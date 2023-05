Investir dans l’immobilier: Nos astuces 2023

Selon le Crédit Foncier, 70 % des Français préfèrent l’immobilier comme forme d’épargne. Toutefois, il est essentiel de noter qu’être un investisseur immobilier n’est pas une affaire d’improvisation. C’est une démarche stratégique qui requiert une connaissance approfondie du marché et de ses nuances. Ce guide détaille les différentes étapes et options qui s’offrent à vous pour investir dans l’immobilier en 2023.

Le processus d’investissement immobilier est souvent l’une des plus grandes décisions financières que l’on puisse prendre. L’une des premières étapes consiste à définir clairement vos objectifs d’investissement. Vous pouvez envisager d’investir pour diverses raisons :

Devenir propriétaire de votre résidence principale

Générer des revenus complémentaires via un investissement locatif

Léguer un patrimoine pérenne à vos enfants

Anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite

L’objectif d’investissement dicte la trajectoire de votre parcours d’investissement, du choix de l’actif à son rendement, en passant par son financement. Si vous rencontrez des difficultés pour définir précisément votre objectif, des experts en finances personnelles tels que ceux de Climb peuvent vous aider.

Immobilier : quel type d’investissement est le plus avantageux ?

Il existe plusieurs façons d’investir dans l’immobilier au-delà de l’achat traditionnel de propriétés. Vous pouvez envisager diverses options comme l’investissement locatif, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), la bourse ou encore le crowdfunding immobilier.

Voici un aperçu de ces différentes options, leurs rendements, fiscalités, avantages et inconvénients :

Type d’investissement Montant minimum Rendement Fiscalité Avantages Inconvénients Investissement locatif Env. 50 000 € Env. 4% Des dispositifs existent pour réduire ses impôts (loi Pinel, statut LMNP, etc.) Percevoir des revenus locatifs chaque mois et bénéficier de l’effet de levier du crédit. Dégradation du bien, vacances locatives et difficultés de paiement des loyers. SCPI 1 000 € Entre 4 et 6 % Fiscalité avantageuse de l’assurance vie ou revenus fonciers. Prix plus abordable que l’immobilier classique et meilleure liquidité. Risque de moins-value à la revente des parts selon le marché. Bourse (SIIC, REIT) 100 € Env. 4 % Flat tax à 30 %. Liquidité et facilité d’investissement en quelques clics. Risque de moins-value et exposition à la volatilité des marchés financiers. Crowdfunding immobilier 1 000 € Env. 6 %

Simulez votre investissement immobilier

L’une des premières étapes de l’investissement immobilier consiste à estimer votre capacité d’emprunt. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simulateur qui vous fournira des informations essentielles comme :

le montant maximal que vous pouvez emprunter,

le coût des mensualités,

les différents taux proposés par les organismes de crédit,

l’assurance emprunteur.

Si vous disposez de fonds limités, vous pouvez envisager d’autres formes d’investissement, comme la SCPI. Il est possible d’acheter des parts en direct, de souscrire un crédit pour les financer, ou de les inclure en tant qu’unités de compte au sein d’un contrat d’assurance vie.

L’immobilier : un secteur intéressant aujourd’hui ?

L’investissement immobilier reste une option attrayante en 2023, notamment en raison de la stabilité relative du secteur comparativement aux marchés boursiers plus volatils. Cependant, comme tout investissement, il comporte des risques et nécessite une réflexion stratégique. Veillez à vous renseigner et à prendre en compte tous les facteurs avant de vous lancer.

Quel placement immobilier pour faire fructifier son argent ?

Le choix du placement dépend largement de votre situation financière, de votre tolérance au risque et de vos objectifs. Par exemple, l’investissement locatif peut offrir des rendements réguliers, mais il comporte également des risques tels que la dégradation du bien, les vacances locatives et les difficultés de paiement des loyers. D’autre part, les SCPI peuvent offrir une entrée plus accessible dans l’investissement immobilier avec une meilleure liquidité, mais elles peuvent également comporter un risque de moins-value à la revente.

Acheter un appartement pour le louer : toujours rentable ?

Acheter pour louer reste une option rentable, à condition de choisir le bon emplacement et de gérer efficacement votre bien immobilier. L’achat d’un appartement pour le louer peut générer un revenu locatif régulier et bénéficier de l’effet de levier du crédit. Cependant, il faut être conscient des inconvénients potentiels, tels que la dégradation du bien, les vacances locatives et les difficultés de paiement des loyers.

Investir dans l’immobilier en 2023 : le bon moment ?

Il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » moment absolu pour investir dans l’immobilier. Le timing dépend de divers facteurs, y compris votre situation financière personnelle, vos objectifs d’investissement et le climat du marché immobilier. Il est toujours recommandé de faire preuve de diligence raisonnable et de consulter des experts avant de prendre une décision d’investissement.

Foire aux questions Immobilier

Qu’est-ce qu’une SCPI ? Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est un moyen d’investir dans l’immobilier sans avoir à acheter directement une propriété. Vous achetez des parts d’une société qui possède et gère des biens immobiliers, et vous recevez des revenus de location proportionnels à votre investissement.

Qu’est-ce que l’effet de levier du crédit ? L’effet de levier du crédit fait référence à l’idée que vous pouvez contrôler une grande propriété avec un investissement relativement faible en utilisant l’argent emprunté. Cela peut potentiellement augmenter votre rendement si la valeur de la propriété augmente.