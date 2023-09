Xiaomi MS11 : Le Nouveau Joyau Électrique Bientôt sur Nos Routes !

Après avoir conquis le marché des smartphones, le géant technologique chinois Xiaomi fait sensation avec l’annonce de la sortie prochaine de son premier véhicule électrique, la MS11. Mais comment se démarque-t-elle dans un marché déjà saturé de voitures électriques innovantes ?

Du rêve à la réalité

Lorsque Xiaomi a révélé ses ambitions automobiles en 2021, il a suscité à la fois des émotions de surprise et d’anticipation. Les rumeurs faisaient état d’une potentielle berline ou d’un SUV avec une gamme de prix oscillant entre 100 000 et 300 000 yuans, soit environ 12 750 à 38 240 €, hors taxes.

Fast-forward d’un an, et l’attente en valait la peine. Xiaomi s’apprête à lancer une berline 100% électrique pour 2024 qui, selon les estimations, ne devrait pas coûter plus de 30 000 €.

Xiaomi Pilot : Conduite autonome, une prouesse technologique

La firme n’est pas étrangère à l’innovation. Elle prévoit d’intégrer un système de conduite autonome maison : le Xiaomi Pilot. Selon les rapports, cette technologie utilisera un capteur LiDAR, un choix intéressant compte tenu des critiques mitigées sur cette technologie, notamment d’Elon Musk lui-même. Toutefois, certaines sources suggèrent que Tesla expérimente également des prototypes avec ce capteur.

Premiers aperçus de la MS11

Les spéculations et l’anticipation ont atteint leur paroxysme au début de 2023, lorsque des images floues d’une voiture sous camouflage ont été repérées en Chine. L’effervescence a augmenté lorsque Lei Jun, PDG de Xiaomi, a été vu testant personnellement la voiture sur une route enneigée.

Bien que peu ait été révélé à ce moment-là, la communauté était en effervescence. La révélation majeure est venue d’une fuite en janvier, donnant aux enthousiastes un aperçu du design élégant de la MS11 et de son nom probable.

Prochaine étape : Production

La nouvelle la plus récente et la plus passionnante est que la Xiaomi MS11 a entamé sa phase d’essai de production. C’est une étape critique où Xiaomi vérifiera si tout se passe comme prévu avant le lancement officiel de la production en série. Pour les fans et les experts de l’industrie, cela signifie une chose : la sortie de la MS11 est imminente.