Xiaomi accélère la livraison de ses modèles électriques SU7 Pro et Max

Dans une récente annonce, Xiaomi a surpris le marché des véhicules électriques en réduisant considérablement le temps d’attente pour la livraison de ses modèles SU7 Pro et SU7 Max. Désormais, les clients qui commandent ces modèles n’auront besoin d’attendre que six à neuf semaines, contre environ 30 semaines auparavant.

Un gain de temps grâce à une capacité de production accrue

Selon les informations de Carnewchina, cette accélération des délais de livraison pourrait être attribuée à une augmentation de la capacité de production des usines de Xiaomi ou à un ajustement du volume des commandes. D’un point de vue stratégique, cette réduction du temps d’attente pourrait aussi être une réponse au contexte concurrentiel du marché des véhicules électriques.

Un avantage fiscal potentiel pour les clients

Avec ces délais révisés, les clients qui passeront commande maintenant pourront recevoir leur véhicule avant la fin de l’année. Cet ajustement est particulièrement significatif car 2026 verra l’apparition de nouvelles conditions fiscales en Chine, et recevoir le véhicule en avance pourrait permettre aux propriétaires d’obtenir des incitations fiscales plus avantageuses. Cela marque une avancée stratégique pour Xiaomi, qui vise à renforcer sa part de marché avant ces changements.

Le développement ambitieux de Xiaomi Auto

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une expansion plus large de Xiaomi Auto, qui prévoit d’augmenter sa production à plus de 1,2 million d’unités par an d’ici 2026. L’agrandissement de ses installations dans des sites clés comme Beijing (Phases II et III) et Wuhan démontre l’ambition du géant technologique dans le secteur automobile.

En 2025, la capacité de production de Xiaomi Auto est proche de 200 %, dépassant largement la moyenne du secteur. Le passage à un système de production en deux équipes à l’usine de Beijing Phase I, initialement conçue pour une capacité de 150 000 unités par an, a contribué à cette efficacité remarquable. De plus, l’usine de Beijing Phase II, avec une capacité similaire, pourrait permettre à termes une production annuelle combinée de 600 000 unités si le même taux d’utilisation est appliqué.

Une expansion stratégique à travers la Chine

La stratégie de Xiaomi inclut également le lancement prochain de Beijing Phase II Plus (Phase III) après le Nouvel An chinois 2026 ainsi que la mise en service de l’usine de Wuhan Phase I en mai 2026. Avec une capacité projetée de 35 000 unités par mois d’ici octobre 2026 pour l’usine de Wuhan, l’entreprise semble être bien positionnée pour atteindre ses objectifs.

Si Xiaomi réussit à maintenir et à optimiser cette capacité accrue, l’entreprise pourrait bien devenir un leader dans le paysage des véhicules électriques en Chine, et potentiellement à l’échelle mondiale, face à une concurrence féroce mais stimulante.