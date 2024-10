Dans un marché où l’essor des véhicules électriques (VE) pousse à un déploiement massif des infrastructures de recharge, de nombreuses entreprises recherchent des sous-traitants qualifiés pour assurer l’installation des bornes. Le marché se divise en deux segments : le résidentiel (particuliers) et le commercial/entreprise (entreprises et collectivités). Chacun présente des spécificités en matière de donneurs d’ordre. Voici un guide complet des meilleurs donneurs d’ordres pour les installateurs souhaitant travailler en sous-traitance.

Les Donneurs d’Ordres pour les Particuliers

Les besoins en installations résidentielles augmentent avec la popularité des VE auprès des particuliers. Les entreprises de ce secteur recherchent souvent des sous-traitants pour des installations individuelles ou de petites séries dans les résidences.

Engie Home Services

Description : Engie, à travers sa branche Engie Home Services, s’adresse aux particuliers en fournissant des installations clés en main.

Opportunités pour les sous-traitants : Les installateurs peuvent se positionner en tant que partenaires locaux pour réaliser des projets résidentiels dans différentes régions.

TotalEnergies

Description : TotalEnergies propose des solutions pour particuliers en partenariat avec des sous-traitants qualifiés pour l’installation et la maintenance des bornes.

Opportunités pour les sous-traitants : TotalEnergies externalise une grande partie de l'installation des bornes résidentielles et forme ses sous-traitants sur les solutions spécifiques à leur technologie.

Tesla

Description : Tesla propose des bornes à ses propriétaires et cherche régulièrement des sous-traitants pour installer leurs « Tesla Wall Connectors« .

Opportunités pour les sous-traitants : Travailler avec Tesla peut être intéressant pour les installateurs souhaitant se spécialiser sur les produits de marque et toucher une clientèle de particuliers passionnés.

EVBox

Description : Spécialisé dans les solutions de recharge pour particuliers et professionnels, EVBox collabore étroitement avec des sous-traitants pour les installations résidentielles.

Opportunités pour les sous-traitants : EVBox propose des partenariats locaux dans tout le pays et forme ses installateurs sur ses produits pour assurer une installation de qualité.

Enedis

Description : Enedis est un gestionnaire de réseau qui propose également des solutions de recharge pour particuliers en s’appuyant sur des sous-traitants pour l’installation de bornes.

Opportunités pour les sous-traitants : Enedis externalise principalement les installations individuelles dans les zones résidentielles. L'entreprise cherche des sous-traitants qualifiés dans plusieurs régions.

Les Donneurs d’Ordres pour les Entreprises et Collectivités

Les entreprises et les collectivités ont des besoins importants en matière de recharge, souvent sous forme de projets de grande envergure. Ces installations nécessitent des partenaires sous-traitants pour gérer des volumes plus importants et assurer la maintenance.

Izivia (Groupe EDF)

Description : Izivia, filiale d’EDF, développe un réseau de bornes pour entreprises et collectivités.

Opportunités pour les sous-traitants : Avec des contrats d'installation dans de grandes entreprises et lieux publics, Izivia offre de nombreuses opportunités de sous-traitance pour les installateurs expérimentés dans les projets de grande échelle.

Allego

Description : Allego est un acteur européen qui installe des bornes dans des parkings de supermarchés, entreprises et stations-service.

Opportunités pour les sous-traitants : Allego travaille avec des sous-traitants pour des installations commerciales et industrielles, souvent sous la forme de contrats cadres dans des emplacements à forte affluence.

Bouygues Energies & Services

Description : Bouygues déploie des solutions de recharge pour les collectivités et les grands sites industriels.

Opportunités pour les sous-traitants : Avec un large éventail de projets, Bouygues recherche des partenaires pour les installations, notamment dans les zones urbaines et les grandes entreprises. Une collaboration avec Bouygues peut ouvrir des opportunités pour travailler sur des projets à long terme.

Ionity

Description : Spécialisé dans les bornes à haute puissance, Ionity équipe principalement les aires d’autoroutes et les stations de recharge rapide pour les entreprises.

Opportunités pour les sous-traitants : Ionity recherche des installateurs pour des projets complexes, souvent en extérieur et sous contraintes spécifiques (sécurité, accès, etc.). Ce type de partenariat nécessite des compétences techniques avancées.

Freshmile

Description : Freshmile est un opérateur de recharge qui gère des infrastructures pour entreprises, collectivités et particuliers.

Opportunités pour les sous-traitants : Freshmile s'appuie sur un réseau d'installateurs partenaires pour étendre sa couverture géographique. Ils privilégient les sous-traitants certifiés IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques).

Certification IRVE : Les certifications IRVE niveau 1 à 3 sont de plus en plus exigées pour obtenir des contrats avec ces donneurs d’ordre. Suivi de la Règlementation : Être au fait des normes de sécurité et des spécificités techniques (normes NFC 15-100) est essentiel. Maillage Territorial : De nombreux donneurs d’ordres privilégient les sous-traitants capables d’intervenir rapidement dans des zones géographiques étendues. Flexibilité des Offres : Les installations dans le secteur public demandent une adaptation aux contraintes locales, un élément apprécié par les grands donneurs d’ordres comme Bouygues ou Izivia.

Conclusion

Avec une demande croissante et une forte segmentation des besoins entre particuliers et entreprises, le secteur des bornes de recharge est en plein développement. En collaborant avec des donneurs d’ordre comme EDF, Engie, ou encore Bouygues, les sous-traitants peuvent rapidement se positionner sur des projets porteurs et bénéficier de partenariats solides.