Vous avez envie de faire une virée en famille au coeur de la nature ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Vous êtes prêt ? C’est parti, laissez-nous d’abord vous décrire ce petit paradis sur place.

Center Parcs : état du développement

Cet écrin de verdure, nommé Center Parcs, est aujourd’hui composé de 24 domaines resplendissants dans les régions d’Europe.

Ces domaines sont choisis minutieusement afin de faire vivre au client la meilleure expérience possible.

Les domaines et leurs mystères :

Le client doit avoir accès aux meilleurs panoramas avec les meilleures conditions possibles. C’est pourquoi, notamment, les sites Center Parcs sont composés à 90 % de forêts et de lacs ou rivières. C’est à la fois magnifique et écologique car 100% des besoins d’arrosage des Jardins extraordinaires sont assurés par l’eau des lacs. Center Parcs protège, et en même temps, partage la beauté de la nature.

Il est temps de se déconnecter de la réalité quelques instants et de profiter de ce qui nous entoure. Retournez aux sources, reconnectez avec la nature et avec vous-même.

Partez à l’aventure, et découvrez les trésors cachés dans les jardins d’Eden, 4 jardins composant les jardins extraordinaires.

Perdez-vous dans les immenses espaces boisés abritant nombreuses espèces.

À Villages Nature Paris, le dernier center parcs, 92 espèces protégées y sont abrités.

A l’aventure !

Venez jouer les Robinson Crusoé et construisez votre cabane, bien que vous serez bien plus confortable dans votre cottage, avec votre jacuzzi, hammam et jardin privatif.

Mais parfois il faut savoir sortir de notre zone de confort. Parfois, pour bien faire les choses il faut se donner plus de mal. Center Parcs est très engagé environnementalement. En effet, au niveau des installations sanitaires, des parcs aquatiques…100 % des besoins en chaleur, en eau chaude, en chauffage sont couverts par la géothermie, une source d’énergie renouvelable propre qui n’entraîne ni rejet dans l’atmosphère, ni gaz à effet de serre.

Environnement : Partager, s’amuser, protéger

Center Parcs promeut fortement les énergies renouvelables c’est pourquoi ils déploient actuellement des bornes de recharges pour voitures électriques dans leurs domaines. Les voitures électriques sont une belle innovation pour profiter pleinement de la nature. Agréable à conduire, design et environnemental, c’est avec plaisir que vous vous déplacez en électrique dans les domaines de Center Parcs.

L’objectif de Center Parcs ? Vous faire vivre une expérience unique. Renforcer vos liens familiaux, amicaux ou encore amoureux tout en profitant un maximum de la faune et flore qui vous entoure. L’objectif est également de faire prendre conscience de l’importance de l’environnement, de sa préciosité et fragilité. Afin que vous compreniez la chance que nous avons de vivre dans un cadre si idyllique.

Innovation et projets environnementaux

Notre environnement, nous y tenons et nous ferons tout pour vous montrer qu’il faut s’en occuper si on veut le préserver. A center Parcs, nous sommes conscients de notre impact sur la planète et c’est pourquoi, depuis près de 10 ans en France, tous les nouveaux projets sont porteurs de la certification de construction HQE (Haute Qualité Environnementale).

Par ailleurs, nombreux domaines de Centre Parcs ont reçu des prix tels que :

Le Domaine Le Bois aux Daims a été élu « Meilleure Destination EcoTouristique » lors du Thea Award 2017.

Le trophée international de « La Meilleure Initiative en Développement Durable et Responsabilité Sociale » a été décerné à Villages Nature Paris en 2017 par les Worldwide Hospitality Awards

Allgäu a reçu « DGNB Gold Certificate » un prix décerné par le Conseil Allemand pour la Construction Durable (DGNB) qui labellise les projets les plus respectueux de l’environnement

Bien plus ces nominations reflètent les valeurs que nous souhaitons partager, nous essayons à tout prix de tourner un maximum de personnage vers, pas forcément l’écologie mais un respect environnemental. Nous essayons de sensibiliser les jeunes (et les plus grands) à la cause animale notamment en leur faisant faire des ateliers “ferme” où ils nourrissent et soignent les animaux, nettoient leurs habitats (volières, loges)…

Ils apprennent également à s’approprier dignement les ressources fournies par la faune et la flore : récolte de miel, de lait, de fruits et légumes (potager)…

Il faut également savoir que tous les domaines Center Parcs utilisent des traitements sans produits phytosanitaires sur les espaces extérieurs et pratiquent le fauchage tardif.

De la même façon, 100 % des sites sont certifiés ISO 14 001 et ISO 50 001, attestant ainsi de la qualité du système de management environnemental de Center Parcs.

Amélioration et digitalisation

Afin que votre séjour soit absolument parfait. Center Parcs a initié une digitalisation du parcours clients et de ses services. De cette façon l’accueil et les services seront plus dynamiques et personnalisés aux clients. Des bornes interactives ont été mises en place au sein des réceptions afin de réserver des activités en plus des réceptionnistes qui peuvent vous donner des avis et renseignements plus personnalisés.

Besoin de souffler ? Allez vous détendre dans les SPA et vous baignez dans une eau chauffée à 30°C toujours grâce à la géothermie pendant que vos enfants s’épuisent dans les toboggans. Déposer vos affaires dans les casiers de l’Aqua Mundo avec le bracelet connecté. Une fois votre baignade finie, vous pouvez rentrer faire une sieste avec votre bracelet qui donnera accès au cottage.

Le bracelet sera bien plus que la clef de Passe Partout, il sera également un moyen de paiement. Le client décide, s’il a besoin de paramétrer un plafond de dépenses et choisit un code PIN. Ce dernier sera demandé pour valider tous les paiements de plus de 10 € ou tous les 3 paiements. La carte bancaire peut également être appairée à d’autres bracelets digitaux de la même réservation. De cette manière vous pouvez distribuer l’argent aux différents participants comme votre femme, qui sera ravie de dévaliser le Naturalia. Ne vous en faites pas tout est prévu, le Zara le plus proche n’est pas accessible à pied.

Si jamais vous souhaitez bloquer la liquidation du compte, l’option « cashless » du bracelet digital peut être activée/désactivée à tout moment pendant le séjour. Par exemple, si votre partenaire tarde à rentrer car il/elle traîne au bar depuis 2 heures, stopper le compte et celui-ci / celle-ci ne pourra plus s’imbiber et vous n’aurez pas à supporter ses grossiers ronflements. (On abuse parfois des bonnes choses et ce sont là que les restrictions sont bien pensées.)

La marque entend ainsi proposer à terme, dans tous ses domaines, un parcours client 100 % digital, pour transformer chaque action en une expérience ludique et créer des occasions de partage entre tous les membres de votre entourage.

Alors convaincus ? Venez profiter de ce cadre paradisiaque dès maintenant ! Choisis votre domaine et partez à l’aventure !