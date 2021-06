Barry est visible en France depuis février 2021. C’est un « néo-fournisseur » d’électricité, basé en Europe du Nord, dont l’atout est d’être 100% digital. Son but ? Proposer une offre d’électricité à prix réel pour réduire sa facture ainsi que son empreinte carbone. Comme Tesla Magazine est à l’affût de tout ce qui se passe en matière de mobilité électrique et comme un abonnement chez barry permet aussi de gérer la consommation de sa voiture, si on la recharge à domicile, nous avons voulu en savoir plus. Le meilleur moyen d’y arriver, c’était d’interroger son responsable du développement, Christophe Lephilibert. Voici donc un petit résumé de notre enquête, avec en prime son interview pour Tesla Mag.

Devenir maître de sa consommation d’électricité n’est plus un fantasme. Avec barry, c’est une réalité. À l’origine de barry, il y a un groupe de distribution d’énergie, Fortum, basé à Espoo, en Finlande, et à Copenhague, entre autres capitales de la Scandinavie. Il se place déjà comme l’un des néo-fournisseurs d’énergies renouvelables les mieux positionnés en Europe.

Rigueur et innovation scandinave obligent, l’idée est de proposer aux consommateurs une offre énergétique détaillée, pratique et aux tarifs avantageux, le tout dans une application au design élégant. Pour cela, il suffit uniquement d’avoir un compteur Linky. Enedis, chargé du réseau va récupérer les informations de celui-ci, puis les transmettre à barry.

Plusieurs datas disponibles à souhait, en quelques millisecondes seulement…

Grâce à une application dédiée, il y a possibilité en quelques secondes seulement de voir plusieurs données importantes :

Le coût du kWh à un instant T et dans les prochaines 24h

Les émissions de CO2 dégagées par chaque kWh consommé

Le taux d’énergie renouvelable dans le réseau électrique

Ses niveaux de consommation sur les derniers jours, en fonction des heures de la journée et du prix de l’électricité, etc.

L’évolution du coût du kWh heure par heure, c’est ce que l’on appelle la « tarification dynamique » et barry est le premier acteur en France à la proposer. Ainsi, barry se pose clairement comme un néofournisseur.

Une solution d’optimisation

Et c’est là où, pour la voiture électrique, barry constitue un atout de choix. En effet, si vous êtes équipé d’une borne rechargeable, il est en effet judicieux de savoir le coût de l’électricité. Mais cette donnée est amenée à changer précisément et y avoir accès peut faire perdre du temps. Il faut alors mettre en place une véritable « stratégie » de mise en charge.

Avec Barry, il est possible de savoir, en quelques tapotements sur un écran, le moment où la consommation d’électricité va être la moins onéreuse du marché, afin de charger votre voiture au moment idéal. Le rêve pour un utilisateur connecté, mais aussi pour son porte-monnaie. Ainsi, selon les informations fournies par le fournisseur en 2020, avec l’aide de la tarification dynamique du kWh, « une famille en maison équipée d’un véhicule électrique aurait ainsi économisé 350 €. »

Pour mieux comprendre les nombreuses subtilités de cette application, nous avons donc interrogé Christophe Lephilibert, le directeur du développement de barry.

Christophe Lephilibert – Copyright Barry

Comment l’aventure française de barry a-t-elle débuté ?

Nous n’avons pas commencé comme une start-up. Nous sommes un petit groupe de personnes qui ont été recrutées autour d’un projet défini par Fortum, un géant de l’électricité nordique qui possède 100% de barry à ce jour.

Quel est le principe de base de barry ?

Avec barry, on vous propose l’électricité « à prix coûtant », c’est-à-dire au prix de marché. On ne fait aucune marge sur la consommation, ce qui est évidemment attractif. Vous payez seulement une marge avec votre abonnement, et le tour est joué.

Vous vous catégorisez comme un néo-fournisseur. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Fortum, qui chapeaute barry, a beaucoup réfléchi sur les différents modèles de fourniture d’électricité. Nous, notre credo, c’est de placer l’application digitale au centre de l’expérience client. C’est un peu comme les néo-banques, ces banques digitales dites « mobiles ». On peut penser à N26, en Allemagne, ou à Boursorama et Lydia, en France.

Avec barry, on est 100% digital et mobile dans le domaine de l’électricité. Notre support est disponible via chat et courriel, par exemple, et dans cette dynamique nous avons la volonté d’être très efficaces et orientés vers des consommateurs modernes qui préfèrent les canaux digitaux. On veut transformer les consommateurs en consom-acteurs, impliqués dans leur consommation.

Comment avez-vous construit ce projet ?

Il faut savoir que la technologie est au cœur de notre projet. On construit tout en interne. Sachez d’ailleurs que l’on n’a pas acheté un seul software pour notre fonctionnement. C’est un grand effort, car, en général, les fournisseurs se tournent vers des softwares disponibles pour faire de la facturation, par exemple. Nous voulions changer la manière de facturer l’électricité. C’est pour cette raison que l’on a décidé de tout construire en interne et autour des compteurs connectés – comme le Linky – qui se déploient dans toute l’Europe. Nous avons une vision européenne depuis le début.

Vous avez aussi une application dédiée…

Tout à fait. L’application vous prévient avec des messages d’alerte, des notification push. Vous pouvez également avoir accès à une multitude d’informations dans l’application. Utile afin de savoir quand l’électricité sera la moins chère dans les prochaines 24 heures. On cherche à guider le consommateur avec cette solution.

Pour les utilisateurs de voitures électriques, quels sont les avantages ?

Nous n’avons aucune hésitation à aller sur le secteur des véhicules électriques. C’est l’avenir et notre solution est le parfait compagnon. Nous cherchons à faciliter le quotidien des conducteurs de voitures électriques. Par ailleurs, nous avons commencé à établir divers partenariats, avec des « barry Partners » dont on peut voir la liste sur notre site. Par exemple, dans le domaine des voitures électriques, nous sommes déjà partenaires avec Wallbox, qui fournit des bornes de recharge de grande qualité et au design très élégant. Quand les clients viennent chez nous, nous leur donnons accès à cette liste de partenaires. De cette manière, ils peuvent bénéficier d’avantages et de remises pour optimiser leurs frais de recharge.

Enfin, une dernière question plus décalée : Pourquoi le nom de barry ?

On cherche às’inscrire dans une tendance d’Assistant. On connaît tous Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Cortana de Microsoft. De notre côté, nous voulons nous positionner comme le conseiller privilégié en termes d’énergie pour la maison. Il fallait l’identifier facilement, avec un prénom courant, sympathique, qui se lit facilement dans plusieurs langues. Les ordinateurs ont bien travaillé et le nom de Barry a été retenu.

Texte : Thomas Woloch – Interview : Daniel Ortelli

(Copyright Tesla-Mag.com, Mai 2021)