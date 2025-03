Lorsque Apple a annoncé la sortie de son nouveau MacBook Air 15″ doté de capacités d’intelligence artificielle avancées, j’étais à la fois curieux et impatient de mettre la main dessus. En tant que professionnel travaillant dans un environnement où la productivité et la mobilité sont essentielles, je me suis procuré ce nouvel appareil dès sa sortie. Après deux semaines d’utilisation intensive, voici mon retour d’expérience sur ce que ce MacBook Air a à offrir.

Première impression : un design familier, mais plus grand

Dès l’ouverture de la boîte, le MacBook Air 15″ reste fidèle à l’esthétique épurée d’Apple : châssis en aluminium léger, finitions impeccables et un poids qui, bien que légèrement supérieur à celui du modèle 13″, reste agréable pour un usage nomade (1,5 kg environ). L’écran Liquid Retina de 15,3 pouces est un vrai régal pour les yeux, avec des bordures fines et une luminosité qui atteint 500 nits. Travailler sur des documents ou regarder des vidéos devient une expérience plus immersive grâce à cette taille d’écran accrue.

La puce M3 et l’IA : une révolution silencieuse

Le cœur de ce MacBook Air 15″ est la nouvelle puce M3, qui intègre un moteur neuronal encore plus puissant que ses prédécesseurs. Apple met en avant les capacités d’intelligence artificielle de cette puce, et je dois dire que cela se ressent dans l’usage quotidien. Que ce soit pour des tâches comme la retouche photo avec des outils comme Photoshop ou la transcription automatique de réunions via des applications compatibles, tout est fluide et rapide.

J’ai particulièrement apprécié la fonction de dictée améliorée par l’IA. En rédigeant des e-mails ou des notes, la reconnaissance vocale est d’une précision impressionnante, même dans un environnement légèrement bruyant. De plus, les suggestions de texte basées sur le contexte m’ont fait gagner un temps précieux. Pour les créatifs ou les professionnels multitâches, ce bond en avant est un atout indéniable.

Autonomie : une promesse tenue

Apple promet jusqu’à 18 heures d’autonomie, et après deux semaines, je confirme que ce chiffre tient la route. En usage mixte (navigation, rédaction, visionnage de vidéos et quelques appels Zoom), je n’ai eu besoin de recharger qu’une fois tous les deux jours en moyenne. C’est un vrai soulagement pour quelqu’un comme moi qui oublie souvent son chargeur au bureau ou à la maison.

Les petits bémols

Rien n’est parfait, et ce MacBook Air ne fait pas exception. Si l’écran est magnifique, l’absence d’un taux de rafraîchissement ProMotion (120 Hz) se fait sentir lorsqu’on passe d’un iPad Pro ou d’un MacBook Pro à ce modèle. Pour un usage basique, cela ne gêne pas, mais les amateurs de fluidité pourraient être déçus. De plus, la configuration de base (8 Go de RAM) peut montrer ses limites si vous jonglez avec plusieurs applications lourdes en simultané. Opter pour 16 Go semble presque indispensable pour exploiter pleinement les capacités de l’IA. Enfin, un autre point négatif concerne le nombre de ports : avec seulement deux ports Thunderbolt et une prise jack, j’ai souvent dû jongler avec un adaptateur pour connecter plusieurs périphériques, ce qui peut être frustrant pour un usage professionnel intensif.

Verdict : un compagnon idéal pour la productivité

Après deux semaines, le MacBook Air 15″ m’a convaincu par sa polyvalence. Il allie un design élégant, une autonomie exceptionnelle et des performances boostées par l’IA qui facilitent le quotidien. Ce n’est pas une machine conçue pour les gamers ou les vidéastes professionnels manipulant des projets 4K complexes, mais pour les travailleurs nomades, les étudiants ou les créatifs légers, c’est un outil redoutable.

Si vous hésitez encore, je dirais que ce MacBook Air 15″ est une belle évolution de la gamme, avec une touche d’avenir grâce à l’intelligence artificielle. Pour ma part, il a déjà trouvé sa place dans mon sac à dos – et dans ma routine.