Bon Plan Black Friday : Optimisez Votre Espace avec le Plateau de Rangement Spigen (Model 3 Highland & Model Y Juniper)

L’intérieur des Tesla, bien que minimaliste, manque parfois d’espaces de rangement intelligents pour les petits objets du quotidien (lunettes, cartes, clés, etc.). Spigen, toujours à l’avant-garde des accessoires pour Tesla, propose une solution astucieuse : le Plateau de Rangement Sous Écran pour Console Centrale.

Ce plateau est particulièrement intéressant car il vise la nouvelle génération de véhicules : la Model 3 Highland et la future Model Y Juniper.

⭐ L’Offre Organisation : Plateau de Rangement Spigen Sous Écran

Produit Plateau de Rangement Sous Écran Spigen (Édition Carbone) Compatibilité Tesla Model 3 Highland (2024, 2025) & Model Y Juniper (2025) Emplacement Sous l’écran tactile central Note Client (Amazon) 4,3/5 étoiles (sur 194 avis) Prix le plus bas (30 jours) ~~45,99 €~~ Prix Black Friday 39,09 € (avec 15 % d’économies)

Pourquoi cet organiseur est essentiel pour votre nouvelle Tesla ?

Ce plateau exploite un espace souvent inutilisé et y apporte organisation et esthétisme.

1. Rangement Caché et Pratique

Le plateau Spigen s’installe discrètement sous l’écran central, dans l’espace souvent vide ou non optimisé de la console. Il crée une nouvelle zone de stockage idéale pour :

Les cartes de péage ou badges d’accès.

ou badges d’accès. Les lunettes de soleil ou étuis.

ou étuis. Un petit portefeuille ou des clés.Il permet de garder ces petits essentiels à portée de main sans les laisser traîner.

2. Compatibilité Nouvelle Génération (Highland & Juniper)

L’un des plus grands atouts de cet accessoire est sa compatibilité confirmée avec les dernières versions des véhicules :

Tesla Model 3 Highland (2024/2025) : L’intérieur de la Highland ayant été revu, peu d’accessoires de l’ancienne Model 3 sont compatibles. Ce plateau est spécifiquement conçu pour le nouveau design.

L’intérieur de la Highland ayant été revu, peu d’accessoires de l’ancienne Model 3 sont compatibles. Ce plateau est spécifiquement conçu pour le nouveau design. Tesla Model Y Juniper (2025) : Spigen anticipe ici les besoins des futurs propriétaires, assurant un ajustement parfait pour la console de la prochaine Model Y.

3. Finition Carbone Élégante

Le plateau est proposé en Édition Carbone. Cette finition noire texturée offre un look sportif et premium qui se marie parfaitement avec l’intérieur moderne et souvent noir des Tesla. Le choix des matériaux et la qualité Spigen garantissent une intégration sans grincement ni vibration.

4. Installation Simple

L’installation est généralement très facile, ne nécessitant aucun outil. Le plateau s’insère simplement dans l’espace sous l’écran, épousant les contours de la console centrale.

🛒 Un Prix Imbattable pour l’Organisation

À seulement 39,09 € pendant le Black Friday, vous bénéficiez d’une réduction de 15 % sur son prix le plus bas récent (45,99 €). C’est le moment idéal pour ajouter cette touche d’organisation intelligente à votre Model 3 Highland ou pour préparer l’arrivée de votre Model Y Juniper.

Améliorez l’ergonomie de votre console centrale tout en profitant de cette offre Spigen !

