XPeng trace sa feuille de route IA 2025 : ouverture, robotaxis et robots humanoïdes

Le constructeur chinois XPeng a frappé fort lors de son AI Day 2025, dévoilant une série d’annonces stratégiques qui confirment son ambition de devenir un acteur global de la mobilité intelligente et de la robotique.

🚗 1. VLA 2.0 : un modèle physique open source pour véhicules, robots et voitures volantes

XPeng a présenté VLA 2.0, une nouvelle plateforme de modélisation physique conçue pour unifier le développement de véhicules terrestres, robots et aéronefs.

La grande surprise : le code sera rendu open source, un choix rare dans l’industrie automobile chinoise, destiné à accélérer l’innovation collaborative.

👉 Volkswagen sera le premier partenaire industriel à exploiter cette technologie — un signe fort d’une coopération sino-européenne qui pourrait remodeler l’écosystème automobile mondial.

🤖 2. Trois modèles de Robotaxis prévus pour 2026

XPeng a également annoncé le lancement de trois modèles de Robotaxis destinés au marché mondial.

Les tests routiers débuteront dès 2026, plaçant XPeng dans la course directe face à Waymo, Tesla et Baidu sur le segment du transport autonome commercial.

Cette ambition internationale marque une étape clé pour XPeng, qui cherche à devenir non seulement un constructeur automobile, mais un opérateur de mobilité intelligente à part entière.

🦾 3. IRON : le robot humanoïde entre en production

Enfin, le public a pu découvrir la nouvelle version du robot IRON, présenté comme un compagnon robotique multi-usage.

Prévu pour entrer en production de masse en 2026, IRON incarne la convergence entre IA, mécatronique et mobilité personnelle.

XPeng espère ainsi proposer une gamme complète de solutions : de la voiture autonome au robot domestique — un écosystème intégré autour de l’intelligence artificielle appliquée.

🌍 Conclusion : XPeng s’impose comme un pionnier global de la “Smart Mobility”

Avec ces annonces, XPeng passe d’un constructeur ambitieux à un visionnaire technologique affirmé.

En ouvrant sa technologie, en lançant des Robotaxis mondiaux et en industrialisant ses robots humanoïdes, la marque montre sa capacité à conjuguer innovation, ouverture et stratégie industrielle internationale.

Une dynamique à suivre de très près : car la bataille du futur de la mobilité — et de l’IA embarquée — ne se jouera plus seulement sur quatre roues.

FAQ – XPeng et sa stratégie IA / Robotique 2025

1️⃣ Qu’est-ce que VLA 2.0 et pourquoi est-ce important ?

VLA 2.0 est un modèle physique universel développé par XPeng pour simuler le comportement des véhicules, robots et même des voitures volantes.

Importance : il permet de tester et optimiser la sécurité, la performance et la compatibilité des véhicules et robots avant production.

il permet de tester et optimiser la sécurité, la performance et la compatibilité des véhicules et robots avant production. Innovation : XPeng rend VLA 2.0 open-source, favorisant la collaboration industrielle et l’accélération des innovations.

2️⃣ Pourquoi Volkswagen est-il partenaire de VLA 2.0 ?

Volkswagen sera le premier partenaire industriel à exploiter VLA 2.0.

Cela montre un intérêt européen pour les technologies chinoises et une volonté de créer des standards communs pour les véhicules autonomes et électriques.

et une volonté de créer des standards communs pour les véhicules autonomes et électriques. C’est aussi un signe que XPeng vise une portée mondiale et pas seulement locale.

3️⃣ Que sont les Robotaxis XPeng et quand seront-ils disponibles ?

XPeng prévoit trois modèles de Robotaxis pour le marché international.

Les tests routiers débuteront en 2026 .

. Objectif : concurrencer des acteurs comme Waymo, Tesla et Baidu sur le marché des véhicules autonomes commerciaux.

4️⃣ En quoi le robot IRON est-il innovant ?

Le robot IRON est un robot humanoïde polyvalent capable de tâches domestiques ou industrielles.

La nouvelle version a été présentée à l’AI Day 2025.

a été présentée à l’AI Day 2025. La production de masse est prévue en 2026, ce qui pourrait faire de XPeng un acteur majeur dans la robotique grand public et professionnelle.

5️⃣ Quelle est la stratégie globale de XPeng avec ces innovations ?

XPeng ne se limite plus à l’automobile électrique. Sa stratégie est désormais multi-plateforme : mobilité intelligente + robotique + IA.

Objectif : devenir un écosystème intégré de technologies pour la mobilité et la vie quotidienne.

de technologies pour la mobilité et la vie quotidienne. Elle combine ouverture technologique (open source) et expansion internationale, tout en créant des produits tangibles comme les Robotaxis et IRON.

6️⃣ En quoi XPeng se différencie-t-il de Tesla ou Waymo ?

Tesla : focalisé sur véhicules autonomes grand public et IA embarquée.

focalisé sur véhicules autonomes grand public et IA embarquée. Waymo : spécialisé dans les Robotaxis uniquement.

spécialisé dans les Robotaxis uniquement. XPeng : mixe les deux, avec une approche open-source et des projets de robots humanoïdes, créant un écosystème plus large autour de l’IA et de la mobilité.

7️⃣ Quels impacts pour les consommateurs et investisseurs ?