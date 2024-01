2024 marque un tournant pour les SUV électriques de Volkswagen, les ID.4 et ID.5. Ces modèles subissent une mise à jour significative, tant au niveau technique qu’en termes de tarification, rendant ces véhicules plus attrayants et compétitifs sur le marché des voitures électriques.

Améliorations Techniques et Performances

Nouveaux Moteurs Plus Puissants

Les versions Pro des ID.4 et ID.5 sont équipées du nouveau moteur de Volkswagen, premier utilisé sur l’ID.7. Ce changement se traduit par une augmentation notable de la puissance, passant de 150 à 210 kW (204 à 286 ch). Le couple s’envole de 310 à 545 Nm, offrant ainsi une meilleure réactivité et une conduite plus dynamique.

Variantes 4MOTION et GTX

Les modèles 4MOTION, proposant une transmission intégrale, disposent également de 286 ch. La variante sportive GTX voit sa puissance augmenter de 220 à 250 kW (340 ch), promettant ainsi une expérience de conduite encore plus exaltante.

Modèle de Base Pure

Le modèle d’entrée de gamme Pure conserve sa puissance de 125 kW (170 ch), offrant une option abordable tout en bénéficiant des améliorations apportées à la gamme.

Autonomie et Recharge

Les ID.4 et ID.5 embarquent une nouvelle batterie de 77 kWh. L’autonomie mixte WLTP de l’ID.4 Pro atteint désormais 550 km, tandis que l’ID.5 Pro propose jusqu’à 556 km.

Les modèles propulsion bénéficient d’une recharge maximale de 135 kW, et les 4MOTION passent à 175 kW. Le modèle Pure voit sa capacité de recharge augmenter à 115 kW, offrant des temps de recharge plus courts et une plus grande flexibilité.

Infodivertissement et Confort à Bord

Nouveau Système d’Infodivertissement

Un écran tactile de 12,9 pouces remplace les anciens écrans de 10 ou 12 pouces. L’interface utilisateur a été revue pour simplifier la navigation, avec des accès directs personnalisables et un affichage constant de la température de la climatisation.

Nouveau Système Audio et Aides à la Conduite

Un système audio Harman Kardon de 480 watts est disponible en option, enrichissant l’expérience sonore à bord. Les aides à la conduite s’étoffent avec, notamment, un avertisseur d’ouverture de porte pour plus de sécurité.

Tarification et Configuration

Les ID.4 et ID.5 se déclinent désormais en plusieurs finitions : ID, Life Max et GTX. Le prix de l’ID.4 Pure débute à 43 990 €, et celui de l’ID.4 Pro à 45 990 €. Ces tarifs représentent une baisse significative par rapport aux années précédentes, rendant ces véhicules plus accessibles.

Par rapport à 2023, l’ID.4 équivalent en termes de batterie et d’équipements coûtait 11 370 € de plus. Cette baisse de prix vise à rendre le modèle éligible au bonus écologique. L’ID.5 Pro est désormais proposé à 50 500 € en version ID et 51 500 € en Life Max, affichant également une réduction de prix notable.

Conclusion

Avec ces mises à jour et la réduction des prix, Volkswagen ID.4 et ID.5 se positionnent fortement sur le marché des véhicules électriques en 2024. Ces changements traduisent l’engagement de Volkswagen à rendre la mobilité électrique plus accessible et attractive pour un plus large public.

Abonnement à la Newsletter

Pour rester à jour sur l’actualité technologique et les dernières informations de Tesla Mag, abonnez-vous à notre newsletter.