WATTPARK ou comment partager simplement une borne via une application

Cet article vous livre une présentation complète de l’idée innovante de WattPark : la possibilité de charger partout son véhicule électrique, grâce aux utilisateurs de l’application. La société propose de partager les bornes présentes sur le réseau, tout en les réservant au besoin. C’est un écosystème de recharge pour véhicules électriques basé sur la réservation dont l’objectif est de démocratiser ensemble la mobilité électrique ! Voici ici expliqué le fonctionnement de WattPark, une solution adaptée pour tous et une application toujours à portée de main…

Marc Lepage – Président de Wattpark en pleine démonstration de la borne Wattpark

Quel est le fonctionnement ?

Via l’application, vous pouvez définir vos conditions : paramétrer les créneaux de disponibilité, le tarif horaire, et ceux ayant accès à votre borne. L’objectif étant de la partager. En un clic, votre borne devient visible sur l’app et les utilisateurs peuvent la réserver à distance !

Il s’agit désormais pour vous d’encaisser vos revenus. Ainsi, récupérez le montant de toutes les transactions directement dans votre porte-monnaie virtuel. C’est pratique, simple d’utilisation, et ça rapporte !

Au siège de Wattpark, différents décors sont apposés sur la borne Wattpark

Une solution adaptée pour tous

Pour les particuliers, il s’agit d’une borne simple à installer et à monétiser. Eligible au crédit d’impôt, l’intérêt est double. Quant aux entreprises, WattPark est idéal pour partager avec vos collaborateurs et rentabiliser votre parking.

Ce service permet également aux hébergeurs d’attirer de nouveaux clients éco-conscients chez eux. Pour le secteur public, cette solution innovante dynamisera le cœur de votre ville.

Enfin, WattPark garantit des partenariats sur toute la France aux installateurs IRVE. En plus, le matériel est éligible aux subventions ADVENIR !

Une application toujours à portée de main

Pour rejoindre la communauté WattPark, il vous suffit de télécharger la version BETA de l’application. Avec cet outil toujours en poche, soyez connectés avec les utilisateurs partout en France. Il s’agit d’une borne de recharge partageable, réservable et accessible partout, même en zone blanche grâce à votre smartphone. Il fallait l’inventer !

Une levée de fonds pour la startup WattPark

En 2018, une première levée de fonds a été lancée pour soutenir la première borne de recharge réservable et monétisable. Plus de 600.000 € ont été collectés. Il s’agit désormais de commencer la commercialisation et l’exploitation du produit de l’entreprise.

Via le site WiSEED Startup, l’entreprise espère dépasser 500.000€ de collecte qui contribueront à une levée de fonds totale de 1.750M € sur laquelle 884.000 € a déjà été souscrit par des investisseurs privés et des Business Angels.

Quel est l’objectif concret d’une telle levée de fonds ?

Cette levée de fonds a pour objectif d’accélérer le développement de WattPark dès le 4ème trimestre 2021 sur les postes suivants : lancement de la production de 5.000 unités supplémentaires, structuration de l’équipe opérationnelle, développement des fonctionnalités applicatives créatrices de valeur immédiate, et préparation des lancements de nouveaux marchés en Europe.

Pourquoi investir dans WattPark ?

WattPark est une société filiale d’ALL IN FACTORY (financée sur WiSEED en 2018 à hauteur de 600k€) chargée de la commercialisation de bornes de recharges pour véhicules électriques. La société opère sur un marché en très forte croissance porté par le boom des véhicules électriques et par une réglementation en faveur de la transition énergétique.

En outre, la solution développée par WattPark est labellisée SOLAR IMPULSE SOLUTION et est protégée par plusieurs familles de brevets détenus par la société mère ALL IN FACTORY.

Un investissement pour un projet industriel 100% Français

Après seulement quelques mois de commercialisation, la société a déjà signé pour plusieurs commandes d’un total de 1100 bornes. Le business model double de la société via la vente de bornes de recharge et les commissions sur les locations leur assure une part de chiffre d’affaires récurrent.

Production bornes Wattpark – 100% France

Sans oublier que dans le cadre de la levée de fonds en cours d’un montant de 1,75M€, WattPark a déjà sécurisé près de 900k€ auprès d’investisseurs privés et de Business Angels.

Le petit plus de cette startup

En France, les bornes de recharge WattPark (3,7 kw et 7,4 kw) sont éligibles au crédit d’impôt (pour les particuliers) ainsi qu’aux subventions ADVENIR (pour les entreprises, flottes et secteur public). Leur plateforme de supervision est elle aussi certifiée par ADVENIR et ECOCO2.

Tous les installateurs agréés IRVE peuvent donc faire des demandes de subventions sur tous leurs matériels.

Et le point de progrès par rapport à la dernière levée de fonds ?

Cette fois-ci, il s’agit de développer le volume d’utilisateurs de l’application ainsi que leur réseau de distribution. La concurrence (NewMotion – Shell EVBOX – Engie Chargepoint) n’a qu’à bien se tenir car WattPark dispose de nombreux éléments différenciants comme la possibilité de monétiser les bornes installées.

La réservation des bornes afin de planifier des trajets est également possible, tout comme leur accessibilité en zone blanche via Bluetooth. Enfin, le design sécurise les bornes contre les incivilités (Breveté par AIF), un vrai plus !

