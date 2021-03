Domaine de Verchant : Ce que nous retenons

- Publicité -

UNE HISTOIRE BRANCHÉE DANS LE TOURISME RÉGIONAL

Si vous faites partie de ceux qui sentent que le plaisir de voyager ne peut pas être confiné, le Territoire français répond à vos envies de séjours touristiques.

À moins de dix minutes de l’aéroport et du centre de Montpellier, le Domaine de Verchant vous offre tout le confort et le standing moderne pour un moment d’évasion et de plaisir, pour organiser de séances de travail, ou pour vivre une soirée de gala.

Le Domaine de Verchant vous offre un séjour qui encourage l’art de vivre de tous ses visiteurs, et c’est la promesse d’une expérience atypique que vous invite aussi à la découverte

du patrimoine.

Un environnement exceptionnel

Un environnement boisé rend tout son faste à un château ancré dans l’histoire de la région Languedoc- Roussillon depuis 1582. Le domaine fait remonté tous ses visiteurs à l’époque gallo-romaine, et ce voyage est potentialisé par la volonté de préserver une capacité réduite d’hébergement dans son hôtel. Les 26 chambres, de 30 à 90m2, ont une décoration alliant un juste mélange d’architecture ancienne, confort, et design contemporain. Mais si vous êtes un client plus exigeant, ou vous êtes à la recherche de plus d’intimité, existe la possibilité d’occuper une villa totalement indépendante située dans l’ancienne forge, ou de se laisser emporter par l’univers holistique de la suite Eden.

Un spa design

Le Domaine de Verchant vous permettra de prendre le temps de vous détendre dans un Spa ultra design sur 2000m2, de vous amuser dans l’une des trois piscines, de faire du sport sur le court de tennis, ou de flâner dans son parc créé par les frères Buhler. Vous pourrez aussi apprécier les 18ha de vignobles qu’ont produits les 1600 références de vins du Domaine; et déguster les offres gastronomiques aux arômes du sud proposées par le Chef Mathieu Gourreau, pour qui «les critères de choix restant la qualité et le goût».

Dans l’offre touristique, et dans nos envies de découvertes, l’essentiel n’est pas les distances des itinéraires. Et le Domaine de Verchant est un cadre idyllique qui vous invitera sûrement à revenir à chaque fois que vous chercherez à profiter des plaisirs naturels qu’offre notre hôtellerie régionale.

Michel PESOK-MASERATI