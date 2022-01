Entretien: Véhicule Electrique vs Véhicule Thermique?

Les véhicules électriques sont réputés plus simples à entretenir par les propriétaires qui roulent quotidiennement avec. Nous avons souhaité comprendre pourquoi et vous donner des exemples concrets afin de bien vous aiguiller.

Voici les pièces qui seront à changer sur un véhicule électrique

Roues

Essuie-glaces

et les filtres à air de l’habitacle de temps en temps

Vous remarquerez que ce sont des réparations simples.

Et les plaquettes de freins?

Les plaquettes de frein devraient durer TRÈS longtemps, car la plupart des freinages sont effectués à l’aide du moteur électrique (nous l’appelons « freinage par récupération » car il recharge la batterie tout en ralentissant la voiture – ce qui est une astuce intéressante !)

Un point de vigilance sur la batterie 12 V

La Tesla est équipée d’une batterie conventionnelle au plomb de 12 V qui devra probablement être remplacée au bout de 5 ans – comme sur une voiture à essence.

Une maintenance programmée à 150 000 km

Nous ne souhaitons pas nourrir d’illusions sur le fait que ces voitures sont simples ou infaillibles. Quelque chose se brisera de manière inattendue. Il y a des fluides, comme l’huile lubrifiante dans la boîte de transfert étanche, le liquide de frein pour les freins à disque, le liquide de refroidissement pour la batterie de traction/le système de charge, le réfrigérant pour la climatisation.

Aucun de ces fluides n’est contaminé pendant le fonctionnement normal, mais une fuite peut se développer en raison de la corrosion, de l’endommagement ou de la dégradation des matériaux, ce qui entraîne une défaillance.

Les composants de la suspension du véhicule devront être révisés après 5 à 10 ans de vie du véhicule et, bien sûr, les pneus s’useront et devront être remplacés. La batterie d’accessoires de 12 V, essentielle à l’alimentation de la voiture, a une durée de vie limitée et devra être remplacée après 5 ans ou plus, voire plus tôt dans les climats chauds.

Le premier entretien programmé recommandé par le constructeur a lieu à 150 000 km, pour vidanger et remplir à nouveau tout le liquide de refroidissement.

Dans l’ensemble, l’entretien courant est nettement inférieur à celui d’un véhicule thermique, mais des réparations imprévues peuvent survenir et surviennent effectivement. Si des réparations sont nécessaires sur la batterie de traction, les systèmes de charge ou de propulsion, elles seront couvertes par la garantie du fabricant jusqu’à ce que la voiture ait 8 ans ou ait parcouru 100 000 km.

Pour finir une comparaison entre un moteur électrique et un moteur thermique

