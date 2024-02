Avec la montée en puissance de la mobilité électrique, l’installation d’infrastructures de recharge devient un enjeu majeur pour les professionnels. Restaurants, stations de ski, campings, hôtels, et stations-services à Strasbourg, c’est le moment idéal pour envisager l’investissement dans ces technologies.

Non seulement cela répond à une demande croissante, mais cela peut également apporter une valeur ajoutée significative à votre entreprise. Voici pourquoi et comment vous devriez envisager cet investissement dès maintenant.

L’essor de la mobilité électrique à Strasbourg

La ville de Strasbourg, en tant que pionnière en matière de développement durable, voit une augmentation constante du nombre de véhicules électriques (VE) sur ses routes. Cet essor est soutenu par des politiques favorisant la réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de la qualité de l’air, ce qui rend la ville plus attractive pour les investissements dans les infrastructures de recharge.

Un marché en croissance : Avec le soutien du gouvernement et de l’Union européenne, le marché des VE est en pleine expansion. Investir dans des bornes de recharge est donc une réponse directe à une demande croissante et une opportunité de capter une nouvelle clientèle.

Vous souhaitez installer une borne ou une station de rechargement ? Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Service Gratuit et local pour véhicules électriques de toutes marques. Lire également : VivaTech le salon où la mobilité est à l'honneur Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Véhicule

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Avantages pour votre entreprise

Attirer une nouvelle clientèle : En proposant des bornes de recharge, vous attirez non seulement les conducteurs de VE mais aussi ceux qui envisagent de le devenir. C’est un excellent moyen de vous démarquer de la concurrence et d’offrir un service additionnel recherché.

Valoriser votre engagement environnemental : En investissant dans les infrastructures de recharge, vous affichez votre engagement pour la protection de l’environnement. Cela améliore votre image de marque et attire une clientèle soucieuse de ses choix de consommation.

Générer des revenus supplémentaires : Les bornes de recharge peuvent être une source de revenus additionnels, que ce soit par le biais de frais de recharge ou en incitant les clients à consommer vos services pendant la recharge de leur véhicule.

Subventions et aides gouvernementales : Le gouvernement français et l’Union européenne proposent diverses aides financières pour encourager l’installation de bornes de recharge. Renseignez-vous sur les programmes disponibles qui peuvent couvrir une partie significative de l’investissement initial.

Partenariats avec des fournisseurs d’énergie : Certains fournisseurs d’énergie offrent des conditions avantageuses pour l’installation de bornes de recharge, y compris des tarifs préférentiels pour l’électricité.

Choisir la bonne infrastructure

Analysez votre clientèle : Selon le type d’entreprise que vous gérez, le choix de l’infrastructure de recharge peut varier. Par exemple, un hôtel peut privilégier des bornes de recharge lente pour une utilisation nocturne, tandis qu’une station-service pourrait opter pour des bornes de recharge rapide.

Consultez des experts : Faites appel à des professionnels pour vous aider à choisir l’infrastructure la plus adaptée à vos besoins et à ceux de vos clients. Ils pourront également vous accompagner dans le processus d’installation et de maintenance.

Conclusion

L’investissement dans des infrastructures de recharge à Strasbourg est une opportunité à saisir pour les professionnels souhaitant s’adapter aux évolutions du marché et répondre aux attentes de leurs clients. En plus d’offrir un service de plus en plus demandé, vous participez activement à la transition écologique de la ville.

Envisager l’installation de bornes de recharge est plus qu’un investissement financier ; c’est un choix stratégique pour l’avenir de votre entreprise et pour la planète.

Rejoignez notre communauté passionnée par les technologies propres en devenant membre du club Tesla Mag : Devenir membre.

Pour les partenariats et opportunités publicitaires, découvrez nos offres en contactant notre régie : Tarifs et contact régie.