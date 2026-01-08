XPENG 2026 : Le « Tesla Killer » chinois qui mise tout sur l’IA et les voitures volantes

Fondée en 2014, XPENG Motors (Xiaopeng Motors) n’est plus seulement un constructeur automobile chinois ; c’est aujourd’hui une entreprise technologique de rang mondial qui redéfinit la mobilité par l’intelligence artificielle (IA). Souvent comparée à Tesla pour son approche logicielle intégrée, XPENG s’en distingue par une focalisation extrême sur l’autonomie et l’expérience utilisateur connectée.

Histoire et Vision : De Start-up à Leader Mondial

Les Débuts (2014-2017)

XPENG a été fondée à Guangzhou par Henry Xia et He Tao, anciens cadres du groupe GAC. Ils ont rapidement été rejoints par He Xiaopeng, ancien dirigeant d’Alibaba, qui a apporté une vision « software-first ». Contrairement aux constructeurs traditionnels, XPENG a été conçue dès le premier jour comme une entreprise informatique fabriquant des voitures.

L’Expansion et l’Entrée en Bourse (2018-2023)

2018 : Lancement du premier modèle, le SUV G3 .

Lancement du premier modèle, le SUV . 2020 : Introduction en bourse à New York (NYSE) et lancement de la berline P7 , véritable best-seller.

Introduction en bourse à New York (NYSE) et lancement de la berline , véritable best-seller. 2023 : Année charnière marquée par le partenariat stratégique avec Volkswagen, qui a investi 700 millions de dollars pour utiliser la plateforme logicielle de XPENG pour ses futurs modèles en Chine.

La Technologie : Le Cœur de l’ADN XPENG

Ce qui sépare XPENG de ses concurrents, c’est sa maîtrise « Full-Stack » (de bout en bout) de la technologie.

L’Architecture Turing AI (Nouveauté 2026)

En 2026, XPENG déploie son système de conduite intelligente Turing AI. Reposant sur une puce propriétaire conçue en interne, ce système permet une adaptation globale en temps réel.

Niveau 4 d’autonomie : XPENG vise le déploiement massif de véhicules capables de circuler sans intervention humaine dans des zones définies d’ici fin 2026.

XPENG vise le déploiement massif de véhicules capables de circuler sans intervention humaine dans des zones définies d’ici fin 2026. XNGP (Navigation Guided Pilot) : Le système de conduite assistée de XPENG est capable de gérer les intersections complexes, les ronds-points et le stationnement autonome sans avoir besoin de cartes haute définition ultra-précises, grâce à la vision pure par IA.

Plateforme SEPA 2.0 et Recharge Ultra-Rapide

Grâce à son architecture SiC 800V, les véhicules récents (G6, G9) peuvent récupérer jusqu’à 300 km d’autonomie en seulement 10 à 15 minutes. La marque développe également son propre réseau de super-chargeurs S5 capables de délivrer jusqu’à 800 kW.

La Gamme de Modèles 2026

XPENG propose désormais une gamme complète adaptée aux marchés asiatique et européen.

XPENG G6 : Le SUV Coupé Technologique

Concurrent direct du Tesla Model Y, le G6 est le fer de lance de la marque en Europe.

Autonomie : Jusqu’à 570 km (WLTP).

Jusqu’à 570 km (WLTP). Point fort : Sa recharge ultra-rapide (10 à 80% en 12 min) et son habitacle « lounge » minimaliste.

XPENG G9 : Le SUV Premium

Un SUV de luxe qui rivalise avec les marques allemandes.

Performance : 0 à 100 km/h en 3,9 secondes.

0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Confort : Suspension pneumatique à double chambre et système audio Dynaudio 5D immersif.

XPENG P7+ (Version 2026)

La berline emblématique a été mise à jour en 2026 avec un design « Robot Face » affiné et l’intégration native du système Turing AI. Elle offre l’une des meilleures efficacités énergétiques du marché.

XPENG X9 : Le Monospace du Futur

Un véhicule 7 places ultra-moderne avec des roues arrière directrices, offrant la maniabilité d’une petite berline malgré sa taille imposante.

Nouveauté 2026 : Le G7 EREV (Extended Range)

Pour rassurer les conducteurs européens hésitants face au 100% électrique, XPENG lance le G7 EREV. Ce modèle utilise une petite batterie pour le quotidien et un moteur thermique comme générateur pour atteindre plus de 1000 km d’autonomie totale.

Au-delà de l’Automobile : L’Écosystème IA

XPENG ne se limite pas aux routes. En 2026, la marque concrétise ses projets les plus fous :

XPENG IRON (Robot Humanoïde) : Entré en production de masse en 2026, ce robot utilise le même cerveau IA que les voitures pour effectuer des tâches complexes en usine ou à domicile. AeroHT (Voiture Volante) : Le « Land Aircraft Carrier » est un véhicule modulaire composé d’un porteur terrestre et d’un drone pilotable intégré. Les premiers vols commerciaux ont débuté dans certaines régions sélectionnées en 2025-2026. Robotaxis : XPENG lance sa propre flotte de taxis autonomes en 2026, défiant directement le réseau Cybercab de Tesla.

Stratégie Internationale : L’Offensive Européenne

XPENG a compris que pour réussir en Europe, il fallait s’adapter localement :

Production Locale : Depuis fin 2025, XPENG sous-traite une partie de sa production (notamment les G6 et G9 destinés au marché européen) à l’usine Magna à Graz, en Autriche , pour éviter les taxes d’importation et réduire les délais.

Depuis fin 2025, XPENG sous-traite une partie de sa production (notamment les G6 et G9 destinés au marché européen) à l’usine , pour éviter les taxes d’importation et réduire les délais. Réseau de Service : La marque a ouvert plus de 300 centres de service à travers 60 pays, garantissant une assistance premium.

La marque a ouvert plus de 300 centres de service à travers 60 pays, garantissant une assistance premium. Garantie : Pour rassurer, XPENG propose désormais une garantie constructeur étendue de 7 ans sur ses nouveaux modèles.

Pourquoi choisir XPENG en 2026 ?

Avantages Inconvénients Technologie de conduite autonome la plus avancée du marché chinois. Image de marque encore jeune par rapport aux constructeurs historiques. Recharge 800V ultra-performante sur presque toute la gamme. Valeur de revente sur le marché de l’occasion encore à prouver. Intérieur premium avec matériaux durables (Cuir Nappa, tissus recyclés). Écosystème de recharge propriétaire moins étendu que celui de Tesla. Mises à jour OTA (Over-The-Air) fréquentes améliorant le véhicule. Design parfois jugé trop minimaliste ou futuriste.

Conclusion

XPENG n’est plus un « challenger » ; c’est un leader technologique. En combinant une maîtrise logicielle exceptionnelle avec une stratégie de production européenne intelligente et des innovations audacieuses (robots, voitures volantes), XPENG s’impose comme l’alternative la plus sérieuse à Tesla et aux constructeurs premium européens. Pour l’utilisateur de 2026, choisir XPENG, c’est choisir un véhicule qui évolue avec le temps grâce à l’intelligence artificielle.