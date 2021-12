Le réseau de recharge est-il suffisant à Montpellier ?

La cartographie proposée par Ulys permet de constater que Montpellier dispose de plus de 90 bornes, à proximité de l’autoroute (A9) et de la départementale (D66), sans oublier le centre-ville (où se trouve une dizaine de stations de recharge).

Un volume suffisant ?

En termes d’énergies vertes, on peut toujours faire mieux, et Montpellier ne déroge pas à la règle. En effet, les bornes restent très localisées aux axes routiers et aux endroits où sont susceptibles de passer le plus grand nombre de personnes (ce qui va de soi).

Il faudrait peut-être aussi penser aux propriétaires de voitures électriques plus isolées ou aux petites communes limitrophes de la ville…

Néanmoins, il faut reconnaître qu’un certain effort a été fourni pour doter la ville de stations de recharge, fort utiles pour les propriétaires de VE. On note ainsi le souci de la ville de renforcer le “tout électrique” prôné par de nombreuses métropoles en France, renforcé par les engagements énergétiques récemment pris par le pays.

Où trouver des bornes de recharge ?

Voici une liste (non exhaustive) des quelques points où vous pourrez trouver votre bonheur :

Des rues et des avenues :

Rue des Pertuisanes

Parking Comédie

Crowne Plaza

Avenue Jacques Cartier

Rue Durand

Avenue de Palavas Montpellier (Source : www.mappy.fr)

Des parkings : Parking Préfecture

Parking Arc de Triomphe

Parking Gambetta

Parking La Mantilla Et des commerces : Intermarché

Toyota

La liste complète se trouve ici :

Bornes de recharge Montpellier pour voitures électriques | Ulys by VINCI Autoroutes (vinci-autoroutes.com).

Bonne recherche dans votre quête du Graal et à bientôt pour de nouveaux articles !



Source : Ulys