🎁 Bon Plan Black Friday : Le Kit GAFAT 9 Pièces pour une Protection Complète de Votre Tesla Model Y (Juniper 2025/2026)

L’offre de tapis de sol est de retour, et cette fois-ci, il s’agit du Kit GAFAT 9 Pièces ! Pour ceux qui veulent une couverture presque totale de l’intérieur et du coffre de leur Tesla Model Y, ce kit est l’investissement idéal pour affronter toutes les saisons.

Comme pour leurs autres accessoires, GAFAT assure la compatibilité avec le futur modèle Model Y « Juniper » 2025/2026, garantissant un ajustement parfait grâce à leur technologie de scan 3D.

⭐ L’Offre XXL : Kit Tapis de Sol + Coffre GAFAT (9 Pièces)

Produit Kit Tapis de Sol et Coffre GAFAT (9 Pièces) Compatibilité Tesla Model Y (Y compris les modèles 2025/2026 « Juniper ») Matériau Caoutchouc TPE (Toutes Saisons) Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur 326 avis) Composition du Kit 9 Pièces (Sol, Coffre Principal, Frunk, Sous-Coffre, etc.) Prix le plus bas récent ~~273,43 €~~ Prix Black Friday 218,74 € (avec 20 % d’économies)

Le Kit 9 Pièces : La Protection 360° en TPE

Ce kit dépasse la simple protection des pieds en couvrant tous les compartiments de votre Model Y.

1. Couverture Complète et Précise

Le kit 9 pièces inclut généralement la protection de :

L’habitacle (tapis de sol avant et arrière).

(tapis de sol avant et arrière). Le coffre principal arrière.

Le Frunk (coffre avant).

Le bac de rangement inférieur du coffre.Cette couverture intégrale assure une Protection 360° contre l’eau, la boue, le sel et les débris, préservant ainsi la moquette d’origine de tout dommage irréversible.

2. Matériau TPE : Durabilité et Sécurité

Les tapis sont fabriqués en Caoutchouc TPE (Élastomère Thermoplastique), un matériau privilégié pour les accessoires automobiles :

Bord Haut : Les rebords surélevés garantissent que les liquides restent sur le tapis et non sur la moquette.

Les rebords surélevés garantissent que les liquides restent sur le tapis et non sur la moquette. Toutes Saisons : Le TPE est résistant aux températures extrêmes (il ne se raidit pas par temps froid ni ne dégage d’odeur chimique par temps chaud).

Le TPE est résistant aux températures extrêmes (il ne se raidit pas par temps froid ni ne dégage d’odeur chimique par temps chaud). Scan 3D Original : Le moulage par scan 3D assure un ajustement parfait et sans glissement, renforçant la sécurité de conduite (notamment pour le tapis conducteur).

3. Un Investissement pour la Revente

Protéger tous les compartiments de votre Tesla est le meilleur moyen de maintenir une valeur de revente élevée. Les acheteurs d’occasion apprécient toujours un véhicule dont les tapis d’origine et la moquette sont intacts.

🛒 Un Prix Imbattable pour le Black Friday

Avec une remise de 20 %, le prix chute à 218,74 €, soit une économie significative par rapport au prix le plus bas récent (273,43 €). Pour une protection aussi complète et durable, c’est l’une des meilleures offres du Black Friday dans la catégorie accessoires Tesla.

N’attendez pas que la première averse salisse votre Model Y : commandez ce kit GAFAT ultra-complet !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.