Voiture électrique: La tarification au kWh généralisée

L’opérateur de recharge Ionity, qui compte aujourd’hui plus de 1700 bornes réparties sur 416 stations en Europe, vient d’inaugurer sa centième station de recharge rapide française. Située sur le parking du Novotel de St-Witz (95), près de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, cette nouvelle infrastructure était aussi l’occasion d’annoncer un grand changement dans la tarification.

Tarifs : de la minute au kWh consommé

Jusqu’à présent, ce réseau de recharge rapide, fondé par un consortium de constructeurs, se démarquait en France par sa tarification à la minute. Une solution plus simple à mettre en place mais pas forcément plus juste, puisqu’elle favorisait les véhicules les plus modernes et onéreux, qui bénéficiaient de la charge très rapide grâce à la technologie 800V notamment : Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6…

Les voitures plus anciennes ou certaines variantes de base à la puissance de charge bridée se retrouvaient ainsi pénalisées, avec des charges plus longues et donc plus coûteuses. Ionity semble avoir changé d’avis puisque la tarification passera au kWh consommé à partir du 1er juillet prochain. Une tarification jugée « plus juste ».

Les nouveaux tarifs

Cet été, les bornes françaises seront en effet mises à jour avec des compteurs à courant continu certifiés, une norme obligatoire pour la tarification à la minute. Ainsi, il faudra débourser 0,39 € sur les bornes 50 kW et 0,69 € sur les bornes 350 kW, hors abonnement. Des tarifs préférentiels seront valables grâce aux accords conclus avec certains partenaires comme BMW, Volkswagen, Ford, Hyundai-Kia ou encore Mercedes.

Ce sera notamment plus intéressant pour les véhicules à la capacité de recharge moins forte.

Des tensions à venir sur les stations ?

Grâce à ce changement, tous les propriétaires de véhicules seront logés à la même enseigne, avec un coût de recharge équivalent en fonction du kWh consommé. Une bonne nouvelle, qui s’accompagne toutefois d’une limite : la tentation de passer plus de temps sur la borne pour aller jusqu’à 100 %.

En effet, la recharge de 80 à 100 % est en général plus lente que celle de 0 à 80 % et doit être réservée aux longues distances. Avec un coût de recharge à la minute, les conducteurs étaient vite incités à quitter la borne pour éviter des coûts prohibitifs. Mais cette nouvelle tarification pourrait changer la donne, et pousser les automobilistes à charger au maximum, monopolisant parfois une borne plus que de raison.

Il y aurait donc moins de rotation sur les bornes, parfois peu nombreuses ou défectueuses. De quoi créer quelques tensions sur les stations lors de grands départs en vacances ? Pour rappel, Ionity ne facture pas les véhicules qui stationnent sur la borne après la fin de la charge, à l’inverse de Tesla ou Belib’.

En France, Ionity vient d’atteindre le cap des 100 stations. Cela représente un peu plus de 400 points de recharge. En Europe, il y a désormais plus de 400 stations.

