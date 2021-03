Grand Pigalle Hôtel – Notre avis

- Publicité -

Un lieu chic et rétro, à deux pas du Sacré Cœur

Vous aimez découvrir de nouveaux lieux authentiques et uniques en leur genre ? Tesla Magazine a testé pour vous le Grand Pigalle Hôtel. Situé dans le quartier cosmopolite et animé de Pigalle, au pied de la célèbre Butte Montmartre, c’est l’endroit idéal pour s’offrir un moment d’exception dans une ambiance rétro.

Par Daniel Ortelli et Emilie Vong

Le sud de Pigalle, désormais surnommé “South Pi” par les Anglos-Saxons, c’est un quartier cosmopolite, spirituel, festif, hédoniste, mystérieux, que les Parisiens ont reconquis pour lui redonner toute sa singularité. C’est là qu’est en train de renaître l’esprit d’insouciance, celui qui agitait les cabarets originels et les rendez-vous du quartier, tous ces lieux pensés pour la fête parisienne, celle qui fait rêver le monde depuis des décennies. Bars à cocktails, néo-bistrots, commerces de bouche, concept-stores…

Une adresse résolument parisienne

Le Grand Pigalle Hotel, imaginé par l’Experimental Group, se veut à l’image de ce renouveau.

Ouvrant sur les villas de l’avenue Frochot, cité privée où vivait Toulouse-Lautrec, les 37 chambres du Grand Pigalle Hôtel préfèrent la vivacité à la nostalgie. C’est bien de l’histoire contemporaine du quartier dont parle la décoration imaginée par Dorothée Meilichzon. Des belles suites mansardées du dernier étage jusqu’au rez-de-chaussée, les harmonies de couleurs profondes évoquent le style singulier de l’Experimental Group. Tous les détails pensés pour le confort des hôtes illustrent l’expérience de sept années d’hospitalité dédiées à la qualité du service et au plaisir de la clientèle. Cosmopolite par excellence, le Grand Pigalle Hôtel est avant tout une adresse parisienne.



Le rez-de-chaussée, espace de réception et bar à vins se métamorphose au fil des heures pour capter les humeurs de la ville, ses envies et son énergie incomparable – son hédonisme à nul autre pareil. Dès l’arrivée dans la réception, l’accueil est chaleureux et de nombreux services sont à découvrir sur place. Nous sommes tout de suite sous le charme du décor de l’hôtel alliant un style vintage avec des détails plus contemporains. La décoration est soignée partout (couloirs, escaliers, chambre) avec des petits détails étudiés (interrupteurs vintage dorés, radio vintage connectée, moulures au plafonds…)

L’ambiance est cosy et reposante grâce à un éclairage doux et tamisé.

Gros plan sur les détails rétro de la salle de bain (les amateurs d’objets chics et vintage vont adorer).

Des vues amblématiques

Le Grand Pigalle Hôtel vous invite à profiter de la vue sur les toits gris emblématiques de la capitale à partir de la terrasse.

Grâce au restaurant Frenchie Pigalle, il est possible de commander les fabuleux plats du chef étoilé Grégory Marchand et de vous faire livrer directement dans la chambre. Pour les petites faims, vous pourrez profiter du mini bar ou vous préparer un café avec une machine disponible en chambre.

Frenchie Pigalle : l’électron libre parisien

Greg Marchand a cuisiné pendant plus de 10 ans à travers le monde, à New York, Londres,

Marbella, Hong Kong, avant de poser sa mallette à couteaux à Paris en 2009 pour y ouvrir son premier restaurant FRENCHIE. Après Frenchie Restaurant en 2009, Frenchie Bar à Vins en 2011, Frenchie To Go (aujourd’hui FTG) en 2013, Frenchie Caviste en 2015 et Frenchie Covent Garden à Londres en 2016, Frenchie débarque à Pigalle, LE quartier épicurien par excellence.

Le chef Greg Marchand et la team Frenchie proposent une cuisine toujours inspirée de produits de saison, des plats « confort food » tels que l’agneau de lait ou le canard de Challans rôti à arroser d’un verre de vin nature. Frenchie Pigalle se veut convivial et décontracté. C’est le défi que se lance la Frenchie Family : faire vivre l’expérience Frenchie en gardant une ambiance spontanée et en garantissant la sécurité de tous. Chaque produit est transformé de façon artisanale sans jamais trahir les goûts. Les assiettes respectent le passé, sont ancrées dans le présent et tournées vers le futur.

La cuisine de Greg secoue les bases françaises avec un twist international, elle est mondialisée. Dans l’assiette, ce métissage se traduit par exemple, par un curry de queue de lotte au poivre vert frais. La sélection experte des vins vient accompagner l’expérience complète. « Je veux des vins qui aient la gueule de l’endroit où ils sont nés…

et les tripes de ceux qui les ont faits. » Cette citation de Jacques Puisais colle parfaitement à la philosophie du chef Greg Marchand et du sommelier Aurélien Massé.

Le petit-déjeuner est servi dans la chambre sur un créneau horaire choisi, avec la possibilité de le prendre sur la terrasse tout en profitant de la vue.

De quoi repartir bien reposé pour une nouvelle journée pleine d’aventures parisiennes inattendues et parfois insolites !

Adresse : 29 rue Victor Massé 75009 Paris (proche du métro Pigalle ou Notre-Dame-De-Lorette)

Prix: à partir de 128€/nuit commander directement en ligne sur Booking

Vous souhaitez réserver un autre hôtel? Rendez-vous sur notre page de réservation d’hôtel pour la communauté Tesla Mag.

Par Daniel Ortelli et Emilie Vong