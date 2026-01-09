xAI Colossus 3 : Le futur plus grand superordinateur au monde s’installe au Mississippi

Elon Musk vient de lever le voile sur une étape monumentale pour sa société d’intelligence artificielle, xAI. Un nouveau bâtiment de 74 300 m² (800 000 sqft), situé à Southaven dans le Mississippi, abritera Colossus 3, la prochaine génération de datacenter de l’entreprise. Ce projet de plusieurs milliards de dollars vise à établir le nouveau record mondial de puissance de calcul.

« MACROHARDRR » : Une puissance de 2 gigawatts

Baptisé avec humour « MACROHARDRR » (un clin d’œil provocateur à Microsoft), ce troisième site vient compléter l’écosystème déjà massif de xAI dans la région de Memphis.

Capacité totale : Avec l’ajout de Colossus 3, la puissance combinée des sites de xAI atteindra près de 2 gigawatts (2 GW) . À titre de comparaison, c’est assez d’énergie pour alimenter environ 1,5 million de foyers.

Avec l’ajout de Colossus 3, la puissance combinée des sites de xAI atteindra près de . À titre de comparaison, c’est assez d’énergie pour alimenter environ 1,5 million de foyers. Le bond technologique : Si Colossus 1 comptait 100 000 puces Nvidia H100, Colossus 3 devrait intégrer les dernières puces Nvidia Blackwell (GB200/GB300). L’objectif final affiché par Elon Musk est d’atteindre un cluster total d’un million de GPU.

Pourquoi Southaven, Mississippi ?

Le choix de Southaven, situé juste à la frontière entre le Tennessee et le Mississippi, est hautement stratégique :

Proximité logistique : Le bâtiment est situé à quelques minutes seulement de Colossus 2, permettant une interconnectivité à ultra-basse latence entre les centres de données. Indépendance énergétique : xAI construit ses propres infrastructures énergétiques à proximité, notamment une centrale au gaz naturel pour garantir une alimentation stable sans surcharger le réseau public local. Vitesse d’exécution : Le projet « Macroharder » est l’investissement privé le plus important de l’histoire du Mississippi (plus de 20 milliards de dollars), bénéficiant d’un soutien total des autorités locales pour une mise en service record dès février 2026.

L’enjeu : L’entraînement de Grok-4 et au-delà

Ce déluge de puissance n’a qu’un but : devancer OpenAI, Google et Meta dans la course à l’AGI (Intelligence Artificielle Générale).

« C’est une vitesse d’exécution folle. MACROHARDRR fait de Colossus le système d’IA le plus puissant sur Terre, et de loin. » — Elon Musk

L’architecture repose sur un refroidissement liquide massif, indispensable pour dissiper la chaleur générée par des centaines de milliers de processeurs fonctionnant en simultané. Pour limiter l’impact écologique, xAI a déjà investi 80 millions de dollars dans une usine de recyclage d’eau capable de traiter 50 millions de litres par jour.

Comparatif des Géants du Compute (Estimations 2026)