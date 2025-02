Wilson Sporting Goods Co. a révélé sa dernière innovation dans le monde du padel, en lançant la nouvelle collection de raquettes Bela v2.5, en collaboration avec le célèbre joueur Fernando Belasteguín. Cette gamme comprend trois modèles distincts : la Bela Pro v2.5, la Bela Elite v2.5 et la Bela LT v2.5. Chaque raquette a été soigneusement conçue pour répondre aux besoins des joueurs en quête d’un équilibre parfait entre attaque et défense.

Un Hommage à l’Héritage de Belasteguín

Avec plus de 16 années au sommet du classement mondial de padel, Fernando Belasteguín, souvent surnommé ‘Bela’, a laissé une empreinte indélébile sur le sport. En travaillant avec Wilson, il a pu intégrer son expérience et sa passion dans la conception de ces nouvelles raquettes. « J’ai adoré partager la passion du padel avec les fans lors de cet événement et leur faire découvrir les nouvelles raquettes », a-t-il exprimé avec enthousiasme. Cette gamme représente un tribute à son illustre carrière, alors qu’il entame sa dernière année sur le circuit mondial.

Caractéristiques Techniques de la Gamme Bela v2.5

Les raquettes de la collection Bela v2.5 sont synonymes de polyvalence. Elles sont conçues pour offrir un large point d’impact, améliorant ainsi la précision et la puissance des coups. La Bela Pro v2.5 est destinée aux joueurs expérimentés, tandis que la Bela Elite v2.5 offre un compromis idéal pour ceux qui recherchent la combinaison parfaite de contrôle et de puissance. Enfin, la Bela LT v2.5, plus légère, s’adresse aux joueurs en quête de maniabilité et de rapidité sur le terrain.

Un Partenariat Stratégique avec Wilson

Iñaki Cabrera, directeur mondial de la division padel chez Wilson, a exprimé sa satisfaction face à cette collaboration continue : « Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration de longue date avec Bela et ravis de présenter la prochaine évolution de ce partenariat fructueux, la gamme Bela v2.5. » Cabrera souligne que ces produits ont été conçus pour améliorer l’expérience des joueurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, renforçant ainsi l’engagement de Wilson envers le développement du padel.

Une Nouvelle Ère pour le Padel

Le lancement de la gamme Bela v2.5 marque une nouvelle étape significative dans l’évolution du matériel de padel. Grâce à l’intuition d’un des plus grands tacticiens du padel de tous les temps, ces raquettes sont prêtes à transformer le jeu des passionnés partout dans le monde. Pour les amateurs de padel, cette collaboration offre un regard privilégié sur ce qui peut être réalisé lorsque l’expertise technique rencontre le talent indéniable d’un champion comme Fernando Belasteguín.

Avec cet ajout à leur portefeuille, Wilson réaffirme sa position de leader dans le domaine des équipements sportifs, offrant non seulement des produits de haute qualité mais aussi une part de l’héritage sportif des légendes du padel.