour, gardez une marge pour l’hiver et l’autoroute, et comparez à l’autonomie WLTP des deux versions.

Sur la Renault 5, la grande batterie coûte moins cher que la finition supérieure. Si vous sortez de la ville, la batterie est le meilleur choix.

Calculez le prix du kilomètre d’autonomie gagné : environ 35 € sur la plupart des citadines. Au-delà de votre besoin réel, chaque kilomètre en plus est de l’argent immobilisé.

Sources : tarifs et fiches officiels Renault, Citroën, Nissan, BYD, Fiat, Skoda, Opel, Peugeot et Kia ; pages garantie batterie des constructeurs, lus le 12 octobre 2026 ; Tesla, autonomie WLTP relevée par Tesla Mag le 2 octobre 2026 et prix au configurateur du 8 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.