Depuis quelques semaines, de nombreuses études consacrant le véhicule électrique ont été publié. Nous avons sélectionné la meilleure et on vous dit tout.

Des économies substancielles

En effet, si vous acheter une Tesla Model 3 à la place d’une BMW série 3 ou une Audi A4, vous économiserez probablement 13 000 €. C’est Consumer Reports, un site automobile très connu aux États-Unis qui l’affirme. Nous préférons les analyses de ce site, car ils ont à la fois publié leur mode opératoire et sont allés dans le détails.

Les conditions de l’étude

Dans la mesure où ce magazine, consacre la Tesla Model 3 comme étant le véhicule qui permet de faire le plus d’économie dans sa catégorie. Je souhaite également publier les conditions de l’étude réalisée par Consumer Reports qui s’est déroulée sur 12 mois entre 20019 et 2020. Pour réaliser cette étude, ils ont réalisés:

Des enquêtes proposées aux membres du magazine Consumer Reports. En demandant d’estimer les frais de maintenance et de réparation en tenant compte d’un certain volume de kilomètres sur les 12 derniers mois.

Ils ont également supprimé les données provenant d’utilisateurs parcourant moins de 3200 km ou plus de 96000 km car ces données n’étaient pas représentatives.

Des frais nettement moindres

Encore une fois, ce n’est pas que l’étude de consumant reports qu’il affirme mais également de nombreux articles du blog Clean Technica ont affirmé cette état de fait. Pour nous, c’est une évidence mais nous comprenons qu’il soit important d’expliquer ces données pour pouvoir s’en convaincre.

Un exemple concret

Tesla Model S

Sur les premiers 80 000 km. Les frais de maintenance et de réparation pour un véhicule électrique sont de seulement 0,016€/km à comparer avec 0,37€/km pour un véhicule thermique. Au-delà de 50 000 km les écarts se rapprochent puisque nous sommes à 0,044€/km alors que pour les véhicules thermiques nous sommes à 0,042€/km.

Les économies

Les économies, où les trouve-t-on ? Principalement dans l’essence, par exemple sur 24000km un utilisateurs de véhicules électriques aurait économisé 668€. Pour un SUV il aurait économisé 863€ et pour un pick-up les économies sont estimées à 1100€.

Aux États-Unis, il est également intéressant de noter que 92 % des propriétaires de véhicules électriques dans le cadre de cette étude recharge à domicile.

Cette étude est très complète car pour être le plus précis possible il faut impérativement distinguer les différentes catégories de véhicules et ils l’on fait.

La catégorie de véhicule où vous ferez le plus d’économie est le segment des berlines. Vous pouvez en effet réaliser 8462€ d’économies en électrique vs un modèle thermique.

Nous publions ci-dessous un tableau qui présente ces résultats d’analyses et qui vous permettra de vous faire une idée. Attention: tous les modèles ne sont pas disponibles en Europe comme par exemple la Chevrolet Bolte ou la Ford mustang Mach-E qui sont pour l’instant réservé au marché des États-Unis.

Segment VP Berline CROSSOVER Berline de Luxe CROSSOVER de Luxe Véhicule électrique Chevy Bolt, Nissan Leaf Ford Mustang Mach-E Tesla Model 3 Tesla Model Y Plug-in Hybrid Toyota Prius Prime Honda Clarity Ford Escape PHEV, Toyota RAV4 Prime Plus Efficients Toyota Prius Toyota Camry Hybrid Toyota RAV4 Hybrid Lexus LS300h Lexus NX300h Meilleurs ventes Honda Civic Hatchback Toyota Camry Toyota RAV4 Lexus RX350 Meilleurs notes Hyundai Elantra GT Subaru Legacy Mazda CX-5 Audi A4 Infiniti QX50 Performance VW Golf GTI Mazda CX-5 Turbo BMW 330i BMW X3 m40i Consumer Reports

Une excellente nouvelle pour le marché de l’occasion

Pour conclure l’étude, il est évident que c’est une excellente nouvelle en particulier pour le marché de l’occasion puisque vous bénéficierez nécessairement d’une prix d’achat plus avantageux que le neuf et vous continuerez de bénéficier des faible coûts de maintenance et des économies de carburant.

L’étude par d’un multiple de trois pour les bénéfices accordés aux propriétaires de véhicules électriques d’occasion. Cela est extrêmement encourageant pour le marché de l’occasion qui s’annonce dynamique.

Il est donc important que chacun choisisse son véhicule électrique en fonction de son utilisation en gardant à l’esprit que quelque soit le véhicule électrique choisi, vous ferez des économies, plus ou moins importantes.